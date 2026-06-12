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Od rozchodu s Wilde je sám. Když jste rodič, je obtížnější randit, míní Sudeikis

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  12:27
Jason Sudeikis je americký herec, komik, scenárista a producent. Do roku 2020 chodil s herečkou Oliviou Wilde, s níž byl i zasnoubený a mají spolu dvě děti; od jejich rozchodu mu však žádný nový vztah nevydržel.
Olivia Wilde a Jason Sudeikis (Los Angeles, 28. února 2016)

Olivia Wilde a Jason Sudeikis (Los Angeles, 28. února 2016) | foto: AP

Jason Sudeikis na udílení cen Emmy (Los Angeles, 15. ledna 2024)
Těhotná Olivia Wilde a Jason Sudeikis (2. listopadu 2013)
Těhotná Olivia Wilde a Jason Sudeikis (2. listopadu 2013)
Olivia Wilde a Jason Sudeikis (29. prosince 2012)
32 fotografií

Herec se na počátku června zúčastnil podcastu Friends Keep Secrets, kde si s ním povídali Benny Blanco, Dave Burd alias Lil Dicky a jeho žena Kristin Batalucco. Když přišla řeč na rodinné vztahy, Sudeikis dostal dotaz, zda by si někdy přál mít další děti.

„Kdybych se do někoho zamiloval, tak určitě ano,“ odpověděl Sudeikis. S bývalou snoubenkou Oliviou Wilde má dvanáctiletého syna Otise Alexandra a devítiletou dceru Daisy Josephine. Herecký pár se rozešel v roce 2020 poté, co spolu byli sedm let zasnoubeni.

Těhotná Olivia Wilde a Jason Sudeikis (2. listopadu 2013)

Když Lil Dicky navázal s dotazem, zda je Sudeikis od té doby single, odpověď byla kladná. „Mám rád, když s někým můžu být ve vztahu. V současnosti mi nepřipadá nijak naplňující ani dobré chodit s vícero lidmi naráz – to mi spíš nahání hrůzu, obzvlášť jakožto rodičovi,“ vysvětlil padesátiletý herec.

Jako jeden z faktorů otevřeně uvádí i to, že hodlá vždy dávat přednost dětem. „Když už s někým chodím, nikdy ho nemám takříkajíc na prvním místě seznamu, tam jsou moje děti,“ říká Sudeikis, známý například z komediálního seriálu Ted Lasso nebo z pořadu Saturday Night Live.

Sudeikis a Wilde se potkali v roce 2011 právě během natáčení druhého zmíněného pořadu. „Potkali jsme se na finálním večírku SNL a ještě toho večera se dali dohromady,“ prozradil před lety herec v pořadu Stephena Colberta.

Olivia Wilde na Vanity Fair Oscar Party v Los Angeles (2. března 2025)

„Myslela jsem si, že o mě nebude mít zájem. Byl vždycky tak cool a vtipný, a já potajmu obdivovala jeho bystrost a inteligenci. Je to brilantní herec s úžasným důvtipem,“ rozplývala se na jeho adresu Wilde v roce 2013. Téhož roku se pár také zasnoubil.

Od roku 2023 mají bývalí partneři své děti ve střídavé péči v Los Angeles – například v dubnu minulého roku byli oba spatřeni v objetí poblíž hřiště, kde si právě hráli jejich potomci. „Jestli mezi nimi panují jakékoliv neshody ohledně toho, kde bydlet nebo kolik si navzájem platit, rozhodně to nedávají najevo,“ uvedl nejmenovaný zdroj časopisu People. „Jednají ve vzájemné shodě a své rodičovství zjevně oba berou velice vážně.“

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