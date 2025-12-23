Jana Bernášková konečně prozradila, na čem ztroskotávají její vztahy

K vánočnímu stolu usedne s oběma svými exmanžely. Nový přítel Jany Bernáškové to chápe. „Uděláme si pak Vánoce spolu dodatečně,“ vysvětluje čerstvě zadaná herečka.
Rozvod s dramatikem a divadelním režisérem Davidem Drábkem byl složitý. Pár se tehdy „handrkoval“ o dceru, dnes už dospělou Justýnu. Nakonec se ale z bývalých manželů stali přátelé, kteří nemají problém se na všem domluvit nebo si dokonce společně sednout ke štědrovečernímu stolu.

Rozvod se scenáristou a režisérem Rudolfem Merknerem, s nímž má herečka syna Theodora, byl už téměř ukázkový. Informace o něm pronikla na veřejnost až ve chvíli, kdy bylo po všem. I druhý exmanžel chce trávit Vánoce po boku své bývalé ženy a dětí.

Přesto Bernášková ostřejší výměny názorů nevylučuje. „Každé Vánoce se zhádáme jak psi. To jsou ty nervy, kdy se snažíte, aby všechno bylo krásné,“ usmívá se. „Vzpomínám si, jak kdysi někdo přes celý nachystaný stůl vylil colu. Nebo jsme špatně připravili dárky pod stromeček, takže tam byly jen ty pro dospělé a chyběly dětské. Pokaždé se něco ztratí, zapomene, někdy i rozbije. Anebo jsme v časovém presu,“ vypráví.

„Jsou to zbytečné hádky, které vyplývají z toho, že každý máme jinou představu, jak by ten den měl probíhat. Ruda například posledně z ničeho nic začal dělat předkrm. Nikdy předtím jsme ho neměli a najednou ho začal vymýšlet ve chvíli, kdy už byly na stole teplé řízky. Tak jsme se kvůli tomu pohádali,“ popisuje Bernášková klasickou rodinnou situaci.

Na čem se naopak s Rudolfem shodli bez problémů, byla péče o děti. Ty zůstaly ve společném bytě a exmanželé se u nich po týdnu střídají. „Samozřejmě že je to náročné, ale nechtěli jsme, aby děti naším rozvodem trpěly. Tu náročnost jsme si proto vzali na sebe,“ říká herečka, která si ale zároveň uvědomuje, že s novým vztahem se tento systém může zkomplikovat.

Režisér David Drábek, herečka Jana Bernášková a jejich dcera Justýna (duben 2024)

„Ještě nevím, jak to budeme dál praktikovat, je na to brzo. Je to věc vývoje,“ říká otevřeně. Její vztah je čerstvý, proto o něm zatím nechce mluvit příliš. Vzhledem k tomu, že nový partner děti nemá, alespoň z jedné strany komplikace odpadají.

I když má Bernášková za sebou dva rozvody, ničeho nelituje a necítí vinu za jejich rozpad. „Byly to dlouhodobé vztahy, vznikly z nich děti a nemyslím si, že jsme udělali něco špatně. Prostě nazrál čas. Lidé se vyvíjejí. Já mám nějaké potřeby, Ruda taky…,“ naráží na poslední manželství.

Justýna Drábková, Rudolf Merkner a Jana Bernášková (1. srpna 2024)

Řešila ho i s terapeutem, kterého pravidelně navštěvuje. „Je dobré, když vám nastaví zrcadlo někdo erudovaný a hlavně nezávislý. Ne kámoška, ale terapeut,“ vysvětluje. Párovou terapii ale s partnerem neabsolvovali.

„Existuje kniha Pět jazyků lásky, kde se píše, že se každý rodíme s určitým jazykem lásky. Buď je to pozornost, ujišťování, fyzický kontakt, dary nebo skutky. Potřebujeme všechny, ale jeden z nich je pro nás zásadní – ten nás nabíjí a ten potřebujeme sytit. A zároveň jím lásku vyjadřujeme,“ popisuje herečka.

„U mě je to pozornost. Potřebuji, aby si se mnou partner povídal, byl se mnou v daný okamžik naplno, intenzivně. Ne aby se u toho díval do mobilu. Dary jsou fajn a všechno ostatní je příjemné, ale já potřebuji tu pozornost. Nemusí být dlouhá, ale musím vědět, že ten člověk je tam se mnou a pro mě. A to může být pro někoho, kdo má jiný jazyk lásky, náročné. Stejně jako pro mě může být náročné dávat mu to, co potřebuje on. Ale tak to máme všichni a tak se prostě ladíme,“ dodává.

„Jinak si ale myslím, že náročná nejsem. Muži mívají zpočátku pocit, že jsem nějaká luxuska a že to se mnou bude těžké. Pak ale zjistí, že jsem úplně normální a že největší radost mám z toho, že jsme spolu,“ uzavírá.

