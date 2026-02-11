Prožily šťastné dětství se svými dalšími čtyřmi sourozenci, tatínek pro ně byl vzácný, protože hodně pracoval, a maminka doma platila za tu přísnou.
Obě sestry k sobě neměly nikdy moc blízko, o téměř sedm let starší Jana si vždycky rozuměla více se starší sestrou Blankou, Hana se kamarádila více s bratry Járou a Pepou. Když se pak rodiče rozvedli, jejich cesty se rozdělily. Jana už v té době točila filmy a cestovala a Hana zůstala doma.
Nikdy nežárlila
Říká se, že obě sestry rozeštval film Lásky jedné plavovlásky, do kterého si jako hlavní představitelku vybral režisér Miloš Forman († 86) právě Hanku. V té době už byl s Janou několik let rozvedený.
„Možná to byl od něho just. Nevím. Nikdy jsem o tom nepřemýšlela,“ odpověděla v jednom z rozhovorů Jana na otázku, proč si vybral do hlavní role její sestru.
Zatímco se pětadvacetiletá Jana postupně stávala známou herečkou a měla nastartovanou slibnou kariéru, devatenáctiletou Hanku její první film vynesl rovnou do hvězdného nebe a cestovala s ním po různých festivalech.
„Nikdy jsem nežárlila na sestřiny úspěchy. Když už, tak jsem jako normální pubertální holka toužila po takové garderobě, jakou měla Jana. Vadilo mi jediné, že mi každý říkal, jakou mám slavnou sestru. Když jsem natočila film a začalo se o mně mluvit, tak mi to vadilo ještě víc. A později mě naštvaly takový drobný podrazy, třeba když se po natočení Lásek na plakátě objevilo ‚v hlavní roli sestra Jany Brejchové’,“ stěžovala si Hana.
Štěstí a talent
Jana měla talent a štěstí na režiséry, kteří ji hojně obsazovali do hlavních či velkých rolí. Měla před Hanou náskok. Otázkou však zůstává, zda neměla stejný talent i Hana, jen ho prostě nevyužila.
„Byla talentovanější než já, měla tu kliku, že dělala s Milošem Formanem. Já jsem na sebe díky spolupráci s Krejčíkem nabalila v herectví určitou ušlechtilost, kdežto Hanka byla talent velice přírodní, drsnej a zajímavej. Myslela si ale, že po první roli přijde sláva. Měla dojem, že teď se kolem ní začne točit svět, a zapomněla na to, že by se sebou měla něco dělat,“ řekla Jana, která si po manželství s Formanem prošla potratem, nevydařeným manželstvím s německých hercem Ulrichem Theinem († 64) a po 16 letech se rozvedla i s Vlastimilem Brodským († 81).
Zvolila si rodinu
Hana se po svém debutovém úspěchu v podstatě ztratila z filmového světa. Odstěhovala se do Postoloprt, kde dostali s manželem byt. Na rozdíl od sestry Jany dala přednost dětem a rodině.
„Dítě pro mě bylo důležité už proto, co mi předem říkali o mé neplodnosti. A také jsem si chtěla dceru sama vychovat. Nechtěla jsem dopadnout jako Jana, které musela dceru Terezku vychovat Blanka. Když za ní Jana přijela, nebyla pro ni maminka, ale teta, která jí přivezla všechno možný, na co si vzpomněla. Ale máma pro ni byla teta Blanka a táta její muž Vláďa, lidé, se kterými bydlela. Tak jsem si řekla, tohle nechci, i za cenu, že na mě lidi zapomenou,“ prozradila Hana.
Na filmová plátna a na televizní obrazovky se sice později vrátila, ale zbyly na ni jen malé role. I za ty však byla ráda.
Pak přišel rozvod, nemoc, operace, navíc ji sledovala StB pro její styky s Milošem Formanem, který v Praze točil film Amadeus (1984) a Haně nabídl jednu z roliček.
Zatímco Jana se stala obsazovanou a žádanou herečkou, Hana musela vzít práci uklízečky, aby uživila sebe a své dvě dcery. Ani její druhé manželství nevydrželo, definitivně skončilo po nevydařeném podnikání.
Vztah na bodu mrazu
A rovněž vztahy v jejím příbuzenstvu nejsou ideální. Byly sice doby, kdy se obě sestry stýkaly, Hana dokonce hlídávala malou Terezku, když Jana jezdila na zájezdy se svým dalším partnerem, Jaromírem Hanzlíkem (77).
„Pak nastal nějaký zlom, osobně ho moc nechápu. Prostě jsme se přestaly scházet. Nejsem si vědoma, bych Janě něčím ublížila, nikdy jsem se necítila provinile. Když byl náš tatínek nemocný, tak jsme se u něj několikrát sešly, řekly si nazdar, ale tím to zase skončilo. Tatínek tím dost trpěl, protože by byl býval rád, kdyby nás měl obě kolem sebe,“ vzpomínala Hana.
I když si oficiálně spolu nikdy nezahrály, v roce 1986 nabídl režisér Juraj Herz Haně Brejchové dvojroli s její sestrou ve filmu Galoše šťastia. Protože své sestře hrála dubla, v titulcích nikdy uvedena nebyla.
„S Janou to nějak skřípe. Ona byla prostě zvyklá žít na jiné úrovni než já. Já v životě neměla auto a jen výjimečně jsem měla příležitost chodit v kožichu. Když byla recepce, nikdy jsem nebyla oslnivá, dominantní. Kdežto Jana, ta byla vždycky hvězda. Je to dáno životem, který vedla, byla rozmazlovaná,“ řekla v jednom z rozhovorů Hana Brejchová.
Vztah obou sester byl a zůstal na bodu mrazu, nestýkaly se a tak to i vzhledem k Janiným dlouhodobým zdravotním problémům zůstalo. Hana Brejchová zemřela v dubnu 2024 a poslední léta žila v domově s pečovatelskou službou v Buštěhradu na Kladensku.
Tečku za bohatou hereckou kariérou Jany Brejchové udělal rok 2013. Tehdy ji našla dcera Tereza Brodská v pražském bytě v bezvědomí a od té doby se hereččin zdravotní stav spíše zhoršoval. Byla upoutána na nemocniční lůžko a potřebovala pomoc 24 hodin denně. Svou mladší sestru přežila o necelé dva roky. Zemřela v únoru 2026.
22. dubna 2024