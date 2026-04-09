Nemohla se na to dívat a pozvala mě k sobě, prozradil Smigmator na manželku

Jan Smigmator nejen o jiném příjmení
JAK SLAVÍM ČTYŘICÁTINY
Sérií koncertů, která vyvrcholí na konci dubna v pražském O2 Universu, což bude největší koncert mé kariéry. Budu tam mít svůj fantastický big band a úžasné hosty. Na otočku přiletí z New Yorku kamarád, král salsy Rubén Blades. Premiéru bude mít i duet s Petrem Jandou. A pokřtíme album Here and Now, na kterém je i jedna hiphopově laděná pecka s Majkem Spiritem.
Jan Smigmator
Jeho žánry jsou především jazz a swing. Koncertuje i v zahraničí, v roce 2023 měl sólový koncert ve slavné Carnegie Hall v milovaném New Yorku. Spolupracuje s řadou hvězd, třeba s mnohonásobným držitelem Grammy, panamským zpěvákem Rubénem Bladesem. Se zpěvačkou Dashou provází na Dvojce Českého rozhlasu pořadem Klub Evergreen.
CO NESNESE MŮJ HLAS
Mám štěstí, že hlasivky drží, což je dáno technikou i tím, že jsou v provozu a nemůžou ochabnout. Dodržuju jedno bezpečnostní opatření – nechodit po koncertech do barů, kde bych se musel překřikovat. Ale jinak... Klidně si občas dopřeju doutník. Podívejte na Toma Jonese, jak mu svědčí.
JAK TO MÁM S PŘÍJMENÍM
Narodil jsem se jako Šmikmátor, což je zkomolenina jména Smigmator, které vzniklo v 17. století. Původně náš rod nesl jméno Mydlář. Jeden předek se rozhodl stát se farářem a nechtěl mít stejné příjmení jako známý kat, proto ho přeložil do latiny na Smigmarius a celá rodinná větev nesla jméno Smigmator. Takže já se vrátil k téhle variantě, která je mým oficiálním jménem.
PROČ JSEM U KATKY OTÁLEL
Neměl jsem se k zásadnějšímu kroku. Kdykoliv mi o holku šlo, byl jsem zdrženlivý. Až se na to Katka nemohla dívat a pozvala mě k sobě na kubánský rum. Lahev jsme ani neotevřeli a po letech ji nalili do vánočky.
KDY JSEM TROCHU LHAL
Jednou z jejích prvních otázek bylo, jestli lyžuju. No jasně! Jenže na lyžích jsem stál asi dvakrát. A tak jsem díky ní najednou byl na vrchu černé sjezdovky v Dolomitech. Dneska je lyžování největší koníček naší rodiny.
CO NĚKDY NECHCE SLYŠET
Občas mi Katka před koncertem řekne, abych hlavně nezpíval The Days of Wine and Roses. Tuhle písničku už slyšela milionkrát, posluchači ale ne.
(Kateřina: Moc často ji nezpíváš.)
Protože tě nechci naštvat.
PROČ JSME ŠLI Z PRAHY
Před deseti lety jsme koupili dům ve Vyžlovce, spíš boudu před rozpadnutím, kam jsme jezdili chalupařit. Strávili jsme tady covid. Dům jsme rekonstruovali, až jsme si řekli, že je škoda jezdit sem jenom občas.
KAM SE HODLÁM POSUNOUT
Rád bych víc koncertoval v zahraničí. Loni jsem vystupoval se svou kapelou v rámci EXPO v Ósace a vždycky bylo narváno a publikum hned po českém snad nejlepší na světě. Takže pracujeme na tom, abychom se například do Japonska vrátili.
Kateřina Smigmator o seznámení i neshodách
KDY U NÁS DOMA HRAJE HUDBA
Hodně často. V obýváku máme takové hudební okénko s gramofonem a spoustou desek. Nejčastěji zní jazz, ale Honzovy písničky skoro nikdy. Občas sáhneme po jiném žánru. Děti milují Michaela Jacksona, kterého máme rádi i my. Ale výjimkou není třeba ani Jožin z bažin od Ivana Mládka.
KDY ZPÍVÁM JÁ
Zásadně když jsem sama, nejvíc v autě.
(Jan: Katku jsem snad neslyšel zpívat.)
Hudbu mám ráda, ale abych tak řekla, dost nerada se prezentuju činnostmi, které neumím.
Kateřina Smigmator
Vystudovala program International Relations and European Studies na Metropolitní univerzitě v Praze, několik let působila ve vysoké diplomacii. Teď je Honzovou manažerkou. „Říká mi proto manaželka,“ usmívá se Kateřina. Spolu jsou... „Jak dlouho? V tomhle oba trochu plaveme. Termín svatby máme naštěstí vyrytý na prstýncích.“ Mají syny Freda a Ronyho.
NA CO SE S HONZOU TĚŠÍME
V Říčanech vzniká hudební klub Studio 65, který povedeme. Tedy vzniká... zatím se staví dům, investorkou je kamarádka, která s nápadem přišla. Bude to místo bez kompromisů, komorní prostor nejvýš pro 150 lidí.
(Jan: Taková moje domovská scéna, jakou jsem si přál.)
Otevírat chceme příští rok v červnu jazzovým festivalem.
(Jan: Na to se extrémně těším, protože mě baví dramaturgická činnost a spojovat muzikanty.)
KDE JSME SE SEZNÁMILI
V restauraci, kam jsem šla s kamarádkou. Živě se tam hrál jazz. Takže jsem Honzu poznala jako zpěváka.
(Jan: Hodně chudého zpěváka, nutno podotknout.)
Ale do začátku vztahu bylo ještě daleko, za což mohla i moje práce a časté pobyty v zahraničí.
PROČ MU DĚLÁM MANAŽERKU
Nešlo o rázné rozhodnutí, spíš to vyplynulo. Agendu jsem přebírala postupně, manažerkou na plný úvazek jsem asi devět let. Tím, že se snažíme proniknout i do zahraničí, můžu využít znalost jazyků a zkušenosti z mého původního zaměstnání. Práce mám hromadu, protože Honza je akční.
V ČEM SE NESHODNEME
Kde bych jen začala? Ve spoustě věcí. Ale taky spolu dokážeme diskutovat a umíme ustoupit, i když já asi o něco míň.
(Jan se smíchem: Popiš, jak jsme rekonstruovali dům.)
No...
(Jan: Katka se chodila ptát na názory, pak si odškrtla, že se mě zeptala, a postupovala podle svého.)
KDO Z NÁS JE PŘÍSNĚJŠÍ
Určitě já.
(Jan: Katka to s námi třemi nemá jednoduché. Má doma tři bordeláře.)
Klukům je osm let a čtyři roky, takže někdy máme doma veselo. Hlavně kvůli nim jsme rádi za Vyžlovku. Snažíme se dopřát jim normální dětství bez tlaku. Nemyslíme si, že dítě musí mít přetlak kroužků.
NA CO SI POTRPÍM
Jakmile vstanu, jako první jdu udělat překapávané kafe. Bez toho nemůže začít den. Honza se mnou tenhle rituál sdílí.