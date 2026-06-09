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Vztah ano, dítě ne. Jana Bernášková se už na miminko necítí

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„Nepamatuji se, že bych chodila s někým, kdo nemá vztah k umění. Někdy to byly techničtější profese, lidi od filmu nebo třeba muzikanti, ale to je dávná minulost,“ říká Jana Bernášková. „Jarda má původně vystudovanou kameru a zvuk,“ prozrazuje na svého současného partnera.
Jana Bernášková

Jana Bernášková | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Jana Bernášková
Jana Bernášková
Jana Bernášková
Jana Bernášková
39 fotografií

„Nakonec se ale začal věnovat postprodukci a grafice, protože ho bavily víc a pro mě je to hrozně fajn. Pracuje v televizi, takže mu nemusím vysvětlovat, co je to natáčecí den, co obnáší divadlo a všechny ty věci okolo. Asi by mi chybělo to sdílení, kdyby byl partner mimo obor,“ dodává.

Nejprve byli s Jaroslavem Drtinou, který je šéfem grafiky na Primě, dlouho kamarády, potkávali se na akcích. Po půl roce spolu začali randit a teď už sdílejí i bydlení. „Dál mám pronajatou garsonku, kterou využívám jako ateliér. Teď tam právě píšu svoji pátou knížku. A pak máme velký rodinný byt. V něm žije trvale Justýna a Theodor a já na střídačku s Rudou,“ popisuje rodinné uspořádání.

Jana Bernášková a její dcera Justýna Drábková (1. srpna 2024)

Po rozvodu se Jana Bernášková se scenáristou a režisérem Rudolfem Merknerem rozhodli děti nevystavovat „přebíhání“ od jednoho rodiče k druhému, ale ponechat je v původním prostředí a střídat se u nich. Zatím jim to funguje. „Důležité je, aby expartneři byli k sobě navzájem přející. Protože ten nový vztah do rozpadlé rodiny zasahuje, ti lidé se potkávají,“ říká.

Když je řada na herečce, aby pečovala o nezletilého Theodora, chodí do bytu i s partnerem. Ale i Justýna, kterou má Bernášková ze vztahu s dramatikem a režisérem Davidem Drábkem, v něm žije s přítelem. „U nás doma je veselo, protože je nás hodně. Ale ten byt je obrovský a na návštěvu může přijít, kdo chce,“ upřesňuje.

Zároveň se ohrazuje proti nařčení, že si vydržuje „harém.“ „To je úplně absurdní. Za posledních dvacet let jsem měla dva partnery, Jarda je třetí,“ říká a prozrazuje jaká mezi muži panuje atmosféra. „David s Rudou se mají hodně rádi. Jarda je introvertnější, takže nemá potřebu družit se. Ale všichni se znají, potkávají a respektují.“

Jana Bernášková

Zatímco ona se momentálně víc věnuje psaní, její dcera Justýna jde z role do role. „Teď dotočila minisérii a zároveň odmaturovala na hodně těžké škole. Měla jednu dvojku, jinak jedničky, tak jsme nadšeni,“ říká Bernášková. Dál by chtěla pokračovat na vysoké. „Buďto bude studovat francouzštinu, nebo nějaký obor na filozofické fakultě. Čekáme na výsledky, kam se dostala,“ dodává herečka.

Dalšího potomka Bernášková v plánu nemá, byť je její nový partner bezdětný. „Už by to nešlo, neměla bych na to sílu. Tedík je ještě malý, je mu dvanáct a Justýnka teprve odmaturovala. Oba ještě potřebují moji podporu. Miminka miluji, ale už se na to necítím. Celý ten proces těhotenství, kojení a výchova, to už pro mě není,“ říká pětačtyřicetiletá Bernášková.

Jana Bernášková a Jaroslav Drtina

Přiznává, že s novým partnerem zatím žádné společné koníčky nemají. „Užíváme si jeden druhého, jezdíme na výlety, plánujeme dovolenou a rozkoukáváme se. Teprve se poznáváme, nejsme spolu tak dlouho a já trávím hodně času i se svými dětmi,“ říká.

Jaroslav Drtina se specializuje na design fotky a promo videí. Sám pro sebe se věnuje hudbě. Jana Bernášková píše knihy. „Všechny moje romány na sebe navazují, ale nejsou koncipovány jako díly, co jdou po sobě. Spíš jako puzzle. Propojují je určitá témata,“ říká. V nové knížce se chce soustředit na postavu Karolíny, kterou čtenáři znají z jejího zatím posledního románu.

„Celý život je inspirace, hlavně přátelé, lidi okolo mě, příběhy, které slyším. Ale i můj život, to co prožívám,“ říká. V partnerství je pro ni důležité, aby se jí dostávalo pozornosti. I v tomto směru je zatím spokojená. „Náš vztah je moc pěkný,“ uzavírá.

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