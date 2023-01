Umím utrácet, ale nepořizuju si vyložené nesmysly, říká miliardář Bednář

Sabina Bednářová o setkání i studiu psychologie

Jak to mezi vámi začalo?

Honzu jsem poznala na gymnáziu přes kamarádku, se kterou chodil. Když už byl v Americe, napsala jsem mu, jestli by mi nemohl poradit ohledně studia v zahraničí. Poradil a už jsme zůstali v kontaktu. Asi rok jsme spolu chodili na dálku, pak jsem se přestěhovala za ním na Floridu, kde jsme chodili do školy. (Jan: Ta prosba o radu byl způsob, jak mě sbalit.)

Honza si myslí, že jsem sbalila já jeho, ale bylo to obráceně.

Co jste dělala v ShipMonk?

Na začátku jsme museli dělat všechno sami. Pomáhala jsem mu balit balíčky, dělat účetnictví, najímat zaměstnance. Když firma trochu nabobtnala, založila jsem oddělení nazývané Experiential marketing, což lze přeložit jako zážitkový marketing.

Proč studujete psychologii?

Psychologie byla mým koníčkem, před rokem jsem se rozhodla ji studovat. Ráda bych pronikla do propojení kognitivně-behaviorální terapie s mikrodávkováním psychedelik. Myslím, že to může změnit celý obor psychologie z pohledu, jak a s jakou rychlostí se bude léčit třeba deprese.

Sabina Bednářová Sabina Bednářová s mužem Janovi v jeho podnikatelských začátcích hodně pomáhala. „Oba jsme dlouho byli holky pro všechno,“ říká. V ShipMonk skončila teprve před několika měsíci, kdy se rozhodla naplno věnovat studiu psychologie. Právě v tomto oboru vidí svou budoucnost. V Americe už předtím zvládla magisterské business studium. Pár tvoří rovných deset let, manželi jsou tři roky. Žijí v Miami.

Čím vás manžel fascinuje?

Drajvem, morálkou a energií. Už jen ho pozorovat je zážitek. Proto dokázal to, co dokázal. Ale fascinuje mě i to, s jakou lehkostí se pohybuje ve společnosti, jak snadno si tvoří kamarády. Když jsem se stěhovala do Ameriky, dost jsem se bála, zda si najdu přátele. Díky Honzovi tahle starost brzy odpadla.

Jak často jste v Česku?

Dřív jsme se tam dostali tak dvakrát do roka, vždycky na Vánoce a na chvilku v létě. Pak jsme si v Praze pořídili byt a díky tomu jsme v Česku častěji. V Praze se nám líbí, do budoucna se v ní možná budeme zdržovat víc. Naše ideální představa je, že strávíme kolem tří až čtyř měsíců na Floridě, stejnou dobu v Česku a zbytek procestujeme.

Kam se chcete vydat?

V roce 2022 jsme v obytňáku absolvovali třítýdenní cestu kolem Montany, Idaha a Wyomingu. Bylo to super, tak jsme se rozhodli pořídit si vlastní obytňák.

(Jan: Vypadá trochu jako tank.)

Na jaře bychom s ním chtěli vyrazit do Norska. A pak takhle postupně projet další části světa.

Co vás ještě baví?

Sport. Už jsem zvládla několik maratonů či triatlonů. Můj plán číslo jedna pro rok 2023 je stát se plavcem na dlouhé tratě. V Miami jsem členem skupiny, se kterou plaveme každý týden pět kilometrů v oceánu.

(Jan: V tomhle je neuvěřitelná. Já nejsem vytrvalec, mám radši kratší, intenzivní zážitky.)

Honza je adrenalinový blázen.

Jan Bednář o úspěchu i spánku

Díky čemu jste uspěl?

Není to tak, že bychom objevili díru na trhu. Stejný nápad mělo hodně firem, ale my jsme dokázali do nejmenších detailů hlídat řízení celé firmy. Každý náklad. Neutratili jsme zbytečně ani dolar. Líp jsme vedli lidi. Byli jsme neskutečně disciplinovaní a efektivní.

Jan Bednář Jeho příběh připomíná pohádku. V sedmnácti odjel studovat do USA, kde se z něj stal miliardář. Založil firmu ShipMonk, která zajišťuje logistiku pro tisíce e-shopů a neustále roste. Už s ní expandoval do Mexika či Kanady. Brzy i do Česka. Má zhruba dva a půl tisíce zaměstnanců. Milovník adrenalinu patří k nejbohatším Čechům. Letos se v USA zařadil mezi vítěze soutěže EY Podnikatel roku.

Kolik hodin denně pracujete?

Na začátku jsem jel nonstop, dneska už moje nasazení není takové. Dejme tomu, že intenzivně pracuju kolem šesti až deseti hodin denně. Těžko se to počítá. Na maily odpovídám průběžně. Pracovní schůzky si plánuju většinou mezi devátou a čtvrtou. Zároveň mám hodně pracovních večeří. Na dovolenou jezdím často s někým z byznysu. Oddělit práci od života je těžké, ale rozhodně nejsem workoholik. Firmu jsem budoval s tím, abych si jednou mohl dělat, co chci.

Jak dlouho spíte?

Nepatřím mezi ty, kteří tvrdí, že spánek je zahálka a že jim stačí třeba tři hodiny. Spánek je pro mě enormně důležitý. Potřebuju sedm osm hodin, jinak nemůžu fungovat.

Proč máte byznysové kouče?

Mám dva, různě je střídám. Dost mi pomáhají. Jsou to jedni z mála lidí, kteří jsou ke mně maximálně upřímní. Co si budeme povídat, v práci jsem šéf, a tak ne každý vám dokáže říct, co skutečně potřebujete slyšet.

Jak zacházíte s penězi?

V byznysu jsem nesmírně disciplinovaný. V osobním životě se snažím nějaké peníze co nejlíp investovat. Zároveň tvrdím, že je důležité si je umět užít. Takže umím utrácet, ale nepořizuju si vyložené nesmysly.

V čem jste se Sabinou odlišní?

Sabča je nesmírně empaticky založená. Až moc prožívá, jak se cítí lidi kolem, a trochu zapomíná na sebe. Já mám jako prioritu sebe, což mi usnadňuje život.

(Sabina: Právě tahle vlastnost Honzovi pomohla v byznysu.)

To je pravda. Kdybych příliš prožíval pocity druhých, daleko bych se nedostal.

Kdo chtěl mít doma kuchaře?

Mít kuchaře byl odmalička můj sen. Asi před půl rokem jsme na plný úvazek zaměstnali Čecha Filipa. Hlavně proto, abychom jedli zdravě. Vaří podle makronutrientů spočítaných na míru pro nás. Cítím se díky tomu skvěle.

S kým se chcete potkat?

Asi před třemi lety jsem řekl kamarádce, že s podnikatelem Richardem Bransonem, kterého jsem obdivoval už jako dítě. Odpověděla mi, že to může zařídit. Pár měsíců nato jsem s ním strávil několik dní na safari v Keni. Teď bych se možná rád sešel s Elonem Muskem nebo Warrenem Buffettem.