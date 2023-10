Nic zlého jsme si neudělali. Cina a Vančura oznámili rozchod po 16 letech

„Tahle fotka byla v mých představách vždy trochu jako adept na svatební oznámení a lup, je to rozchodový oznámení. Life is life. Před rokem a kus jsem pocítil a řekl nahlas sobě i Peťovi, že je konec. Od té doby je to jízda pro nás oba, stejně jako to byla jízda 16 společných let před tím. Teď se ale snažíme řídit každý sám. Přesto jsme a asi vždy budeme součástí toho druhého.. DĚKUJU TI!“ začal svůj příspěvek na Instagramu Jan Cina.

„Tohle ‚veřejný oznámení‘ je v něčem zvláštní, říkám si, proč něco tahle osobního, křehkýho a intimního sdílet s často cizími lidmi, ale je to asi nutný. Nechcem dál vymýšlet vyhýbavý odpovědi nebo prostě lhát. A je to asi součást celýho tohohle procesu. Děkujem za respekt a pochopení. Přeju Lásku jak k sobě samým tak k druhým - všem!“ dodal.

Ještě předtím konec vztahu oznámil Petr Vančura, který na svém profilu zveřejnil písničku o rozchodu. „Je tomu tak už rok. JSEM SINGLE! ️Oh Gándý! Tak si zkouším život v týhle nový tónině. Moc to neladí, ale je to intenzivní - tak, jak to život umí. Oh máj Gándý… Tak tohle je můj comingout. Uf… Nic zlého jsme si neudělali. Mám ho stále rád. Možná tímhle zas instagramově ožiju a shodím kus žalu z útesu, nebo ho dám piraňům, kerý mám mražený ve vaně,“ napsal k přípěvku Vančura.

Jan Cina je absolventem Pražské konzervatoře a DAMU. Poprvé se před kamerou objevil už ve čtrnácti ve filmech Únos domů a Smradi. Hrál v seriálech Pustina, Semestr, Svět pod hlavou, Dáma a Král nebo Herec. V pohádce Čertí brko, kde měl hlavní roli, se poprvé potkal na filmovacím place se svým partnerem Petrem Vančurou. V roce 2016 vyhrál soutěž Tvoje tvář má známý hlas a v roce 2021 i jedenáctý ročník StarDance.

Petr Vančura šel na DAMU až po střední pedagogické škole. Zatím největší televizní roli měl v satirickém seriálu Kosmo. Hrál i v seriálech Kafe & Cigárko nebo Pozadí událostí. Baví ho alternativní divadlo, kde se svým partnerem Janem Cinou vystupoval například ve hrách Přirození či Moje malá úchylka. Dále pak v Divadle Kalich ve hře Podivný případ se psem, a také v muzikálu Mauglí. V roce 2017 oba hráli v Romeovi a Julii v rámci Letních shakespearovských slavností. Rozvíjí rovněž svůj autorský projekt představení zvaných PopUpShows. Často moderuje společenské akce.