To mě nejvíc osvobodilo, říká Jennie Garthová o tom, jak exmanželovi odpustila

Americká herečka Jennie Garthová (54) si prošla v roce 2013 rozvodem s Peterem Facinellim (52). Představitelka Kelly ze seriálu Beverly Hills 90210 ve svých pamětech popsala, jak prožívala odloučení. Prozradila také, kdy se rozhodla svému muži odpustit a jít dál.
Jennie Garthová v kampani na spodní prádlo (červen 2025) | foto: Profimedia.cz

Jennie Garthová v kampani na spodní prádlo (červen 2025)
Jennie Garthová v kampani na spodní prádlo (červen 2025)
Jennie Garthová popisuje ve své knize s názvem I Choose Me: Chasing Joy, Finding Purpose, and Embracing Reinvention (Vybírám si sebe: Honba za radostí, hledání smyslu života a přijetí obnovy) rozpad manželství, kdy jí Peter Facinelli po 17 letech a třech dětech oznámil, že chce odejít.

Přiznala také, jak ponižující pro ni bylo, když se jí terapeut zeptal, proč chce zůstat s někým, kdo ji už nemiluje. „Několik let jsem byla naštvaná, zraněná, smutná, úplně tím trýzněná a promítalo se to do všech oblastí mého života,“ popsala Garthová magazínu People.

Podle svých slov postupně ztrácela energii i radost ze života. „Všimla jsem si, že moje světlo pohasíná. Že ze mě nevyzařuje pozitivní energie. Viděla jsem to i v zrcadle. Viděla jsem, jaký negativní dopad na mě ten smutek a hněv měl,“ pokračovala.

Změna ale přišla nečekaně. „Najednou se ve mně něco zlomilo a jednoho dne jsem si prostě řekla: Už to v sobě nechci dál nést. Dělám to už dost dlouho. Ovlivňuje to moje vztahy s ostatními lidmi. Ovlivňuje to, jak se cítím sama se sebou. Musím to pustit. Musím mu odpustit,“ dodala.

To prý bylo na světě to, co ji nejvíce osvobodilo. „Vím, že je těžké to slyšet, když tím zrovna procházíte, ale opravdu to je jako vypínač, který stačí přepnout,“ poradila Garthová. Podle herečky je zásadní zachovat si sám sebe a jít dál.

Dnes má s bývalým manželem přátelský vztah a společně vychovávají děti. Garthová je už deset let vdaná za herce Davea Abramse a věnuje se projektu I Choose Me, který zahrnuje i stejnojmenný podcast.

„Upřímně jsem nečekala, že přijde šťastný konec,“ řekla o svém současném životě ve srovnání s dobou před 15 lety.

„Celý můj život se na mě valily různé věci – sláva, povinnosti, děti, manželství, rozvod, manželství, rozvod. Jen jsem v tom plavala a snažila se držet krok a opravdu dělat, co jsem uměla,“ zamyslela se. „K životu nedostáváme návod. Nevíme, jak na to. Vyjasňujeme si to za pochodu,“ uzavřela herečka.

Leoš Mareš: o první manželce, ferrari i „šmajchlkabinetu“, kam si vodil dívky

Leoš Mareš se svou první manželkou Monikou

Život Leoše Mareše je plný kontrastů. Z nejistého „třídního šaška a tajtrlíka“ z Berouna je dnes jedna z nejvýraznějších tváří českého showbyznysu. I přesto o sobě pochybuje. „Jsem buran, který si...

Moderátorka Naked Attraction Monika Timková pózovala v plavkách i úplně nahá

Monika Timková

Herečka a moderátorka Monika Timková pravidelně sleduje, jak se lidé svlékají v pořadu Naked Attraction. Sama zůstává oblečená, ale fanouškům dopřála několik odhalených snímků ze své dovolené. Na...

Dara Rolins ukázala snový výhled u jezera v Itálii i foto s Nedvědem z postele

Dara Rolins a Pavel Nedvěd jsou spolu šestým rokem.

Dara Rolins (53) a její partner, bývalý fotbalový reprezentant Pavel Nedvěd (53), spojili příjemné s užitečným. Vyrazili do Itálie, kde jim roste vysněná vila, a kromě kontroly stavby si dopřáli i...

Charlotte Gottová je hvězdou obálky časopisu. Pózovala v červené podprsence

Zpěvačka a autorka Charlotte Gott

Dcera neslavnějšího českého zpěváka Karla Gotta se poprvé objevila na obálce časopisu Elle. Pózuje u klavíru v červených kalhotkách s vysokým pasem, podprsence a kabátku. Charlotte Gottová plánuje na...

Vzali se tajně, překonali krizi a stárnou bok po boku. S kým žije Anna Geislerová

Anna Geislerová a Zdeněk Janáček jsou manželé do prosince 2003.

Na svém kontě má rekordní počet Českých lvů, zahrála si v nejlepších českých filmech i televizních seriálech, píše knihy, navrhuje oblečení, má řád od prezidenta. To vše stihla Anna Geislerová do...

