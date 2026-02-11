Jana byla vždycky hvězda. Byla rozmazlovaná, říkala o Brejchové sestra

Autor:
  9:36
Když se Hana Brejchová (†77) objevila ve filmu Lásky jedné plavovlásky (1965), český divák užasle sledoval, že v té době už slavná Jana Brejchová (†86) má podobně krásnou a talentovanou sestru. Jejich vzájemný vztah však byl odjakživa přinejmenším zvláštní.
Jana Brejchová a její sestra Hana Brejchová

Jana Brejchová a její sestra Hana Brejchová | foto: Koláž iDNES.cz

Hana a Jana se rozhádaly kvůli Miloši Formanovi.
Hana Brejchová v květnu 2011
Zemřela Hana Brejchová
Hana Brejchová v dubnu 2011
81 fotografií

Prožily šťastné dětství se svými dalšími čtyřmi sourozenci, tatínek pro ně byl vzácný, protože hodně pracoval, a maminka doma platila za tu přísnou.

Obě sestry k sobě neměly nikdy moc blízko, o téměř sedm let starší Jana si vždycky rozuměla více se starší sestrou Blankou, Hana se kamarádila více s bratry Járou a Pepou. Když se pak rodiče rozvedli, jejich cesty se rozdělily. Jana už v té době točila filmy a cestovala a Hana zůstala doma.

Nikdy nežárlila

Říká se, že obě sestry rozeštval film Lásky jedné plavovlásky, do kterého si jako hlavní představitelku vybral režisér Miloš Forman († 86) právě Hanku. V té době už byl s Janou několik let rozvedený.

„Možná to byl od něho just. Nevím. Nikdy jsem o tom nepřemýšlela,“ odpověděla v jednom z rozhovorů Jana na otázku, proč si vybral do hlavní role její sestru.

Hana Brejchová a její sestra Jana Brejchová

Zatímco se pětadvacetiletá Jana postupně stávala známou herečkou a měla nastartovanou slibnou kariéru, devatenáctiletou Hanku její první film vynesl rovnou do hvězdného nebe a cestovala s ním po různých festivalech.

„Nikdy jsem nežárlila na sestřiny úspěchy. Když už, tak jsem jako normální pubertální holka toužila po takové garderobě, jakou měla Jana. Vadilo mi jediné, že mi každý říkal, jakou mám slavnou sestru. Když jsem natočila film a začalo se o mně mluvit, tak mi to vadilo ještě víc. A později mě naštvaly takový drobný podrazy, třeba když se po natočení Lásek na plakátě objevilo ‚v hlavní roli sestra Jany Brejchové’,“ stěžovala si Hana.

Štěstí a talent

Jana měla talent a štěstí na režiséry, kteří ji hojně obsazovali do hlavních či velkých rolí. Měla před Hanou náskok. Otázkou však zůstává, zda neměla stejný talent i Hana, jen ho prostě nevyužila.

Jako naivní Andula v Láskách jedné plavovlásky (1965) byla Hana Brejchová skvělá.

„Byla talentovanější než já, měla tu kliku, že dělala s Milošem Formanem. Já jsem na sebe díky spolupráci s Krejčíkem nabalila v herectví určitou ušlechtilost, kdežto Hanka byla talent velice přírodní, drsnej a zajímavej. Myslela si ale, že po první roli přijde sláva. Měla dojem, že teď se kolem ní začne točit svět, a zapomněla na to, že by se sebou měla něco dělat,“ řekla Jana, která si po manželství s Formanem prošla potratem, nevydařeným manželstvím s německých hercem Ulrichem Theinem († 64) a po 16 letech se rozvedla i s Vlastimilem Brodským († 81).

Zvolila si rodinu

Hana se po svém debutovém úspěchu v podstatě ztratila z filmového světa. Odstěhovala se do Postoloprt, kde dostali s manželem byt. Na rozdíl od sestry Jany dala přednost dětem a rodině.

„Dítě pro mě bylo důležité už proto, co mi předem říkali o mé neplodnosti. A také jsem si chtěla dceru sama vychovat. Nechtěla jsem dopadnout jako Jana, které musela dceru Terezku vychovat Blanka. Když za ní Jana přijela, nebyla pro ni maminka, ale teta, která jí přivezla všechno možný, na co si vzpomněla. Ale máma pro ni byla teta Blanka a táta její muž Vláďa, lidé, se kterými bydlela. Tak jsem si řekla, tohle nechci, i za cenu, že na mě lidi zapomenou,“ prozradila Hana.

Hana a Jana se rozhádaly kvůli Miloši Formanovi.

Na filmová plátna a na televizní obrazovky se sice později vrátila, ale zbyly na ni jen malé role. I za ty však byla ráda.

Pak přišel rozvod, nemoc, operace, navíc ji sledovala StB pro její styky s Milošem Formanem, který v Praze točil film Amadeus (1984) a Haně nabídl jednu z roliček.

