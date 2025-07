Sabina Pšádová sdílela na Instagram video a v popisku oznámila konec vztahu s Janem Solfronkem. „Hodně to bolí. Nikdy jsem si nepřála, aby to došlo až sem. Poslední dny jsem byla jako tělo bez duše. Jako by se ve mně něco zlomilo,“ napsala ke společnému videu.

I přesto, že už pár netvoří, vítězka Bachelora by minulost neměnila. „Dostala jsem tu poslední růži a nikdy nebudu litovat, že jsem do reality show šla. Naučila mě spoustu věcí a hlavně mi přinesla lásku. Opravdovou, krásnou… ale taky bolestivou,“ dodala.

Vztah se snažili zachránit, ale nepodařilo se. Za rozchodem stálo nenaplnění očekávání od toho druhého a tlak okolí po skončení reality show.

„Tlak veřejnosti tomu nepomohl. Žít vztah před očima tisíců lidí není přirozené. A i když jsme se snažili, tlak nás víc a víc od sebe vzdaloval,“ prozradila Pšádová, která se umístila v Top 14 soutěže Miss Czech Republic 2023.

S prvním českým Bachelorem ve vztahu bojovali také s důvěrou. „Pak přišel okamžik, který narušil i to poslední, čeho jsem se držela. Důvěru. A přes to už jsem prostě nedokázala jít dál,“ napsala studentka Newton University s tím, že nebude zacházet do detailů.

„Tohle není o ukazování prstem. Tohle je rozloučení s láskou, která byla skutečná, ale nedokázala přežít. Byl to silný příběh. A i když bolí, bude navždy v mém srdci,“ pokračovala.

Pšádová za závěr poděkovala rodákovi z Jablonce nad Nisou za společně strávené chvíle. „Děkuju za všechno. Přeju ti jen to nejlepší do života. Nikdy nezapomenu, můj Bachelore,“ napsala a poděkovala i fanouškům.

Jan Solfronk a Sabina Pšádová (22. ledna 2025)

„Děkuju všem, kdo to s námi prožívali, věřili v nás a podporovali nás. Moc si toho vážím. Opravdu,“ ukončila.