Jakub Prachař se chystá znovu ženit. Se Sarou Sandevou se zasnoubili

  16:18
Herecká dvojice Sara Sandeva (28) a Jakub Prachař (42) na sociálních sítích oznámili radostnou novinu. Zasnoubili se na dovolené.
Sara Sandeva a Jakub Prachař (Karlovy Vary, 30. června 2023) | foto: Václav Šlauf, MAFRA

Jakub Prachař a Sara Sandeva v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (9. prosince 2025)
Sara Sandeva a Jakub Prachař v seriálu Jakub a Sara (2025)
„Snoubenci,“ napsali oba ke společnému příspěvku na Instagramu, kde na fotce z pláže jejich stíny ukazují prsty písmeno V alias Victory.

Pod snímkem jim hned začali přát fanoušci i mnohé známé tváře jako herečka Petra Nesvačilová, manželka Vojty Kotka Radana, kadeřník hvězd Michal Zapoměl, vizážistka Ivana Tokárska nebo manželka Radka Bangy Veronika.

Sandeva a Prachař spolu chodí už několik let. Poznali se na natáčení pohádky Čertoviny, kde Jakub Saru pochválil za dobrý herecký výkon. Pozitivní první dojem ale pokazil na premiéře. Velkou roli v tom opět hrála vášeň pro fotbalový klub Slávie, kterou je Prachařova rodina pověstná.

„Na premiéře jsem si řekla, že to je největší blbeček na světě. To jsem měla období, kdy jsem žila s fotbalistou,“ prozradila Sandeva loni v prosinci u Honzy Dědka.
„Můžeš říct jeho příjmení. Hrál za Slávii, to je důležitý,“ doplnil ji Prachař.

14. března 2026 v 14:23, příspěvek archivován: 14. března 2026 v 16:22
„Takže já jsem žila s fotbalistou Sýkorou a chodila jsem s ním v době, kdy oni vyhráli ten titul, což je pro ně strašně důležitý. A den po premiéře toho filmu se hrál zápas. Jakub přišel, a ne že by mě jako kolegyni pozdravil, ale rovnou řekl: Hele, večer moc nep*cejte, zítra hraje,“ vzpomínala herečka.
„Já nejsem takovej buran, ale v tu chvilku jsem měl o ten výsledek fakt strach,“ hájil se Prachař.

„Takže když mi po pěti letech volali, jestli bych nechtěla točit Dvojku na zabití, a řekli mi, že to bude s Jakubem, myslela jsem, že omdlím a že těch padesát dní s ním nepřežiju. A pak už všichni víme, jak to dopadlo. Jsme spolu čtyři a půl roku,“ dodala Sandeva s tím, že během natáčení se mezi nimi vyvinul vážný vztah.

Pro herečku to bude první svatba. Herec už jednou ženatý byl. Jakub Prachař a Agáta Hanychová se vzali tajně 20. dubna 2013 v hotelu Esplanade v Mariánských Lázních po krátké, zhruba sedmiměsíční známosti. Později uspořádali druhou svatbu v kostele v Úněticích. Pár tvořili několik let, v roce 2017 se jim narodila dcera Mia, a manželství bylo rozvedeno v roce 2020.

Jakub Prachař se chystá znovu ženit. Se Sarou Sandevou se zasnoubili

Herecká dvojice Sara Sandeva (28) a Jakub Prachař (42) na sociálních sítích oznámili radostnou novinu. Zasnoubili se na dovolené.

