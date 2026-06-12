Pár byli nejen na obrazovce. Doktorka Quinnová a Sully řekli, proč jim to nevyšlo

Ačkoli jejich televizní románek v seriálu Doktorka Quinnová diváci milovali, herci v soukromí rychle zjistili, že jako partneři fungovat nedokážou. Přiznali, že jim to mnohem lépe klape jako přátelům.
„Jsme trochu jako starý manželský pár,“ řekl Joe Lando v rozhovoru pro magazín People. Jane Seymourová s ním souhlasila: „Dokážeme dokončovat věty toho druhého. Umíme předvídat, co toho druhého rozčílí.“
Jejich vztah začal v 90. letech při natáčení pilotního dílu seriálu Doktorka Quinnová, kde ztvárnili milenecký pár Michaelu Quinnovou a Byrona Sullyho. V té době byli oba nezadaní a podle herečky se hranice mezi fikcí a realitou na chvíli smazaly.
„Z nějakého záhadného důvodu jsme si mysleli, že Michaela a Sully, Joe a Jane… že by to mohlo fungovat i ve skutečném životě,“ prohlásil Lando. „Velmi rychle jsme zjistili, že ne. Na obrazovce fungujeme skvěle. Skvěle fungujeme jako nejlepší přátelé,“ dodala Seymourová s tím, že jim románek vydržel jen pár týdnů.
Přesto si po rozchodu zachovali blízký vztah a postupně vytvořili jednu z nejoblíbenějších televizních dvojic své doby. „Dobrá zpráva je, že víme, o co jde, nejde jen o to, že spolu umíme hrát, nějak se nám podařilo vytvořit chemii, že ať už hrajeme jakoukoli roli, zjevně se to projeví a jiskří to,“ řekla Seymourová. Nyní se znovu setkali před kamerou při natáčení páté řady seriálu Harry Wild.
Jejich přátelství navíc v posledních letech ještě zesílilo. Poté, co Lando přišel s rodinou během ničivých požárů v Los Angeles o dům, strávili sedm týdnů v domě Seymourové v Malibu. Podle herce se jejich rodiny sblížily natolik, že se z nich stala jedna velká rodina. „Byli jsme obklopeni katastrofou a neměli jsme na výběr,“ vzpomínal rodák z Chicaga.
Seymourová navíc vychází velmi dobře i s Landovou manželkou Kirsten. „Když je Joe kvůli nějakému filmu nebo seriálu nervózní nebo mrzutý, Kirsten mi někdy zavolá a řekne: Nemohla bys ho vzít na procházku a vyřešit to? Já filmům a televizi nerozumím,“ prozradila herečka s tím, že Kirsten má na starosti Joea doma a ona Joea herce.
Řekla také, v čem podle ní spočívá jejich výjimečné pouto, které přetrvává dodnes. „Je velmi vzácné mít mezi sebou takovou chemii, že funguje i ve chvíli, kdy se hádáte. Buď ji máte, nebo ne,“ popsala.
Joe Lando na závěr přiznal, že od začátku cítil, že Jane Seymourová bude v jeho životě hrát důležitou roli. „Věděl jsem, že existuje důvod, proč je součástí mého života. Nevěděl jsem, že to bude navždy... Je to stále dar, který mi nepřestává dávat,“ uzavřel.