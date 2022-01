Adamcová pozastavila rozvod s režisérem. Escobarův syn je jen přítel, říká

„Máme za sebou s Jiřím první část rozvodu. Druhou část rozvodu jsem pozastavila z velmi osobního zdravotního důvodu, o kterém teď nechci mluvit. Proto jsem to zatím nechala být. Uvidíme, co bude dál,“ řekla Jana Adamcová v rozhovoru pro pořad Showtime.

„Nejsou to rozhodně ani majetkové, ani finanční důvody. Aby si někdo nemyslel, že jsem se lekla, že přijdu o peníze. Tak to není. Nežijeme spolu, ale formálně jsme stále manželé,“ vysvětluje moderátorka.

Jana Adamcová a Jiří Adamec spolu mají dvě děti, syna Daniela a dceru Jasmínu. Pár už manželé netvoří dva roky a fungují společně jen jako rodiče.

Seznámili se kdysi díky tomu, že Adamcová (za svobodna Nováková) pro Adamce po revoluci, v době kdy měl cestovní kancelář, dělala překlady do angličtiny, prozradil režisér v jednom z rozhovorů. Vzali se v roce 2006 v Řecku po jedenáctiletém vztahu.

Bulvár v posledních dnech spekuluje o tom, že Jana Adamcová je zamilovaná a má milostný vztah s ženatým synem Pabla Escobara (†44), Sebastiánem Marroquinem (44). Podle moderátorky jde o čistě přátelský vztah založený na spolupráci na nové knize, kterou Adamcová překládá do češtiny.

„Seznámili jsme se díky seriálu Narcos. Ten příběh mě zaujal natolik, že jsem po rodině Escobara začala pátrat. Jeho syn Sebastián má vlastní nadaci, prostřednictvím které jsme se na Facebooku spojili. Po roce dopisování jsme se pak sešli v Kolumbii,“ popisuje Adamcová.

„Byla jsem tam dva týdny, on přijel na týden. Vzal mě tajně do zátoky, kde měl Escobar haciendu s názvem Manuela. Ta je dnes zbořená, patří státu a nesmí se tam. Tajně jsme tam ale prolezli v noci. Byl to neskutečný zážitek,“ říká s tím, že o milostný románek mezi ní a synem narkobarona se rozhodně nejedná.

Sebastian Marroquin (2017)

„Co se týká osobního vztahu, je to jako kdybyste měla výborného přítele, který je homosexuál. Můžete ho obejmout a tím to končí. On sice není homosexuál, ale máme hranice, které jsme on ani já nechtěli překročit,“ dodává Adamcová. Momentálně pracuje na českém překladu knihy o Pablu Escobarovi, který přijede Sebastián Marroquin do Česka osobně propagovat.

Sebastián Marroquin, dříve Juan Pablo Escobar Henao, si musel změnit jméno poté, co se drogové impérium jeho otce Pabla Escobara začalo rozpadat a celá rodina se ocitla ve vyhnanství. Narkobaronův syn se dnes živí jako architekt, designér a spisovatel. Do sedmnácti let byl přímým svědkem obchodu s kokainem, který řídil jeho otec.