Zatímco Jana se stala obsazovanou a žádanou herečkou, Hana musela vzít práci uklízečky, aby uživila sebe a své dvě dcery. Ani její druhé manželství nevydrželo, definitivně skončilo po nevydařeném podnikání.

Vztah na bodu mrazu

A rovněž vztahy v jejím příbuzenstvu nejsou ideální. Byly sice doby, kdy se obě sestry stýkaly, Hana dokonce hlídávala malou Terezku, když Jana jezdila na zájezdy se svým dalším partnerem, Jaromírem Hanzlíkem (77).

„Pak nastal nějaký zlom, osobně ho moc nechápu. Prostě jsme se přestaly scházet. Nejsem si vědoma, bych Janě něčím ublížila, nikdy jsem se necítila provinile. Když byl náš tatínek nemocný, tak jsme se u něj několikrát sešly, řekly si nazdar, ale tím to zase skončilo. Tatínek tím dost trpěl, protože by byl býval rád, kdyby nás měl obě kolem sebe,“ vzpomínala Hana.

Petr Čepek a Jana Brejchová ve filmu Zabil jsem Einsteina, pánové... (1969)

I když si oficiálně spolu nikdy nezahrály, v roce 1986 nabídl režisér Juraj Herz Haně Brejchové dvojroli s její sestrou ve filmu Galoše šťastia. Protože své sestře hrála dubla, v titulcích nikdy uvedena nebyla.

„S Janou to nějak skřípe. Ona byla prostě zvyklá žít na jiné úrovni než já. Já v životě neměla auto a jen výjimečně jsem měla příležitost chodit v kožichu. Když byla recepce, nikdy jsem nebyla oslnivá, dominantní. Kdežto Jana, ta byla vždycky hvězda. Je to dáno životem, který vedla, byla rozmazlovaná,“ řekla v jednom z rozhovorů Hana Brejchová.

Jana Brejchová

Vztah obou sester byl a zůstal na bodu mrazu, nestýkaly se a tak to i vzhledem k Janiným dlouhodobým zdravotním problémům zůstalo. Hana Brejchová zemřela v dubnu 2024 a poslední léta žila v domově s pečovatelskou službou v Buštěhradu na Kladensku.

Tečku za bohatou hereckou kariérou Jany Brejchové udělal rok 2013. Tehdy ji našla dcera Tereza Brodská v pražském bytě v bezvědomí a od té doby se hereččin zdravotní stav spíše zhoršoval. Byla upoutána na nemocniční lůžko a potřebovala pomoc 24 hodin denně. Svou mladší sestru přežila o necelé dva roky. Zemřela v únoru 2026.

22. dubna 2024
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

OBRAZEM: Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Před dvaatřiceti lety, 4. února 1994 v 19 hodin, odstartovalo z Národního muzea první vysílání TV Nova. Komerční televize se záhy stala jedničkou na českém televizním trhu. Připomeňte si moderátory,...

Havlíček i Macinka vyrazili tančit s manželkami, Sandeva plesala bez Prachaře

Karel Havlíček a Petr Macinka se svými manželkami na Česko-Slovenském plese...

V Obecním domě v Praze se v sobotu konal dvanáctý ročník Česko-Slovenského plesu. Své manželky vyvedli do společnosti mimo jiné i politici Karel Havlíček a Petr Macinka. Podívejte se ve fotogalerii,...

Mohla jít rovnou nahá, kritizují partnerku Roberta Rosenberga za odvážný top

Robert Rosenberg se svou láskou Janou (2025)

Robert Rosenberg (50) se po rozpadu vztahu se svou druhou manželkou Petrou Šebestovou dal dohromady s o dvacet let mladší Ukrajinkou, masérkou „Janičkou“ (30). Oba dávají na sociálních sítích...

Jak vypadají po 30 letech hlavní hvězdy devadesátkové telenovely Esmeralda?

Půvabná Esmeralda se svojí láskou José Armandem.

Leticia Calderón se nesmazatelně zapsala do paměti televizních diváků rolí slepé dívky Esmeraldy ve stejnojmenném seriálu. Mexická herečka před natáčením kvůli roli nevidomé hrdinky absolvovala...

Mladší dcera Ivy Kubelkové vyrostla do krásy. Jako dvojčata, žasnou fanoušci

Iva Kubelková s rodinou na představení nové kolekce Jaroslavy a Dominiky...

Moderátorka a modelka Iva Kubelková (48) v minulosti několikrát nafotila se svou starší dcerou Natálií Jiráskovou (21) sexy kampaň na plavky. Společný projekt nyní chystá i se svou mladší dcerou...

Sedmnáctiletý syn Maroše Kramára boural opilý. Neomluvitelná frajeřina, říká herec

Marko a Maroš Kramár spolu hrají v seriálu Sľub.

Marko Kramár, sedmnáctiletý syn slovenského herce Maroš Kramár (66), se poprvé vyjádřil k dopravní nehodě, kterou o víkendu způsobil pod vlivem alkoholu. Vozidlo, které řídil a v němž byli i jeho...

