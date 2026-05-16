Po 18 letech je konec. Hvězda Prciček Jason Biggs se rozvádí s manželkou

Zástupce páru rozchod potvrdil magazínu People a uvedl, že mezi nimi panují „velmi dobré vztahy“ a že jejich prioritou zůstává především společná výchova dvou synů.
Mollenová byla dokonce i na oslavě 48. narozenin herce, které měl 12. května. Pár je podle všeho strávil společně s rodinou. „Jsou si stále velmi blízcí. Nemám pochybnosti o tom, že mezi nimi zůstanou výborné vztahy,“ uvedl zdroj magazínu o jejich budoucím společném fungování jako rodičů.
Dvojice se seznámila při natáčení filmu Kamarádova holka. V lednu 2008 se zasnoubili a o čtyři měsíce později se tajně vzali. Později poté ještě uspořádali svatební obřad v kalifornské Napě za účasti čtyřiceti hostů. Dnes spolu mají vychovávají syny Sida (12) a Lazia (8).
Mollenová se v minulosti netajila tím, že vztah provázely i její nejistoty. Popsala je v eseji z roku 2019 s názvem I Used to Be Jealous of My Husband’s Ex, Then I Became a Mom.
V textu přiznala, že byla v minulosti nezdravě fixovaná na jednu z Biggsových bývalých partnerek. „V mládí (tj. většinu svých třicátých let) jsem jezdila kolem jejího bloku, zveřejňovala své fotky v roztomilých outfitech v naději, že na ně narazí při googlování mého jména, a přiměla jsem ji ke komunikaci tím, že jsem u nás doma nacházela její věci a vracela jí je jako dárek,“ napsala autorka bestsellerů z žebříčku New York Times ve svém článku pro časopis Parents.
Biggs později magazínu Us Weekly řekl, že mu článek připadal „opravdu milý“. „Jenny je jedinečná, velmi vtipná, sympatická a zábavná a celá ta zkušenost to všechno vlastně vystihovala. Ale víte, změnili jsme se, dospěli. Máme děti a život jde dál. A ta dívka, kterou stalkovala, má dnes také děti,“ dodal. Podle něj jeho žena cítila potřebu dát najevo, že už dnes není stejným člověkem jako dřív.
Herec se v minulosti otevřeně vyjadřoval i ke svým osobním problémům, které podle něj částečně ovlivnily i jejich manželství. Biggs byl dříve závislý na alkoholu a drogách a kvůli nadměrnému pití přišel i o několik filmových rolí.