Dva zoufalci zesměšňující ženská těla, kritizuje Bartošová Solfronka a Kotka

Autor:
Moderátorka, influencerka a někdejší miss Linda Bartošová se ostře postavila proti nevhodným a sexistickým komentářům „Bachelora“ Jana Solfronka a moderátora Jakuba „Koťáka“ Kotka. Ti se v jednom z podcastů vyjadřovali k vzhledu účastnice druhé řady reality show Bachelor Česko Terezy Wiederové, což vyvolalo silnou kritiku části veřejnosti.

„Oproti těm holkám je prostorově nejvýraznější,“ řekl o Wiederové Jakub Kotek, na což Jan Solfronk (který se proslavil v první řadě seznamovací show Bachelor Česko) reagoval: „A já ti říkám, že by sis to s ní užil. A já taky.“

Tereza Wiederová v druhé řadě show Bachelor Česko

Podle Lindy Bartošové, někdejší miss a bývalé moderátorky České televize, která se dlouhodobě snaží šířit osvětu v problematice poruch příjmu potravy, nejsou podobné výroky jen extrémně nevkusným „humorem“, ale představují reálný a vážný společenský problém, který může mít velmi závažný dopad a to zejména na psychiku dospívajících dívek a mladých žen.

Linda Bartošová (13. ledna 2025)
Jakub „Koťák“ Kotek (22. září 2025)
Jakub „Koťák“ Kotek a první natáčení jeho nové talk show Koťák live. (22. září 2025)
Jakub „Koťák“ Kotek a první natáčení jeho nové talk show Koťák live. (22. září 2025)
64 fotografií

Bartošová také upozornila na alarmující výrazný nárůst poruch příjmu potravy v Česku: „U dívek ve věku 14 až 18 let se počet za posledních deset let dokonce zdvojnásobil. A odborníci tento negativní trend do značné míry připisují i vlivu sociálních sítí,“ říká a zdůrazňuje, že veřejně známí lidé s dosahem na mladé publikum by nikdy neměli hodnotit ženská a dívčí těla podobným způsobem.

„Vůbec nevím, kde jste vzali ten dojem, že máte vůbec právo komentovat ženské tělo tímhle stylem. Dva absolutní zoufalci,“ napsala na Instagramu. „Asi zoufale potřebujete pozornost, ale zkuste ji prosím nasbírat někde jinde než na ženských tělech nebo ženské sexualitě,“ dodala.

Daniela z Bachelora skončila v Bohnicích. Byla jsem nepříčetná, popsala miss

Autor podcastu Koťák Cast, Jakub Kotek, uvedl, že Bachelor Special je takzvaný reakční podcast a se Solfronkem „jen reagovali na přímou situaci týkající se jedné z účastnic pořadu“.

Bartošová si následně do Kotka rýpla v jednom z dalších příspěvků na Instagramu: Lekce, jak být velký chlapák podle Koťáka: 1) nepřiznat chybu, 2) neschopnost sebereflexe, 3) nedostatek zodpovědnosti, 4) nahlásit video, 5) pokračovat v krasojízdě, jakoby se nic nestalo.

Video Solfronka s Kotkem obsahující nelichotivé výroky sdílejí i mnohé celebrity. Příspěvek okomentovala ironickým „potleskem“ herečka Sara Sandeva a na svém profilu ho sdílela například i modelka a bývalá basketbalistka Marie Danči, která reprezentovala Česko na soutěži krásy Miss Universe a má s poruchou příjmu potravy osobní zkušenost.

ANKETA: Jsou podle vás podobné výroky o ženském vzhledu a postavě za hranou?

celkem hlasů: 150
Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

OBRAZEM: Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Před dvaatřiceti lety, 4. února 1994 v 19 hodin, odstartovalo z Národního muzea první vysílání TV Nova. Komerční televize se záhy stala jedničkou na českém televizním trhu. Připomeňte si moderátory,...

Móda z Grammy: Klumová v latexu, Chappell Roan připnula látku na bradavky

Móda na cenách Grammy v Los Angeles (1. února 2026)

Asi neodvážnější model na cenách Grammy měla americká zpěvačka Kayleigh Rose Amstutzová, která vystupuje pod jménem Chappell Roan. Když sundala lehounký plášť, odhalila netradiční uchycení horního...

Mohla jít rovnou nahá, kritizují partnerku Roberta Rosenberga za odvážný top

Robert Rosenberg se svou láskou Janou (2025)

Robert Rosenberg (50) se po rozpadu vztahu se svou druhou manželkou Petrou Šebestovou dal dohromady s o dvacet let mladší Ukrajinkou, masérkou „Janičkou“ (30). Oba dávají na sociálních sítích...

Šéfkuchař Emanuele Ridi a jeho manželka oznámili rok a půl po svatbě rozchod

Emanuele Ridi a Sára Pichlová se vzali 2. června 2024 v Itálii na ostrově Elba.

Ani druhé manželství šéfkuchaři Ridimu (52) nevyšlo. Se Sárou Pichlovou (34) vydali společné prohlášení, že se po šesti letech vztahu rozcházejí. Brali se v létě roku 2024.

