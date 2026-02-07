„Oproti těm holkám je prostorově nejvýraznější,“ řekl o Wiederové Jakub Kotek, na což Jan Solfronk (který se proslavil v první řadě seznamovací show Bachelor Česko) reagoval: „A já ti říkám, že by sis to s ní užil. A já taky.“
Podle Lindy Bartošové, někdejší miss a bývalé moderátorky České televize, která se dlouhodobě snaží šířit osvětu v problematice poruch příjmu potravy, nejsou podobné výroky jen extrémně nevkusným „humorem“, ale představují reálný a vážný společenský problém, který může mít velmi závažný dopad a to zejména na psychiku dospívajících dívek a mladých žen.
Bartošová také upozornila na alarmující výrazný nárůst poruch příjmu potravy v Česku: „U dívek ve věku 14 až 18 let se počet za posledních deset let dokonce zdvojnásobil. A odborníci tento negativní trend do značné míry připisují i vlivu sociálních sítí,“ říká a zdůrazňuje, že veřejně známí lidé s dosahem na mladé publikum by nikdy neměli hodnotit ženská a dívčí těla podobným způsobem.
„Vůbec nevím, kde jste vzali ten dojem, že máte vůbec právo komentovat ženské tělo tímhle stylem. Dva absolutní zoufalci,“ napsala na Instagramu. „Asi zoufale potřebujete pozornost, ale zkuste ji prosím nasbírat někde jinde než na ženských tělech nebo ženské sexualitě,“ dodala.
|
Daniela z Bachelora skončila v Bohnicích. Byla jsem nepříčetná, popsala miss
Autor podcastu Koťák Cast, Jakub Kotek, uvedl, že Bachelor Special je takzvaný reakční podcast a se Solfronkem „jen reagovali na přímou situaci týkající se jedné z účastnic pořadu“.
Bartošová si následně do Kotka rýpla v jednom z dalších příspěvků na Instagramu: Lekce, jak být velký chlapák podle Koťáka: 1) nepřiznat chybu, 2) neschopnost sebereflexe, 3) nedostatek zodpovědnosti, 4) nahlásit video, 5) pokračovat v krasojízdě, jakoby se nic nestalo.
Video Solfronka s Kotkem obsahující nelichotivé výroky sdílejí i mnohé celebrity. Příspěvek okomentovala ironickým „potleskem“ herečka Sara Sandeva a na svém profilu ho sdílela například i modelka a bývalá basketbalistka Marie Danči, která reprezentovala Česko na soutěži krásy Miss Universe a má s poruchou příjmu potravy osobní zkušenost.