Mateřská byla ubíjející a monotónní. Pak jsme se rozvedli, říká Duchoslav

„V některých ohledech byla mateřská kontraproduktivní. Rozhodně to není žádná dovolená. Je to nesmírně ubíjející a monotónní proces,“ zavzpomínal Jan Antonín Duchoslav v pořadu Povídej.

Na čase, který strávil v té době se svými dvěma syny Antonínem a Janem, však vidí i spoustu pozitiv. „Bylo to nádherné a úžasné. Podařilo se mi díky tomu vybudovat vřelé a úzké vztahy se svými syny. Ale je to tedy strašná práce. Každý by si to měl zkusit,“ myslí si herec.

Jít na mateřskou dovolenou se před lety rozhodl z pragmatických důvodů. Neměl tehdy tolik pracovních závazků, zatímco jeho nyní už exmanželka Klára Stibůrková pracovala jako právnička a vedla advokátní kancelář.

„Život herce je stresující. Jistota toho, že uživí sám sebe a své blízké, tam totiž není. Je to velký tlak. Časem mě to začalo otravovat,“ vysvětluje Duchoslav s tím, že o tom, kdo zůstane na mateřské, se s manželkou předem dlouze radili.

„Rozebrali jsme to se ženou. Řekli jsme si, jaké jsou plusy a minusy. Že zůstanu na mateřské já, vyplynulo ze situace poměrně logicky a pragmaticky. Bylo to kvůli jistotě zabezpečení naší rodiny,“ říká herec.

S Klárou Stibůrkovou byl v manželství šest let. V létě roku 2016 se rozvedli. Podle Duchoslava jeho mateřská vztahu moc neprospěla.

„Jak jsem říkal, v některých ohledech byla ta má mateřská kontraproduktivní. Nicméně pro mou ženu to bylo docela pragmatické rozhodnutí,“ popsal herec s tím, že krizi po rozvodu nakonec s bývalou manželkou naštěstí zvládli a vycházejí spolu výborně.

Přestože měl film Sněženky a machři premiéru před více než pětatřiceti lety, Janu Antonínu Duchoslavovi mnozí dodnes neřeknou jinak než Viky Cabadaj. Právě díky této roli získal velkou slávu a popularitu, která mu však pěkně zamotala hlavu.

„Trochu jsem se z toho tehdy zbláznil. Na střet s publikem a slávou jsem nebyl připraven. Choval jsem se jako hlupák. Vůbec jsem nevěděl, jak to mám uchopit. Měl jsem pocit, že jsem někdo a že něco znamenám,“ přiznal také během rozhovoru.