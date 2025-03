Jasmina Alagič a Rytmus přiznali manželskou krizi. Navštěvují terapeuta

„Myslím, že jsem problém i já. A velký. Jsem dost komplikovaný, není to se mnou sranda,“ řekl raper pro slovenský deník Nový čas s tím, že mu dělá problém projevovat láskyplné emoce a gesta.

„Jde mi o to, že když vyrůstáte v rodině, kde se neobjímají... Tak vím, jak to má vypadat, neumím to projevit. Někdy jsou pro tebe důležitější věci, než jít někam s rodinou... I když to vědomě nechceš. Je to pro tebe prostě přirozené, protože tak žiješ celý život,“ vysvětlil Rytmus.

Krizi však manželé netají a rozhodli se vyhledat odbornou pomoc. „Musel jsem najít, kde je problém, proč to je. Byla to prázdnota. Cítil jsem se znovu jako nějaký svobodný chlap, a přitom tak žít nechceš,“ dodal.

Patrik „Rytmus“ Vrbovský a Jasmina Alagič se vzali 18. května 2019 v Pezinku.

„A když jsem viděl malého a ženu... Vlastně my jsme měli, tuším, zakázané i si spolu volat. To bylo brutální,“ řekl Rytmus, který má s Jasminou syna Sanela.

O krizi, kterou manželé měli loni v létě, promluvila i Jasmina Alagič. „Ano, toto období bylo. Ale nenazývala bych to, že jsme byli úplně od sebe. Nevím, jak to mají ostatní, ale já se s ním občas pohádám a je to podle mě úplně normální a zdravé. Někdy mě tak naštve, že využiji naší druhou nemovitost,“ řekla.

Prozradila také, že s Rytmusem pravidelně chodí k terapeutce a to jejich vztahu prospívá. „Přiznávám, že mám úžasnou paní, která je jakousi průvodkyní našeho vztahu, ale i nás samotných. Právě ona nám ukazuje, že o lásku je třeba pečovat,“ dodala.