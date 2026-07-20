Zpěvačka Jana Fabiánová oznámila konec manželství. Po dvou letech se rozvádí

Jana Fabiánová prožívá náročné období. Dcera zesnulé zpěvačky Nadi Urbánkové oznámila prostřednictvím sociálních sítí, že se s manželem Petrem Baťhou rozešli. Jejich manželství přitom trvalo necelé dva roky.
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Vykreslovali mě jako lhářku, je to odporné téma. Fabiánová o kauze Cimický
Ve svém příspěvku vysvětlila, že rozhodnutí nepřišlo ze dne na den, ale po dlouhém zvažování. „Občas se stane, že se potkají dva lidé, kteří se mají upřímně rádi, ale nedokážou společně projít skrze určité výzvy, které každý vztah někdy zažije. A ačkoliv se oba snaží, některé podstatné věci i tak z dlouhodobého hlediska neladí a způsobují starosti oběma. Pak je lepší přiznat si to a s úctou a soucitem jít každý svou cestou,“ napsala v pondělí na své profily na Instagramu a Facebooku.
Dodala, že s manželem po téměř pěti společných letech už netvoří pár. Další podrobnosti sdělovat nechce. „Nebudu sdílet žádné další detaily a moc prosím o soucit a soukromí pro oba. Děkuji za pochopení a přeji všem klidné letní dny,“ vzkázala svým sledujícím.
Fabiánová si Petra Baťhu vzala v srpnu 2024 ve votickém klášteře. Tehdy věřila, že druhé manželství bude tím pravým. „Jsem vdaná. Je to podruhé a bude to fajn,“ říkala po svatbě. Ani tentokrát ale vztah nevydržel.
Na začátku července v jednom z rozhovorů přiznala, že si s partnerem prošli náročným obdobím. Mluvila o tom, že každý vztah prochází krizemi a že oba museli překonávat těžké chvíle. O několik týdnů později už ale oznámila definitivní rozchod.
Jana Fabiánová v minulosti veřejně promluvila o zkušenosti se sexuálním napadením psychiatrem Janem Cimickým a patřila mezi první ženy, které proti němu vystoupily.