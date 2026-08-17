Rodina pohromadě, jak to má být. Doleželová potvrdila návrat k šéfovi fotbalu

„Společná minulost, už řadu měsíců společná přítomnost a společné budoucí plány. Ale hlavně… to nejlepší pro naši dceru. Rodina pohromadě, jak to má být,“ napsala Jana Doleželová ke společné fotce na sociálních sítích.
Modelka, Miss ČR 2004 a šéf fotbalového svazu se poprvé dali dohromady v roce 2014 na mezinárodní akci, kterou Trunda pořádal. V roce 2017 se jim narodila dcera Veronika. O tři roky později se po šestiletém vztahu rozešli.
„David se rozhodl v létě odejít, což musím respektovat. Finančně jsem se s ním vyrovnala v rámci domu tak, aby mohl zůstat mně a mohla jsem v něm žít s dcerou,“ řekla v roce 2021 Jana Doleželová v rozhovoru pro pořad Showtime.
„Měli jsme dům napůl, takže jsem mu dala řádově několik milionů a vyplatila mu jeho část,“ vysvětlila tenkrát bývalá královna krásy. „Myslím, že jsme se dohodli relativně v klidu. Samozřejmě tam byly nějaké emoce. Ale nic vyloženě vyhroceného.“
Na otázku, zda je novou partnerkou jejího bývalého snoubence tenistka Petra Kvitová, o čemž spekuloval bulvár, tehdy odmítla lékárnice odpovědět. „Přiznám se, že dodnes nevím, jaký byl důvod našeho rozchodu. A nová partnerka bývalého partnera, to je téma, které nechci s ohledem na dceru vůbec komentovat. Téma nového muže v mém životě bych také zatím neprozrazovala. Současné období je dost citlivé pro všechny zúčastněné,“ vyhýbala se před pěti lety konkrétním odpovědím Jana Doleželová.