11. února 2026  10:57

Jana byla vždycky hvězda. Byla rozmazlovaná, říkala o Brejchové sestra

Jana Brejchová a její sestra Hana Brejchová

Když se Hana Brejchová (†77) objevila ve filmu Lásky jedné plavovlásky (1965), český divák užasle sledoval, že v té době už slavná Jana Brejchová (†86) má podobně krásnou a talentovanou sestru....

11. února 2026  9:36

Za celý život měli spolu jen 24 hodin. Otec Bena Cristovaa tragicky zemřel

Zpěvák Ben Cristovao

Zpěvák a textař Ben Cristovao prožívá velký smutek. O víkendu mu tragicky zemřel otec. Přes třicet let se neviděli, vztah navázali teprve loni. Strávili spolu den v Lisabonu. „I když jsme spolu za...

11. února 2026  9:27

Manžel říkal, že jsem jí podobná, vypráví Alena Mihulová o Lize Minnelli

Alena Mihulová (29. června 2024)

Moc jí to slušelo. Přesto, že v paruce ala Liza Minelli, krátkých červených šatech s flitry a botách na vysokých podpatcích se Alena Mihulová moc komfortně necítila. Ovšem pro roli je třeba i trpět....

11. února 2026

Svatby už nedělám. Nezvládla jsem diskuse se snoubenci, říká Fabešová

Iveta Fabešová v Show Jana Krause (11. února 2026)

Cukrářka Iveta Fabešová musela po rozvodu s manželem začít znovu ve vlastní cukrárně. Tu si zařídila ve Werichově vile a pořádá tam i kurzy. V Show Jana Krause prozradila, kdo se nejvíc do kurzů...

11. února 2026

Elvisovi jsem obětoval roky života a ono to vyšlo, říká Jakub Machulda. Videi baví svět

Premium
Jakub Machulda jako Elvis během show Elvis live v Royal theatre v Praze

Už v dětství ho hudba chytla natolik, že se od ní muzikant Jakub Machulda nedokázal odtrhnout. V pubertě pak „objevil“ Elvise Presleyho a zdálo se, že právě tento styl hudby je pro něj ten pravý....

10. února 2026

Zpěvačka Michaela Nosková se podruhé vdala. Vzala si fotografa

Jan Kolman a Michaela Nosková (18. září 2025)

Zpěvačka Michaela Nosková (42) se opět vdala. Vzala si fotografa Jana Kolmana (46). Svatbu měli v úterý v Domě U Červené lišky na pražském Staroměstském náměstí.

10. února 2026  14:13

Vítěz Hell’s Kitchen je tatínkem. Smekám před matkami, tohle bych nedal, říká

Jakub Reichman a jeho manželka Karolína Reichman Čiháková (2025)

Vítěz kulinářské show Hell’s Kitchen Jakub Reichman (37) se na sociálních sítích pochlubil novinkou. Poprvé se stal tatínkem. Jeho manželka Karolína (37) porodila syna.

10. února 2026  13:21

Scullyová, Houlihanová i doktorka Quinnová. Vzpomínáte na „šťabajzny“ devadesátek?

Carol, Scullyová či Houlihanová. Vzpomínáte na „šťabajzny“ devadesátek?

Peggy ze Ženatý se závazky, Carol ze seriálu Krok za krokem či major Houlihanová alias Šťabajzna ze seriálu M.A.S.H. Čeští diváci tyto sexy herečky začali poznávat až v devadesátých letech, kdy...

10. února 2026  12:20

Sex ve filmech není realistický, upozorňuje herečka Olivia Wilde

Olivia Wilde na Vanity Fair Oscar Party v Los Angeles (2. března 2025)

Mladší diváci už ve filmech sex vidět nechtějí. Naznačuje to nedávný průzkum Kalifornské univerzity. A Olivia Wilde s tím souhlasí. Herečka známá ze seriálu Dr. House se nechala slyšet, že sex na...

10. února 2026  11:10

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Odhalili příčinu úmrtí maminky Kevina ze Sám doma. Nebyla to jen jedna nemoc

Catherine O’Hara v Los Angeles (20. března 2025)

Příčinou úmrtí kanadské herečky Catherine O’Hara, která zemřela koncem ledna v Los Angeles ve věku 71 let, byla podle lékařské zprávy plicní embolie. Herečka měla také rakovinu, informoval...

10. února 2026  9:48

Tati, co děláš s tím koláčem? Jim z Prciček pustil synovi slavnou scénu z filmu

Jason Biggs ve filmu Prci, prci, prcičky (1999)

Jason Biggs (47) se proslavil rolí Jima Levensteina v kultovní komedii Prci, prci, prcičky. Herec nyní přiznal, že se nedávno rozhodl svému jedenáctiletému synovi Sidovi poprvé pustit slavný film –...

10. února 2026  9:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.