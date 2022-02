Jaromír Jágr slaví padesátiny. Podívejte se, s kým hokejista randil

Dominika Branišová

Jágra s Branišovou vyfotili spolu už v létě 2020, ovšem hokejista svou zatím poslední partnerku veřejně představil až o pár měsíců později, loni na narozeniny. Bývalá modelka v rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, že věkový rozdíl mezi ní a Jágrem nepociťuje fyzicky ani mentálně. Řekla také, jak se seznámili.

„Bylo to v mé poslední práci. Dělala jsem manažerku jednomu pražskému klubu a Jaromír tam přišel jako host. To bylo vlastně naše první setkání. Ale potom jsme se viděli až po několika měsících. A to díky našim společným přátelům,“ řekla Branišová v březnu 2021.

O svatbě se hokejista s přítelkyní baví, ale spíše jen o tom žertují. „Nevím, co plánuje, ale já se do toho taky úplně neženu. Do dětí, nebo do vdávání, takže nijak jsme to neřešili. Jako bavíme se o tom, ale spíše v legraci. Nejsou to nějaké plány do budoucna,“ prohlásila Dominika Branišová. „Ale vždycky jsem říkala, že až budu mít svatbu, tak to bude někde na pláži. Budu tam jenom já a ženich a žádná velká sláva okolo toho.“