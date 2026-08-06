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Hladovění, spaní na podlaze, krádeže. Hvězda Sexu ve městě přiznala těžké začátky

Jason Lewis jako začínající herec Smith Jarrod v reklamě ze seriálu Sex ve...

Jason Lewis jako začínající herec Smith Jarrod v reklamě ze seriálu Sex ve městě (2003) | foto: HBO

Kim Cattrallová a Jason Lewis v seriálu Sex ve městě (2003)
Jason Lewis v reklamě (2010)
Jason Lewis v seriálu Sex ve městě (2003)
Jason Lewis v seriálu Sex ve městě (2003)
22 fotografií
Model a herec Jason Lewis, známý především jako Smith Jerrod ze seriálu Sex ve městě, zavzpomínal na těžké začátky své kariéry. Když se v jednadvaceti letech přestěhoval do Evropy, aby se věnoval modelingu, v Paříži neměl téměř žádné peníze na jídlo a přespával na podlahách.

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„Nějakou dobu jsem hladověl,“ řekl pětapadesátiletý herec v podcastu své kolegyně Kristin Davisové, která v seriálu Sex ve městě hrála Charlottu.

Lewis vyhledával pekárny a kradl bagety. „Pak jsem šel třeba do venkovní kavárny, vzal nádobku s jejich hořčicí, vyklopil ji na bagetu a k mnoha jídlům jsem pak měl sendviče jen z chleba s hořčicí,“ popsal.

Jason Lewis jako začínající herec Smith Jarrod v reklamě ze seriálu Sex ve městě (2003)
Kim Cattrallová a Jason Lewis v seriálu Sex ve městě (2003)
Jason Lewis v reklamě (2010)
Jason Lewis v seriálu Sex ve městě (2003)
22 fotografií

Zlom nastal, když získal zakázku. „Myslím, že první slušné peníze mi začaly přicházet asi o rok a půl později. Bylo tam přibližně půlroční období hladovění, kdy jsem si mohl koupit jednu okurku a kus sýra. Alespoň bylo snadné zůstat hubený,“ zavtipkoval.

Do seriálu Sex ve městě nastoupil v roce 2003, kdy mu bylo dvaatřicet let. V šesté a závěrečné řadě ztvárnil mladého modela a herce Smitha Jerroda, přítele Samanthy Jonesové v podání Kim Cattrallové. Dvojice spolu zůstala i během Samanthina boje s rakovinou, a když seriál v roce 2004 skončil, stále tvořili pár.

Lewis se k roli vrátil ve filmu z roku 2008 a v pokračování z roku 2010; Smith a Samantha už tehdy byli pouze přáteli.

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