Sydney Sweeney pózovala v prádle na ulici a promluvila o svém vztahu k politice

Sydney Sweeney pózovala v prádle na ulici

Herečka Sydney Sweeney (28) pokračuje s provokativní propagací své kolekce spodního prádla Syrn. Poté, co rozvěsila podprsenky na ikonický nápis Hollywood, prošla se v prádle přímo na ulici....

I já brečím do polštáře, ale snažím se být pozitivní, přiznává Lela Vémola

Lela Vémola (prosinec 2025)

Lela Vémola (36) v rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o mateřství, stresu a pozitivním myšlení. Na křtu charitativního kalendáře modelky Andrey Verešové otevřeně popsala, jak doma zvládají náročné...

7. února 2026

Dva zoufalci zesměšňující ženská těla, kritizuje Bartošová Solfronka a Kotka

Linda Bartošová (13. ledna 2025)

Moderátorka, influencerka a někdejší miss Linda Bartošová se ostře postavila proti nevhodným a sexistickým komentářům „Bachelora“ Jana Solfronka a moderátora Jakuba „Koťáka“ Kotka. Ti se v jednom z...

7. února 2026

Starší generace je pokornější, mladší zase empatičtější. Jana Stryková nejen o životě

Premium
Herečka Jana Stryková (46) stanula na jevišti už jako malá holčička. „Maminka...

Znáte ji ze seriálů jako Specialisté, V. I. P. vraždy, Dokonalý svět, Ordinace v růžové zahradě, Slunečná nebo Kamarádi. I z řady bijáků. Naposledy z filmu Neporazitelní, který otevřel silné téma...

6. února 2026

Influencerka Plačková porodila. Po synovi Dionovi má i dcera netradiční jméno

Zuzana Strausz Plac&#780;kova&#769;

Radostnou novinkou se na sociálních sítích pochlubila bývalá playmate a influencerka Zuzana Strausz Plačková (34), které přezdívají královna slovenského Instagramu. Je z ní dvojnásobná maminka....

6. února 2026  13:09

Mužům jsem moc nedávala šanci, ale Matěj mě zaujal, říká Biasiol o Dejdarovi

Matej Dejdar a Veronica Biasiol (4. února 2026)

Nejdřív to vypadalo, že si náznaky vztahu dělají legraci ze svých sledujících na sociálních sítích. Později se však ukázalo, že misska a influencerka Veronica Biasiol (27) a Matěj Dejdar (27) opravdu...

6. února 2026  12:28

Josh Radnor ze seriálu Jak jsem poznal vaši matku je v 51 letech poprvé otcem

Josh Radnor (New York, 10. října 2025)

Josh Radnor (51), známý především jako Ted Mosby ze seriálu Jak jsem poznal vaši matku, se stal otcem. Jeho manželka Jordana Jacobsová (38) porodila jejich prvního potomka. Herec radostnou novinu...

6. února 2026  10:40

Mohla jít rovnou nahá, kritizují partnerku Roberta Rosenberga za odvážný top

Robert Rosenberg se svou láskou Janou (2025)

Robert Rosenberg (50) se po rozpadu vztahu se svou druhou manželkou Petrou Šebestovou dal dohromady s o dvacet let mladší Ukrajinkou, masérkou „Janičkou“ (30). Oba dávají na sociálních sítích...

6. února 2026  9:40

Kdy bude další StarDance, ptají se natěšení fanoušci. Soutěž slaví 20. výročí

Moderátoři, porota a soutěžící StarDance XI (2021)

Ještě ani neutichl rozruch kolem kolosální StarDance Tour, která proběhla na podzim roku 2025, a už se nedočkaví fanoušci pídí, zda a kdy bude 14. řada oblíbené taneční soutěže. Zejména letos by byla...

6. února 2026

Dítěti žádný tablet a jen zdravou stravu? Realita vás obrousí, říká miss Hadašová

Česká Miss 2007 Lucie Hadašová je trojnásobnou maminkou.

Česká Miss 2007 Lucie Hadašová (39) v rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o své roli trojnásobné maminky. Nejdokonalejší rodič je podle manželky bývalého profesionálního hokejisty Jaroslava Bednáře...

6. února 2026

Češtinu jsem cvičila s tužkou mezi zuby, přiznává herečka Daniela Šinkorová

Daniela Šinkorová

Herečka Daniela Šinkorová (53) prozradila, jak si užívá novou roli ve hře Urna na prázdném jevišti. V rozhovoru pro iDNES.cz zavzpomínala také na natáčení Ordinace v růžové zahradě a svěřila se, co...

6. února 2026

Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust

Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...

Udělal jste dobře, dal bych vám víc, řekl soudce Kolesovi k dohodě o trestu

Influencer Patrik „Koleso“ Pešava u Obvodního soudu pro Prahu 8 (5. února 2026)

Výstřední český influencer Patrik Pešava, který si říká Koleso, stráví osm měsíců ve vězení. Na trestu za sérii zničených aut a zapálených popelnic se ve čtvrtek dohodl u Obvodního soudu pro Prahu 8...

5. února 2026  13:24

Emma Stone je oscarovou rekordmankou. V úspěšnosti překonala Meryl Streepovou

Emma Stone ve filmu Bugonia

Americká herečka Emma Stone vstoupila do oscarové historie. Nedávno se stala druhou nejmladší osobností, která se může pyšnit rovnými sedmi oscarovými nominacemi.

5. února 2026  12:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.