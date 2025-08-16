Romské dítě není horší než bílé, říká zpěvák Jan Bendig o plánované adopci

Známe s Lukášem (Lukáš Rejmon, Bendigův partner a manažer, pozn. red.) spoustu gay párů, které už děti mají, takže víme, že ta možnost tady prostřednictvím náhradní matky je. Jenomže já nejsem z nějaké zámožné rodiny a i když neprahnu po tom být extrémně bohatý, určitě bych si přál, aby se moje děti jednou měly líp než já. Protože sám vím, co je to chudoba a mít hlad, co to obnáší, když nejsou peníze. Zažil jsem to doma. Tak jsem si řekl, že když jednou budu mít děti, nechci aby tohle poznaly,“ vypráví.
„Takže děláme s Lukášem všechno pro to, abychom se nějak zabezpečili a naše děti měly jednou všechno, co potřebují. Makám pro sebe, svoji budoucí rodinu a abych se mohl postarat o mámu a tátu, až budou staří. Doufám, že všechno dopadne podle mých plánů. To je důvod, proč tuhle práci vlastně dělám,“ dodává.
Jestli dostane bílé nebo romské dítě v případě adopce, je mu jedno. „Ale je zajímavé, že se mě na to ptá i spousta romáků. Nechápu to. Budu rád za jakékoliv dítě, ať bude žluté, černé nebo oranžové,“ kroutí hlavou.
„A už vůbec neřeším, jestli má být romské nebo bílé. Geny se nezapřou, to je jasné, ale když dítě vyrůstá v rodině, která ho podporuje, vede k disciplíně a správným činům, tak nevidím důvod, proč by mělo být romské dítě nějakým způsobem špatné. Taky bych mohl dostat bílé děcko a může mít třeba zatrpklou mentalitu. A za to už člověk nemůže,“ dodává.
Jan Bendig promluvil o životě v romském ghettu, krádežích i záchvatech paniky
Teď se starají s přítelem o čtyři psy, které jsou jako jejich děti. Pátý, jack russell, jim nedávno umřel. I když jsou jejich miláčci malého vzrůstu, nadělají pořádný hluk. „Bydlíme teď na vesnici a já mám strašný strach, že se k nám někdo vloupe. Několikrát za noc se probouzím hrůzou, že nám někdo chodí po baráku. Je to moje noční můra,“ přiznává zpěvák.
„I když máme dům dostatečně zabezpečený, myslím, že až extrémně, přesto se takové situace bojím. Naštěstí naši pejsci jsou jak utržení ze řetězu, jakmile vidí cizí lidi. Když k nám přijde někdo na návštěvu, štěkají půl hodiny, než je uklidníme, že je všechno v pořádku,“ vypráví.
Dům mají obrovský, přitom v něm bydlí jenom ve dvou. „Ale aspoň tam mám místo pro svoje oblečení,“ směje se Bendig. A protože má rozvětvenou rodinu, má ji kam uložit, když přijede na návštěvu. Psi pobíhají venku, ale jinak spí v ložnici se svými pány. Do postele ovšem nesmí, mají svůj vlastní pelech.
„Neplánovali jsme, že jich budeme mít tolik. Ale teď jsem rád. Fungují jako smečka, hrají si spolu, starají se o sebe. Trávíme s nimi většinu času, někdy je bereme s sebou i na cesty. A když to nejde, tak chodí k ‚tetě‘,“ vypráví.
„Dáváme je pohlídat do dog resortu. Je to nádherná vila, ve které mají svůj pokoj. A můžou i do wellness, což je pro ně luxusní záležitost. Občas jim s Lukášem závidíme, když je tam vezeme,“ směje se. „Dříve nám pejsky hlídali kamarádi, ale taky nemůžou vždycky, proto jsme vymysleli tuhle variantu. Je to tam trošku dražší, ale mě strašně dlouho trvalo, než jsem vůbec začal někomu důvěřovat. Mají tam paní, která je miluje a oni ji. Jakmile řeknu teta, začnou skákat a těšit se na ni. Vím, že jsou tam v pořádku, netrpí a není jim smutno. Je to pro ně, jako by jeli někam za rodinou“ vypráví Bendig.
Už bych chtěl dítě, ale podle partnera jsem ještě dítě sám, říká Jan Bendig
Od SuperStar, které se zúčastnil, uběhlo už šestnáct let. Tou dobou žil čtyři měsíce na Slovensku a vybudoval si tam velkou fanouškovskou základnu. Často tam koncertuje a na každé vystoupení se těší. „Je tam velmi srdečné publikum,“ říká.
Jeho rodiče a prarodiče pocházejí z Košic. Zkusili i život v Liverpoolu, kde měl otec kapelu Gipsy Brothers. Navzdory názvu v ní ale žádní sourozenci nevystupovali. „Spousta lidí si myslela, že tam hráli bráchové mého táty, ale byli to jenom bratranci a kamarádi. V romské komunitě je běžné, že si říkáme bratři,“ vypráví Bendig. Sám s kapelou zpíval dva roky. Měla mezi Romy v Anglii úspěch.
Romským písničkám je věrný dál, nedávno vypustil do éteru song Slaďáky „Je to mix pěti písniček, covery známých věcí, na kterých jsem vyrůstal,“ vypráví Bendig. Ve videoklipu si zahrála i Jiřina Bohdalová. „Ten text je velmi silný, o rodině a životě, tak jsme si říkali, že by to chtělo, aby to bylo něčím speciální. Líbila se nám myšlenka, že by v něm zazněl legendární hlas Jiřiny Bohdalové, na kterém jsem vyrůstal. Oslovili jsme ji a ono to dopadlo,“ popisuje zpěvák.
Populární herečka lidové písničky miluje, zejména v podání cimbálovky. „Mluvili jsme o tom spolu a já jí slíbil, že až bude příští rok slavit devadesáté páté narozeniny, tak to uděláme ve velkém a já jí zazpívám romské čardáše, naše lidovky i Vysoký jalovec,“ usmívá se Bendig.
Váží si toho, že herečka na spolupráci kývla, aniž by věděla, jestli bude v klipu zpívat, recitovat nebo hrát. Jak se to podařilo, nechápe, ale roli v tom mohla sehrát i jeho spolupráce s Lucií Bílou, která má k herečce blízko. „Vůbec jsem nevěděl, že mě paní Bohdalová zná. Když jsem za ní přišel, hned mě objala a začala si se mnou povídat. Bylo to moc fajn, velmi lidské a spontánní,“ vypráví o jejich setkání.