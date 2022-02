Jágr oslaví padesátiny s bývalkami. Chybí Andrea a další, žertovala Kubelková

„Obsazení týmu mě nepřekvapilo, je dobře vymyšlené. No tak co, chybí nám v sestavě Andrea Verešová, Lucie Borhyová, Nikol Lenertová, Veronika Kopřivová. Bylo to úžasné, všichni jsme se výborně bavili. Jarda potvrdil, co vím už dávno, že je neuvěřitelně vtipný,“ prozradila Iva Kubelková s tím, že se na natáčení pečlivě připravila. „Trošku jsem si ho vygooglila, když jsem sem jela. Jestli se budou otázky týkat Jardy, budu vědět, co bylo před dvaceti lety, ale od té doby už nejsem tak v obraze.“

Moderátorka Inna Puhajková se může pochlubit, že má o Jaromíru Jágrovi mladší znalosti. „Musím říct, že jsem před začátkem byla lehce nervózní, ale ve finále mě ta atmosféra strhla. Přáli jsme si zvítězit, výhrou byly bábovky. Že je má rád, jsem věděla, tušila jsem, že to platí dodnes, on je v tomhle směru nenáročný,“ pobavila Inna Puhajková.

S motýly v břiše nenatáčela jediná. „Už normálně nebývám nervózní, ale když se na mě Jaromír podíval těma upřímnýma očima, že mu dneska dělám kapitána, tak se mi udělalo trošku zle,“ svěřil se ostřílený kapitán Jakub Prachař.

Iva Kubelková, Jaromír Jágr a Inna Puhajková v pořadu Máme rádi Jardu! k 50. narozeninám hokejisty (2022)

Proti týmu Jaromíra Jágra a jeho ex se pod vedením kapitána Vojty Kotka postaví Jaromírovi přátelé –tenista Radek Štěpánek, hokejista Jan Hlaváč a lyžařka Kateřina Neumannová, která slaví narozeniny ve stejný den jako Jaromír.

„My jsme spolu mnohdy trávili narozeniny na olympiádách, já jsem slavit mohla, protože jsem měla tou dobou už po závodech, ale hokejistům se turnaj teprve rozjížděl, takže jsme to spláchli nějakou esemeskou. Žádná velká společná akce neproběhla, tak čekám, že Jarda jednou s tím hokejem skončí a budeme to moci napravit,“ uvažuje Kateřina Neumannová, která je o rok mladší než Jágr.

Narozeninový pořad Máme rádi Jardu! televize odvysílá v pátek 11. února, tedy v den, kdy se čeští hokejisté utkají na zimní olympiádě se švýcarskou reprezentací. Televizní oslavu pro hokejovou legendu vymyslel moderátor Libor Bouček, který speciální vydání pořadu Máme rádi Česko připravil loni i pro Jiřinu Bohdalovou k jejím devadesátinám.

Jaromír Jágr momentálně chodí s Dominikou Branišovou

„Měl jsem jenom obrovský strach, jestli to ode mne vezme. Tak jsem velmi opatrně našlapoval, postupně jsem mu říkal, co všechno budeme dělat, až nakonec řekl, že ano. Jsem autorem myšlenky, ale to je nepodstatné, podstatné je, že přišel. Strašně si toho vážím a jsem z toho naměkko. Někdo, komu se klaní celý hokejový svět, vezme ten svůj volný čas, kterého má málo, a jde sem. To je skvělé,“ prozradil okolnosti vzniku pořadu Libor Bouček.

Hlavní hvězdou pořadu bude oslavenec, který se před začátkem soutěžního klání netajil zdravou nervozitou. „Měl jsem trošičku obavy, nevěděl jsem, co od toho očekávat a jak se to pojme. Ale musím říct, že Libor a štáb to udělali výborně. Udělali mi krásné přivítání, takhle už mě na stadionech nevítají. Byl jsem mile překvapený, dojalo mě to. Myslím si, že všichni, kdo tu byli, si to užili, a věřím, že i televizní diváci si to užijí, protože to bylo do napínavé,“ zhodnotil svoji televizní narozeninovou oslavu Jaromír Jágr.