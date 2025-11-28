Hlášky z Love Islandu používáme i doma, přiznávají vítězové Patricie a Honzi

Od jejich vítězství v reality show Love Island uběhla už nějaká doba. Pořad ale stále Patricii Herlíkovou a Jana Michálka alias Honziho ovlivňuje. Oba v rozhovoru pro iDNES.cz mimo jiné prozradili, jestli už dostali dva miliony, které vyhráli.

Jaké jsou pocity, když víte, že výhra je v kapse?
Patricie: Jsou to skvělé pocity, sice zatím výhru nemáme. (smích) Ale mám tady výhru vedle sebe Honziho a je to skvělé.
Honzi: Mně to ani tak nějak nedochází, že jsme vyhráli. Beru to, že jsme tam byli spolu, užili jsme si to, dostali jsme se až do finále, teď jsme venku. Takže super.

Teď přišel střet s realitou. Co je podle vás nejdůležitější na vztahu, když sundáte ty televizní růžový brýle?
Patricie: Asi na tom neustále pracovat, protože toho času je málo. Takže opravdu si užívat každou chvilku společně a prostě stále dělat kompromisy.
Honzi: Za mě taky hlavně ty kompromisy, protože přece jenom každý jsme žili jiný život a teď musíme spojit naše životy dohromady, ať jsme oba dva spokojeni.

Už jste si sdíleli sny do budoucna, co by pro vás bylo prioritní?
Patricie: Já ani nevím. Bavili jsme se o tom asi na Love Islandu. Ale spíš zatím řešíme přítomnost než budoucnost.
Honzi: Já bych taky řekl, že teď samozřejmě máme nějaké plány, co se týče bydlení a tady ty věci. To máme nastavené. Ale jinak si užíváme přítomnost, řešíme vždycky, co přijde v ten daný moment a snažíme se najít hlavně čas pro sebe tady v těch chvílích.

Odvážíte si i nějaké přátelství z vily?
Honzi: Za mě určitě ano. Třeba Martin s Michell, tam jsme si sedli asi nejvíc. Těším se i na ostatní srdíčka, na Nicka, který vypadl třetí týden. Takže i přátelství.
Patricie: Já určitě ještě s Adel, která taky vypadla poměrně na začátku. I když se tam pak vrátila. Za mě určitě Adel a Martin a Michell.

Patrícia a Honzi ve finále Love Island Česko & Slovensko 2025 (3. listopadu 2025)

Bylo velkým pokušením to, co pro vás produkce nachystala?
Honzi: Pokušení to bylo hlavně ze začátku. Každý chtěl poznat, který partner je pro něho nejlepší. Myslím, že v moment, co jsme se pak vrátili z casy, tak my už jsme si ten Love Island užívali a procházeli jsme. Vlastně jsme tam byli spolu. Ostatní ještě neměli třeba tak stabilní páry, takže jsme jenom koukali, jak se to tam vyvíjí.
Patricie: Myslím, že možná spíš pro Honziho to bylo pokušení na začátku. Já jsem pokušení moc ani neměla. Možná jenom ta casa. Ale klukům jsem dala najevo, že budeme jenom kamarádi. Takže možná tady spíš pro pána vedle to bylo pokušení. (smích)

Tak bojuj, ne? Michelle a Martin z Love Islandu zaujali i Alenu Schillerovou

Aha, tak to je ten střet s realitou, který jste předtím jmenovali. Máte oblíbený meme z Love Islandu?
Honzi: Moje oblíbený meme je asi „Mořský koník neexistuje“. Ale „Tak bojuj!“ je taky super. A „To vyspíš“ používáme i doma. (smích) Takže to taky.
Patricie: To mi říká doteď, že to vyspím. Takže tyto tři mi nejvíc asi tak utkvěli v paměti.

4. listopadu 2025
