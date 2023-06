Když ukazuju prsa, jsem šťastnější, říká pansexuální a nebinární Monáe

„Když mám prsa venku a nic mě neváže, jsem mnohem šťastnější,“ prohlásila Monáe v rozhovoru. Že tomu tak skutečně je, naznačuje i její poslední vydaný singl Lipstick Lover, na jehož přebalu má na sobě jen mokré tričko. Sexy je i videoklip s písni.

S tímto singlem poprvé vystoupila v květnu na akci Met Gala, kde se během vystoupení postupně svlékla do plavek. Ohledně názvu se inspirovala u vlastních taktik, jak dát najevo zájem během párty. „Na večírcích nosím rudou rtěnku. Když s nějakou dívkou, nebo energií… chci mít co do činění, bude v tom hrát svoji roli rtěnka,“ popisuje zpěvačka, která se označuje za pansexuální a nebinární.

Chystané album s názvem Age of Pleasure, což je v překladu Věk potěšení, bude první deskou po pěti letech její tvůrčí odmlky. Inspiraci údajně nabrala v Řecku, kde natáčela film Na nože: Onion Glass z dílny Netflixu.

Ke spolupráci na novém albu přizvala jamajskou tanečnici Sister Nancy, herečku Niu Longovou a ghansko-americkou zpěvačku Amaarae. „Většina lidí nechápe, co se mi honí hlavou. Přijde mi krásné mít album nazvané Age of Pleasure, protože mě to v podstatě vrací do centra mého bytí,“ rozjímá Monáe. „To album není o nějakém sváru. Je to o životě v oáze, kterou si pro sebe tvoříme. Při všem, co se teď ve světě děje, představuje chvilku, kde se můžeme společně nadechnout, užívat si rytmus – neváhat a žít.“

První singl z tohoto alba Float vydala v únoru, zatímco singl Lipstick Lover následoval 15. května. Celé album má vyjít 9. června letošního roku.