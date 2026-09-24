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Jan Nedvěd slaví 80. Pavlínku poznal, když jí bylo sedmnáct let, stále se milují

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  7:00
Jan Nedvěd a Pavlínka (křest CD Pátá, Praha, vinárna U Pavouka, 5. října 2006)

Jan Nedvěd a Pavlínka (křest CD Pátá, Praha, vinárna U Pavouka, 5. října 2006) | foto: Profimedia.cz

Svatba Jana Nedvěda
Jan Nedvěd se oženil v Lucerně. (2012)
Jan Nedvěd a jeho manželka Pavlína na Facebooku (2025)
Příspěvek Jana Nedvěda na Facebooku (2025)
58 fotografií
Písničkář Jan Nedvěd slaví ve čtvrtek 24. září své 80. narozeniny. Výraznou kapitolou jeho života je vztah s Pavlínou Jiráskovou, která je o 37 let mladší. Dvojice se dala dohromady na začátku tisíciletí a jejich vztah od počátku vzbuzoval pozornost právě kvůli výraznému věkovému rozdílu. V roce 2012 se vzali přímo během Nedvědova koncertu v pražské Lucerně.

Pavlínka už je stará, říká Jan Nedvěd. Osobně popřál bratrovi ke zlaté svatbě

Písničkář Jan Nedvěd a prodavačka Pavlína Jirásková se poznali v roce 2001 v pražském supermarketu Delvita. Vztah písničkáře a tehdy teprve sedmnáctileté dívky vyvolával mezi lidmi rozporuplné reakce. V lednu 2002 pak Nedvěd dokonce oznámil, že se rozešli. „Byly to pro mě strašně smutné Vánoce. Nezdobil jsem ani stromeček, nerozbalil jsem si dárky a seděl jsem sám v prázdném domě,“ popsal tehdy své pocity. Vztah se však později obnovil.

V dalších letech Jan svou partnerku často hájil a zdůrazňoval, že jejich věkový rozdíl pro ně není překážkou. V roce 2009 v jednom z rozhovorů například řekl, že se navzájem potřebují a že jejich vztah funguje především díky silnému citovému poutu.

Po více než deseti letech přišla svatba, stejně netradiční jako jejich vztah. Jan Nedvěd si Pavlínu vzal 12. října 2012 přímo během koncertu v pražské Lucerně. Před zhruba třemi tisíci diváků je oddal tehdejší starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký, svatby se účastnil i Jiří Pomeje. Po obřadu novomanželé přijímali gratulace a svatební dary, Pavlína hodila kytici do publika a bratři Nedvědové pokračovali v koncertu písní Valčíček.

Jan Nedvěd a Pavlínka (křest CD Pátá, Praha, vinárna U Pavouka, 5. října 2006)
Svatba Jana Nedvěda
Jan Nedvěd se oženil v Lucerně. (2012)
Jan Nedvěd a jeho manželka Pavlína na Facebooku (2025)
58 fotografií

Nedvěd tehdy pro Revue iDNES.cz vysvětlil, proč se rozhodl pro veřejnou svatbu. „Chci zveřejnit to, že to jde. Že dva lidi, kteří se maj opravdu rádi, tak ať se vezmou, ať je jim patnáct nebo šedesát,“ řekl. Zároveň přiznal, že původně si představoval svatbu spíše v soukromí.

O své ženě tehdy mluvil velmi zamilovaně. Na otázku, zda by chtěl s Pavlínou dítě, odpověděl, že ano, ale rozhodnutí nechává na ní. „Já bych byl pro, ale Pavlínce se moc nechce. Já nevím, jestli mluví pravdu, nebo nemluví. Nechme to na ní. Ona je žena a je to pro mě nejlepší žena na světě,“ řekl Nedvěd. Dodal také, že se podle něj oženil dobře.

O Pavlínce mluvil s velkou náklonností i později. V roce 2016 například přiznal, že nabídku zahrát si v seriálu Ordinace v růžové zahradě přijal také proto, že Pavlína seriál miluje. Jejich manželství tehdy popsal jako krásné a řekl, že svou ženu „neskonale a hluboce“ miluje.

S bráchou si tam nahoře budeme odpouštět a zpívat, vzkázal písničkář Jan Nedvěd

Jan Nedvěd byl před Pavlínou ženatý ještě třikrát a má pět dětí. O svých předchozích manželstvích v minulosti hovořil jako o nevydařených.

„Ty ženy si mě vzaly jako známého hudebníka, netušily, že soukromej život je jinej, že odjedu hrát a vrátím se za měsíc. Líbily se jim moje peníze, sláva, že se jim říkalo paní Nedvědová. Žily si se mnou jako čuňátka v žitě. První manželka ode mě odešla, když jsem byl na vojně. Šla za mužem, kterému naše dítě, které jsme spolu měli, říkalo tatínku. Druhá žena byla celkem schopná, ale také se to nakonec podělalo. A třetí žena byla chlap – starost o děti, domácnost jí absolutně nic neříkala. Ta si chtěla jenom hrát a chtěla být slavná jako já,“ vzpomínal kdysi Jan Nedvěd na nevydařená manželství v pořadu Třináctá komnata.

Napjaté vztahy měl i se svými dvěma dětmi, které se podle něj k němu otočily zády a chtěly z něj udělat nesvéprávného člověka. „Psaly mi, abych chcípnul, že kdybych byl mrtvej, bylo by to lepší. Bylo to, jako kdyby vám někdo ze dvou metrů pustil cihlu na obličej. Když vás vlastní krev uráží jako nějaký ožralý chlap na silnici, cítíte strašnou bolest, která jen tak neodezní. Moje tělo to nedalo fyzicky ani duševně,“ popsal písničkář, s tím, že důvodem sporu byly peníze.

Jan Nedvěd a jeho manželka Pavlína na Facebooku (2025)

Manželé Nedvědovi se v posledních letech stáhli z veřejného života a Pavlína se po boku svého manžela ve společnosti objevuje jen zřídka. Žijí společně na chatě v Posázaví, kde má Nedvěd také vlastní studio a skládá písně. Společně dorazili například v červnu 2021 na zlatou svatbu Janova bratra Františka a jeho manželky Marie. Jan tehdy o Pavlínce mluvil s velkou něhou. „Mám Pavlínku strašně moc rád. A jestli mě na ní něco štve, tak to, že vedle mě mládne,“ žertoval před novináři.

Jan a Pavlína se společně objevili také o měsíc později na posledním rozloučení s Františkem Nedvědem v pražských Strašnicích. Pavlína tehdy svého manžela doprovodila a byla mu oporou v těžké chvíli.

Jan Nedvěd se oženil během koncertu, s manželkou chce dítě

Jan Nedvěd se narodil 24. září 1946 v Praze. Je jedním z nejznámějších českých folkových a trampských písničkářů. Se svým bratrem Františkem založil skupinu Brontosauři a společně patřili k nejvýraznějším představitelům českého folku.

Vrchol jejich společné kariéry přišel 21. června 1996, kdy na pražském Strahově vystoupili před více než šedesáti tisíci diváky. Koncert se konal u příležitosti Janových 50. narozenin a dodnes patří k největším koncertům české hudební scény.

K nejznámějším písním spojeným s bratry Nedvědovými patří Stánky, Na kameni kámen, Podvod, Růže z papíru, Jižní kříž, Kytka, Igelit, Valčíček nebo Ptáčata. František Nedvěd zemřel v červenci 2021 ve věku 73 let.

VIDEO: Nedvědi na Strahově, koncert 1996:

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