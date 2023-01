Být tátou v sedmdesáti je zábava, oživilo nám to se ženou vztah, říká Goldblum

Sedmdesátiletý Jeff Goldblum má se svou devětatřicetiletou manželkou Emilií Livingstonovou dva syny, sedmiletého Charlieho a pětiletého Rivera. O otcovství v pozdějším věku promluvil během rozhovoru v pořadu televize NBC.

„Jaké to je, být tátou v sedmdesáti? Je to úžasné, oživující a osvěžující! Upřímně řečeno to jen vylepšilo můj vztah s manželkou Emilií. Vidět svou ženu v této nové roli je naprosto neuvěřitelné. Je to pro mě opravdová hrdinka,“ řekl herec.

Přiznal také, že roli otce dříve odmítal, ale teď si ji užívá naplno se vším všudy. „Nikdy jsem si popravdě nemyslel, že do toho vůbec někdy půjdu. Nikdy jsem zkrátka nebyl zvlášť zapálený pro otcovství. Ani jsem nad tím nijak moc nepřemýšlel. Nemám žádné neteře ani synovce a nikdy předtím jsem neviděl porod,“ svěřil se.

Herec Jeff Goldblum s manželkou Emilií Livingstonovou a syny (srpen 2022)

„Rok jsme o dětech s partnerkou jen přemýšleli. Mluvili jsme o tom s mým terapeutem, kam jsme společně chodili. Po roce jsem si řekl, že to zní docela dobře, vezmeme se a budeme mít děti,“ popsal Goldblum, jak s kanadskou olympijskou gymnastkou dospěli k rozhodnutí mít vlastní potomky a dodal, že doufá a cítí, že s manželkou a syny bude až do konce života.

Bývalá olympijská gymnastka Livingstonová je Goldblumovou v pořadí již třetí manželkou. Jeho první ženou byla herečka Patricia Gaulová, kterou si vzal v roce 1980, o šest let později se rozvedli. Druhou manželkou byla také herecká kolegyně Geena Davisová, kterou si vzal v roce 1987. Rozešli se v roce 1990.

Goldblum odstartoval svou hereckou kariéru v roce 1974. Od té doby si zahrál ve více než sedmdesáti filmech. Do povědomí diváků se zapsal svou nezapomenutelnou rolí ve filmovém hororu Moucha z roku 1986, který režíroval David Cronenberg. Objevil se například také ve filmech Jurský park, nebo Den nezávislosti. Kromě herectví se věnuje naplno také jazzové muzice.