Člověk nechce vidět své rodiče při erotických scénách, říká dcera Bernáškové

Hereččina kniha Jak přežít svého muže vznikla v době covidu. Podle moderátora Jana Krause má značně šovinistický název. „Víte, jaká je to dřina ho přežít?“ reagovala pobaveně autorka románu pro ženy na jeho kritiku a obhajovala se tím, že skoro každá žena musí ve svém životě přežít aspoň jednoho náročného muže. „To je o muži, to nemusí být manžel.“

Smířlivě dodala, že její román není drama, ale sranda. Její další kniha, která má stručný titul Coura, je zase podle Bernáškové román o lásce a ženském hledání sebe sama. „Myslím si, že každá žena má v sobě nějakou třináctou komnatu, což je ta coura, a je důležité se s ní naučit pracovat,“ dodala ke své nejnovější knize.

„Mně to přijde super,“ řekla pyšně o spisovatelské kariéře své maminky dcera Justýna Drábková, ačkoli prý zatím žádnou z jejích knížek nečetla.

Jana Bernášková

„Ona to neměla úplně povolené číst, protože jí bylo teprve patnáct a ta knížka je poměrně dost erotická, takže jsem si říkala, že to není vhodné,“ vysvětlila herečka Jana Bernášková.

„Nějaké kapitoly jsem ale četla a líbilo se mi to,“ poznamenala její dcera. Zároveň přiznala, že když ví, že je autorkou její máma, nebylo by jí ani příjemné číst erotické části, ačkoli erotické literatuře se obecně nebrání. Podobně to má i s erotickými scénami ve filmu. Ani tak prý člověk nechce vidět své rodiče.

„Ale já těch erotických scén nemám moc. Skoro žádné, mě nikdo nechtěl svlékat,“ zareagovala na to Jana Bernášková, která je známá mimo jiné ze seriálů Vyprávěj, Horákovi nebo Všechny moje lásky.

Justýna Drábková a její maminka Jana Bernášková

Herectví by se jednoho dne chtěla věnovat i Justýna, nyní zatím školou povinná. „Baví mě to,“ nadšeně přiznala čerstvá studentka střední školy zaměřené na mezinárodní vztahy a diplomacii.

Její maminka se nechala slyšet, že je moc ráda, že dcera nešla na konzervatoř, i když ona sama ji studovala.

Při představování svých knih Jana Bernášková poodkryla zákulisí herecké profese, a to včetně těch emocionálních a erotických nuancí. „Snažím se být na svého partnera i mimo kameru milá, aby se se mnou cítil dobře a aby to na kameře potom jiskřilo. Je to sice náročné, a když se pak dotočí, stýská se mi,“ popsala svůj přístup k hereckým partnerům.