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Pár byli nejen na obrazovce. Doktorka Quinnová a Sully řekli, proč jim to nevyšlo

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  10:57
Jane Seymourová (75) a Joe Lando (64) se proslavili jako lékařka Michaela Quinnová a zálesák Byron Sully v seriálu Doktorka Quinnová. Herci po letech přiznali, že jejich televizní románek na krátký čas přesunuli i do skutečného života. Prozradili také, proč tento vztah neměl budoucnost.
Jane Seymourová a Joe Lando v seriálu Doktorka Quinnová (1993)

Jane Seymourová a Joe Lando v seriálu Doktorka Quinnová (1993) | foto: Profimedia.cz

Joe Lando a Jane Seymourová (Los Angeles, 17. dubna 2018)
Jane Seymourová (únor 2025)
Jane Seymourová
Bývalá bond girl Jane Seymourová vypadá v 73 letech skvěle. (2024)
35 fotografií

Ačkoli jejich televizní románek v seriálu Doktorka Quinnová diváci milovali, herci v soukromí rychle zjistili, že jako partneři fungovat nedokážou. Přiznali, že jim to mnohem lépe klape jako přátelům.

„Jsme trochu jako starý manželský pár,“ řekl Joe Lando v rozhovoru pro magazín People. Jane Seymourová s ním souhlasila: „Dokážeme dokončovat věty toho druhého. Umíme předvídat, co toho druhého rozčílí.“

janeseymour

35 years later and the chemistry is still there ✨ I loved reuniting with @therealjoelando for my latest @crepeerase by @bodyfirm commercial. Some things never change, and some just get better, more fun, and more exciting with time.​

Keep an eye out for Joe’s special cameo and what he has to say about my skin! Let us know what you think. ️

3. června 2026 v 21:02, příspěvek archivován: 11. června 2026 v 11:29
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Jejich vztah začal v 90. letech při natáčení pilotního dílu seriálu Doktorka Quinnová, kde ztvárnili milenecký pár Michaelu Quinnovou a Byrona Sullyho. V té době byli oba nezadaní a podle herečky se hranice mezi fikcí a realitou na chvíli smazaly.

„Z nějakého záhadného důvodu jsme si mysleli, že Michaela a Sully, Joe a Jane… že by to mohlo fungovat i ve skutečném životě,“ prohlásil Lando. „Velmi rychle jsme zjistili, že ne. Na obrazovce fungujeme skvěle. Skvěle fungujeme jako nejlepší přátelé,“ dodala Seymourová s tím, že jim románek vydržel jen pár týdnů.

Joe Lando a Jane Seymourová (Los Angeles, 17. dubna 2018)

Přesto si po rozchodu zachovali blízký vztah a postupně vytvořili jednu z nejoblíbenějších televizních dvojic své doby. „Dobrá zpráva je, že víme, o co jde, nejde jen o to, že spolu umíme hrát, nějak se nám podařilo vytvořit chemii, že ať už hrajeme jakoukoli roli, zjevně se to projeví a jiskří to,“ řekla Seymourová. Nyní se znovu setkali před kamerou při natáčení páté řady seriálu Harry Wild.

Jejich přátelství navíc v posledních letech ještě zesílilo. Poté, co Lando přišel s rodinou během ničivých požárů v Los Angeles o dům, strávili sedm týdnů v domě Seymourové v Malibu. Podle herce se jejich rodiny sblížily natolik, že se z nich stala jedna velká rodina. „Byli jsme obklopeni katastrofou a neměli jsme na výběr,“ vzpomínal rodák z Chicaga.

Dr. Quinnová se Sullym po letech: Jane Seymourová snad vůbec nestárne!

Seymourová navíc vychází velmi dobře i s Landovou manželkou Kirsten. „Když je Joe kvůli nějakému filmu nebo seriálu nervózní nebo mrzutý, Kirsten mi někdy zavolá a řekne: Nemohla bys ho vzít na procházku a vyřešit to? Já filmům a televizi nerozumím,“ prozradila herečka s tím, že Kirsten má na starosti Joea doma a ona Joea herce.

Řekla také, v čem podle ní spočívá jejich výjimečné pouto, které přetrvává dodnes. „Je velmi vzácné mít mezi sebou takovou chemii, že funguje i ve chvíli, kdy se hádáte. Buď ji máte, nebo ne,“ popsala.

Joe Lando na závěr přiznal, že od začátku cítil, že Jane Seymourová bude v jeho životě hrát důležitou roli. „Věděl jsem, že existuje důvod, proč je součástí mého života. Nevěděl jsem, že to bude navždy... Je to stále dar, který mi nepřestává dávat,“ uzavřel.

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