To mě nejvíc osvobodilo, říká Jennie Garthová o tom, jak exmanželovi odpustila

Jennie Garthová v kampani na spodní prádlo (červen 2025)

Americká herečka Jennie Garthová (54) si prošla v roce 2013 rozvodem s Peterem Facinellim (52). Představitelka Kelly ze seriálu Beverly Hills 90210 ve svých pamětech popsala, jak prožívala odloučení....

Móda z premiéry Ďábel nosí Pradu 2: Perkausová v konfekci, Paulát s rolexkami

Premiéra Ďábel nosí Pradu 2 v Praze: Konfekce vs luxus. Kdo se oblékl tématicky...

Na pražskou premiéru pokračování filmu Ďábel nosí Pradu 2 dorazily české celebrity, které na červeném koberci předvedly své outfity. Zatímco zahraniční hvězdy vsadily na výraznou a okázalou módu a...

24. dubna 2026  9:56

Cítila jsem se jako páté kolo u vozu, přiznává „Phoebe“ z Přátel Lisa Kudrowová

Courteney Coxová, Jennifer Anistonová a Lisa Kudrowová v seriálu Přátelé

Její nejznámější rolí je dodnes Phoebe Bufetová v seriálu Přátelé, oproti svým kolegům se však po většinu času cítila opomíjená. Lisa Kudrow v novém rozhovoru prozradila, že měla dlouho dojem, že na...

24. dubna 2026  9:22

Leoš Mareš: o první manželce, ferrari i „šmajchlkabinetu“, kam si vodil dívky

Leoš Mareš se svou první manželkou Monikou

Život Leoše Mareše je plný kontrastů. Z nejistého „třídního šaška a tajtrlíka“ z Berouna je dnes jedna z nejvýraznějších tváří českého showbyznysu. I přesto o sobě pochybuje. „Jsem buran, který si...

24. dubna 2026  8:39

Byla jsem o pět kilo lehčí, ale vypadala hůř, říká Tereza Bebarová

Tereza Bebarová

Tak tomu se říká comeback. Když po patnácti letech byla odejitá z Ulice, sama nejspíš nevěřila, že by se na Novu ještě někdy vrátila. A stalo se. S Terezou Bebarovou počítají tvůrci nového seriálu.

24. dubna 2026

Nechceme v synovi budovat pocit, že je chudák nebo pacient, říká Kašáková

Veronika Kašáková v pořadu 13. komnata (duben 2026)

Modelka a šéfka nadace, která pomáhá dětem z dětských domovů, Veronika Kašáková (36) promluvila v pořadu 13. komnata, jak zvládá synovu fenylketonurii. Když se diagnózu dozvěděla, zhroutil se jí svět...

24. dubna 2026

Láska po šedesátce není přes čáru. Nevěra se dá odpustit, říká Jitka Asterová

Premium
Poznávacím znamením Jitky Asterové je, že dokáže být houževnatá, když si něco...

Herečka, moderátorka v rádiu a maminka dvou už dospělých dětí, dala si cíl a stala se lektorkou jógy. Na tohle praktikování zkrátka nedá dopustit.

23. dubna 2026

Charlotte Gottová poprvé promluvila. O hudbě, změně příjmení a dalších plánech

Charlotte Gott oznámila vydání prvního singlu In Too Deep.

Na konci dubna, kdy oslaví dvacetiny, vydává svoji první píseň. Skladeb, které vznikly se světovými tvůrci, má už 16, ale jen některé z nich se objeví na EP plánovaném na podzim. Dcera zpěváka Karla...

23. dubna 2026  13:53

Princ Louis slaví 8. narozeniny. Palác zveřejnil snímek z rodinné dovolené

Princ a princezna z Walesu dnes v souladu s královskou tradicí připomněli 8....

Princ a princezna z Walesu dnes v souladu s královskou tradicí připomněli 8. narozeniny svého syna prince Louise zveřejněním nové fotografie na sociální síti. Pořídil ji fotograf Matt Porteous během...

23. dubna 2026  12:23

Kdo je krásná tanečnice Vojty Dyka? Vídeňačka s českým manželem má zvláštní zálibu

Vojtěch Dyk a Catharina Málek ve StarDance XIV (2026)

V taneční show Stardance se letos poprvé představí rakouská tanečnice Catharina Málek. Po boku zpěváka a herce Vojtěch Dyk slibuje energické výkony, ale i spoustu humoru – a to i navzdory jazykové...

23. dubna 2026  11:56

Nechtěl jsem přijmout roli v královské rodině. Zabilo to mámu, říká princ Harry

Princ Harry, princ William a princezna Diana u Niagarských vodopádů v říjnu 1991

Princ Harry (41) během své návštěvy Austrálie promluvil o psychickém zdraví i osobních ztrátách. Na summitu zaměřeném na duševní zdraví na pracovišti přiznal, že se v životě opakovaně cítil ztracený...

23. dubna 2026  11:01

Jak dnes vypadá Pamela z Dallasu? Herečce Victorii Principalové je 76 let

Victoria Principalová v seriálu Dallas (1978)

Americká herečka Victoria Principalová je známá především díky televiznímu seriálu Dallas, kde ztvárnila roli krásky Pamely Barnes Ewingové. Profesních zkušeností však v životě nasbírala mnohem víc....

23. dubna 2026

