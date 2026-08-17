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Rodina pohromadě, jak to má být. Doleželová potvrdila návrat k šéfovi fotbalu

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  10:18
Jana Doleželová a David Trunda na Plese jako Brno (27. ledna 2018)

Jana Doleželová a David Trunda na Plese jako Brno (27. ledna 2018) | foto: Marie Stránská, MAFRA

Jana Doleželová s Davidem Trundou na zápase Česko - Irsko.
Jana Doleželová a David Trunda (Karlovy Vary, 2. července 2016)
Jana Doleželová
Bývalá Miss České republiky Jana Doleželová a David Trunda (Ples jako Brno, 26....
40 fotografií
Mají spolu dceru, přesto se rozešli. V posledních měsících se ale opět objevovali bok po boku. Nyní lékárnice a miss Jana Doleželová potvrdila, že se vrátila k šéfovi českého fotbalového svazu Davidu Trundovi.

„Společná minulost, už řadu měsíců společná přítomnost a společné budoucí plány. Ale hlavně… to nejlepší pro naši dceru. Rodina pohromadě, jak to má být,“ napsala Jana Doleželová ke společné fotce na sociálních sítích.

dolezelova.j

Společná minulost, už řadu měsíců společná přítomnost a společné budoucí plány. Ale hlavně ….to nejlepší pro naši dceru. Rodina pohromadě , jak to má být. #life #zezivota #janadolezelova

16. srpna 2026 v 18:57, příspěvek archivován: 17. srpna 2026 v 9:28
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Modelka, Miss ČR 2004 a šéf fotbalového svazu se poprvé dali dohromady v roce 2014 na mezinárodní akci, kterou Trunda pořádal. V roce 2017 se jim narodila dcera Veronika. O tři roky později se po šestiletém vztahu rozešli.

„David se rozhodl v létě odejít, což musím respektovat. Finančně jsem se s ním vyrovnala v rámci domu tak, aby mohl zůstat mně a mohla jsem v něm žít s dcerou,“ řekla v roce 2021 Jana Doleželová v rozhovoru pro pořad Showtime.

Jana Doleželová a David Trunda (Karlovy Vary, 2. července 2016)

„Měli jsme dům napůl, takže jsem mu dala řádově několik milionů a vyplatila mu jeho část,“ vysvětlila tenkrát bývalá královna krásy. „Myslím, že jsme se dohodli relativně v klidu. Samozřejmě tam byly nějaké emoce. Ale nic vyloženě vyhroceného.“

Na otázku, zda je novou partnerkou jejího bývalého snoubence tenistka Petra Kvitová, o čemž spekuloval bulvár, tehdy odmítla lékárnice odpovědět. „Přiznám se, že dodnes nevím, jaký byl důvod našeho rozchodu. A nová partnerka bývalého partnera, to je téma, které nechci s ohledem na dceru vůbec komentovat. Téma nového muže v mém životě bych také zatím neprozrazovala. Současné období je dost citlivé pro všechny zúčastněné,“ vyhýbala se před pěti lety konkrétním odpovědím Jana Doleželová.

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