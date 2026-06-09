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Sidovský o Vítkovi: Letos výročí slavit nebudeme. Pavel je v péči lékařů

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  8:27
Janis Sidovský a Pavel Vítek si připomínají první výročí své druhé svatby na Karlštejně. Žádné oslavy ale nechystají, protože zpěvák se zotavuje po zdravotních problémech. Producent nechtěl specifikovat jeho potíže, bulvár píše o infarktu.
Pavel Vítek a Janis Sidovský (2022)

Pavel Vítek a Janis Sidovský (2022) | foto: Profimedia.cz

Pavel Vítek a Janis Sidovský měli opět svatbu na Karlštejně (9. června 2025)
Pavel Vítek si na Karlštejně znovu vzal Janise Sidovského (9. června 2025)
Pavel Vítek a Janis Sidovský měli opět svatbu na Karlštejně (9. června 2025)
Pavel Vítek a Janis Sidovský zamávali fotografům Expresu už jako manželé.
43 fotografií

„Před rokem nám v tento den bylo hezky! 9. června 2025 jsme si na hradě Karlštejn dali partnerský slib. Ne z plezíru, jak kdosi komentoval, ale proto, že se změnil zákon, díky kterému máme třeba společné jmění. Obřad byl jak z pohádky a mezi hosty jsme vybrali 50 tisíc korun, které jsme věnovali nadaci Kapka naděje – nechtěli jsme žádné dary, protože pomoc nemocným dětem má pro nás mnohem větší smysl,“ začal Janis Sidovský příspěvek na sociálních sítích, kde zveřejnil několik společných fotografií.

„Letos, bohužel, výročí slavit nebudeme, protože se Pavel zotavuje ze zdravotní komplikace, která se stala minulý týden. Je v nejlepší odborné péči a daří se mu stále lépe. Z tohoto důvodu překládáme všechny koncerty a natáčení plánované na tento týden. K aktuálnímu zdraví Pavla nebudeme nic sdělovat a prosím o respektování soukromí. Pavel by se měl brzy vrátit na jeviště, na koncerty 4 Tenorů i na nádvoří hradu Karlštejn v představení Noc na Karlštejně. Děkujeme za podporu a přejeme každému hodně lásky a především zdraví,“ dodal.

Janis Sidovský a Pavel Vítek (Praha, 4. října 2021)

Podle oficiálně nepotvrzených informací zpěvák a muzikálový herec Pavel Vítek prodělal infarkt a byl hospitalizován v pražské nemocnici Na Homolce. Pro fanoušky jde o nečekanou zprávu. Vítek přitom ještě nedávno působil velmi aktivně. Letos na jaře s Janisem Sidovským sdílel zážitky z cesty po Srí Lance a dvojice pravidelně vystupovala na společenských akcích. V květnu společně se 4 Tenory vystupovali v newyorské Carnegie Hall.

Partneři tvoří pár téměř čtyři desetiletí a patří k nejstabilnějším dvojicím českého showbyznysu. Sidovský a Vítek byli jedni z prvních, kteří uzavřeli registrované partnerství. Registrovali se 3. června roku 2006, po devatenácti letech vztahu. Po dalších devatenácti se rozhodli uzavřít nový svazek kvůli změně zákona, která jim umožňuje mít společné jmění.

Sidovský a Vítek se vzali. K svatbě jim přál Boy George nebo Bass z N Sync

Zdravotní komplikace se Pavlu Vítkovi nevyhnuly ani v minulosti. V roce 2024 mu podle médií během koncertního turné odhalil přítomný kardiolog vážný srdeční problém, který následně vedl k operaci. Sám zpěvák tehdy přiznal, že šlo o zásadní zásah do jeho života a že velkou oporou mu byl právě Sidovský.

Pavel Vítek je jednou z nejvýraznějších osobností české muzikálové scény. Diváci si ho spojují s rolemi v inscenacích jako Bídníci, Dracula, Pomáda, Fantom opery nebo Mamma Mia! Vedle sólové kariéry je také členem projektu 4 Tenoři, který od roku 2017 spojuje čtyři výrazné muzikálové hlasy – Mariana Vojtka, Jana Kříže, Michala Bragagnola a právě Pavla Vítka. Skupina během let vyprodala řadu koncertních sálů doma i v zahraničí.

13. září 2022
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