Chodil jsem s ní déle než ona se mnou, říká o manželce vítěz Hell’s Kitchen

Chtěl být automechanik, ale máma mu říkala, že lidi budou jíst vždycky a že mu v práci nebude zima. Tak se Jakub Reichman (37) stal kuchařem. Letos se stal také vítězem show Hell’s Kitchen. V rozhovoru pro Magazín DNES spolu s manželkou Karolínou promluvili nejen o seznámení, ale i o přípravě na příchod syna.
Jakub Reichman a jeho manželka Karolína Reichman Čiháková (2025)

CO UDĚLÁM S VÝHROU
Jednoznačně otázka na moji ženu. Viď, miláčku?
(Karolína: Ano. Já jsem rodinný finanční kápo. Splatíme úvěr na auto. Potomek taky není levná záležitost. A trochu nechám Kubovi, aby si udělal malou radost.)
Vítězstvím jsem získal i pracovní pozici u Honzy Punčocháře v jeho restauraci Šnycl. Jestli ji přijmu, je v jednání.

Třikrát byl kousek od vypadnutí, kvůli rizotu dokonce hned v prvním díle, ale nakonec naplnil svůj nesmělý cíl a letošní ročník televizní kuchařské reality show Hell´s Kitchen na Nově vyhrál. Získal díky tomu 2,5 milionu korun a práci u šéfkuchaře Jana Punčocháře. Nyní spolušéfuje kuchyni v jenom z pražských pětihvězdičkových hotelů.

JAK TO MÁM S RIZOTEM
Já myslím, že bylo OK, Honza Punčochář tvrdí opak... Nevím. Pro soutěž jsem zvolil dost nešťastné jídlo, protože tuhne, rýže nacucává. Doděláte ho a pak třicet minut stojí, než se ochutná. Naštěstí jsem nevypadl. Každopádně jsem na rizoto nezanevřel.

JAKOU CHYSTÁM NOVINKU
Chystám se pořádat zážitkové večeře u kamaráda, který má restauraci v pražském obchodním domě Máj. Vždycky půjde o komorní událost pro pár lidí. Rád bych pro ně připravoval menu se svými hosty, třeba s některými soutěžícími z Hell´s Kitchen.

PROČ JSEM KUCHAŘ
Chtěl jsem být automechanik, ale máma mi opakovala, že lidi budou jíst vždycky a že mi v práci nebude zima. Jako kuchaře mě viděl i otčím, kterého jsem bral jako vlastního. Zemřel, když jsem byl ve druháku. Moc mě mrzí, že se mé profesní dráhy nedožil.

ZA CO VDĚČÍM KAROLÍNĚ
Býval jsem velký pařmen z centra Prahy. Jsem si jistý, že kdybych Karolínu neměl, nedotáhl bych to takhle daleko. Jednou se jí nelíbilo, že chci jít na mejdan. Tak jsem odvětil, že aby mi mohla něco zakazovat, museli bychom spolu chodit. Načež řekla, tak spolu teda chodíme. A byl jsem doma.

ČÍM MĚ UPOUTALA
Kamarádi se mě ptali: Proboha, do čeho ses to zamiloval? Měla brýle a rovnátka.
(Karolína: Můj táta říká, že jsem procházela jakýmsi napravovacím obdobím.)
Taková trochu Douchová, no. Ale mně připadala krásná. Roztomilá. Ve všem jsme si rozuměli. A ta povaha... Hodnější člověk neexistuje.

JAKÝ CHYSTÁME POKOJÍČEK
Protože už jsme nevěřili, že se staneme rodiči, místnost jsme kdysi předělali na šatnu. Teď jsme všechno museli nacpat do ložnice a začali tvořit království pro syna. Bude mít pokojíček ve stylu Harryho Pottera.

MOJE NÁKLONNOST K RŮŽOVÉ
Zbožňuje ji mamka. Chodí v růžové, i když už jí táhne na šedesát. Na mě se tahle záliba přenesla. Popravdě, když u nás v Čakovicích vylezu z domu v růžové teplákové soupravě, mnozí mě podle těch pohledů mají za divného. V tomhle ohledu zlaté centrum.

Karolína Reichman Čiháková o vaření i svatbě

KDO VAŘÍ DOMA
Z devadesáti procent Kuba. Já se k plotně nehrnu, protože moje vaření bych nazvala spíš plýtváním potravinami. Ale nevadí mi potom uklidit. Hodí se říct, že doma vaříme jen občas. Jsme dost restaurační typy.

JAKÉ JÍDLO KUBA ZKAZIL
Sekanou.
(Jakub: Ale to ještě dovysvětli, prosím.)
Zkazil ji mojí vinou. Sahala jsem na suroviny a on kvůli tomu mákl po cukru místo po soli.
(Jakub: Výsledkem byla hóóódně sladká sekaná. Z mého pohledu se absolutně nedala pozřít, ale Karolína měla jiný názor.)
Já ji spořádala. Sním všechno.

Karolína Reichman Čiháková s manželem

Na Vysoké škole obchodní vystudovala management leteckých podniků, obor, k němuž se v praxi ani nepřiblížila. Po letech v cateringové firmě, kde pracoval i Kuba, se stala asistentkou nákupčího. Jsou spolu už patnáct let, před deseti lety se vzali. Těší se na prvního potomka, v únoru přivítají na světě chlapečka.

KDE JSME SE POZNALI
V cateringové firmě, kde jsem začala pracovat při studiu na vysoké. Bylo nám lehce přes dvacet. Dohromady jsme se dávali nějakou dobu.
(Jakub: Já se tak snažil. Dokonce jsem jiným říkal, že spolu chodíme, i když to ještě moje holka nebyla. Takže vlastně jsem s Karolínou chodil déle než ona se mnou.)

NAŠE CESTA K RODIČOVSTVÍ
Trvala asi sedm let. Tolik marných pokusů... Už jsme úplně nenáviděli rádoby rady ostatních, abychom na to nemysleli, nebo dost netaktní příběhy, jak na to vlétli a hned bylo zaděláno. Naše alergie na tohle téma narůstala a naděje postupně mizela, až se ztratila. A pak najednou, když už jsme se smířili se společným životem bez dítěte, se zadařilo. Jestli můžu, ráda bych vzkázala párům ve stejné situaci, aby věřily.

JAK SE SYN BUDE JMENOVAT
Ještě vedeme debaty. Kuba dlouho preferoval Kubu, ale pak se do hry dostal Benjamin. Tohle jméno se hodně líbí nám oběma, což z něj činí aktuálního favorita.

KDE JSME MĚLI SVATBU
Vzali jsme se v Las Vegas během naší měsíční cestě po Spojených státech. Obřad se konal v typické kapli, kterou známe z filmů. Oddávající vypadal jako herec Morgan Freeman. Cestování je náš obrovský koníček. Naším nejčastějším cílem byla zatím Asie. Navštívili jsme Čínu, Vietnam, Kambodžu... S těhotenstvím jsme samozřejmě museli přibrzdit. Nedávno jsme vyrazili do Norimberku na vánoční trhy, poslední vzdálenější výletní destinaci před porodem.

MOJE INTROVERTNÍ POVAHA
Já jsem totální introvert, co nejradši tráví čas doma a za kamarády má v podstatě jen členy rodiny. Kuba byl vždycky vyloženě společenský typ s milionem přátel.
(Jakub: Ale už dávno to není tak horké. A navíc jsme to vyřešili krásně. Karolína se doma dívá na film se ségrou a já s jejím manželem a dalšími kamarády jednou za týden vyrazím na pivo a šipky.)

