Každému manželovi jsem darovala jedno dítě, říká třikrát vdaná Jana Nagyová

„Několikrát jsem se vdávala. Měla jsem tři manžely a každému jsem darovala jedno dítě. Když jsem se vdávala poprvé, ještě jsem hrála. Když se mi narodila dcera, šla jsem na mateřskou. Po šesti týdnech jsem se vrátila do divadla. Janičku jsem nosila do šatny, ta víceméně vyrostla v divadle. Když se mi v 87. narodil syn, říkala jsem si, že se to nedá skloubit tak, jak si to představuji. A rozhodla jsem se, že si zvolím cestu mateřství a rodiny,“ vysvětlila herečka důvody, proč na dlouho pověsila herectví na hřebík.

Představitelka legendární princezny Arabely se k hraní naplno vrací až nyní, v důchodu. Brzy se objeví v pokračování úspěšného seriálu televize Prima Hořký svět. A má to k důchodu jako brigádu. Důchody totiž pobírá rovnou tři.

„Sranda je, že důchody sbírám ze Slovenska, z Česka, a ještě 6,16 euro dostávám z Rakousku. O to jsem si nežádala, tam to chodí automaticky. Kdysi jsem tam pracovala osm měsíců v kanceláři u manžela, tak za to mám těch šest euro. A všechny ty důchody daním v Německu,“ vypočítala Jana Nagyová.

Jana Nagyová, její třetí manžel Toni Pulm a jejich dcera Sophie Emma

Prvním manželem Jany Nagyové byl Miro Kubovič. Na svatbě měla šaty od návrháře Theodora Pištěka, který navrhoval i kostýmy pro seriál Arabela. Přestože měli manželé dceru Janu, nakonec se rozvedli.

Kvůli druhému manželovi, podnikateli Haraldu Schlegelovi se herečka odstěhovala do Německa. Mají spolu syna Haralda. Ani druhé manželství ovšem Nagyové nevyšlo.

Jejím třetím manželem je německý podnikatel Toni Plum, se kterým má dceru Sophii Emmu.