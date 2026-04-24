To mě nejvíc osvobodilo, říká Jennie Garthová o tom, jak exmanželovi odpustila

Jennie Garthová popisuje ve své knize s názvem I Choose Me: Chasing Joy, Finding Purpose, and Embracing Reinvention (Vybírám si sebe: Honba za radostí, hledání smyslu života a přijetí obnovy) rozpad manželství, kdy jí Peter Facinelli po 17 letech a třech dětech oznámil, že chce odejít.
Přiznala také, jak ponižující pro ni bylo, když se jí terapeut zeptal, proč chce zůstat s někým, kdo ji už nemiluje. „Několik let jsem byla naštvaná, zraněná, smutná, úplně tím trýzněná a promítalo se to do všech oblastí mého života,“ popsala Garthová magazínu People.
Podle svých slov postupně ztrácela energii i radost ze života. „Všimla jsem si, že moje světlo pohasíná. Že ze mě nevyzařuje pozitivní energie. Viděla jsem to i v zrcadle. Viděla jsem, jaký negativní dopad na mě ten smutek a hněv měl,“ pokračovala.
Změna ale přišla nečekaně. „Najednou se ve mně něco zlomilo a jednoho dne jsem si prostě řekla: Už to v sobě nechci dál nést. Dělám to už dost dlouho. Ovlivňuje to moje vztahy s ostatními lidmi. Ovlivňuje to, jak se cítím sama se sebou. Musím to pustit. Musím mu odpustit,“ dodala.
To prý bylo na světě to, co ji nejvíce osvobodilo. „Vím, že je těžké to slyšet, když tím zrovna procházíte, ale opravdu to je jako vypínač, který stačí přepnout,“ poradila Garthová. Podle herečky je zásadní zachovat si sám sebe a jít dál.
Dnes má s bývalým manželem přátelský vztah a společně vychovávají děti. Garthová je už deset let vdaná za herce Davea Abramse a věnuje se projektu I Choose Me, který zahrnuje i stejnojmenný podcast.
„Upřímně jsem nečekala, že přijde šťastný konec,“ řekla o svém současném životě ve srovnání s dobou před 15 lety.
„Celý můj život se na mě valily různé věci – sláva, povinnosti, děti, manželství, rozvod, manželství, rozvod. Jen jsem v tom plavala a snažila se držet krok a opravdu dělat, co jsem uměla,“ zamyslela se. „K životu nedostáváme návod. Nevíme, jak na to. Vyjasňujeme si to za pochodu,“ uzavřela herečka.