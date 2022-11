Po dvaceti letech a dvou dětech se zasnoubil. Se svatbou Kohák nepospíchá

„Zasnoubil jsem se, ale ještě jsem se neoženil. Vím, že se říká, že to musí být do roka a do dne, ale já říkám, že když je korona nebo nějaký výjimečný stav, tak se to protahuje. A já jsem se chytře zasnoubil v koroně,“ řekl se smíchem režisér.

O Kohákovi je známo, že je nadšený sportovec, což ho drží odjakživa, a nejspíš na tom moc nezmění ani jeho letos dosažené životní jubileum. „Říkal jsem si, kdy je vlastně ta chvíle, kdy toho sportovec zanechá. Kdy ti samotnému dojde, že už to nejde. Protože si myslím, že já tam budu pořád někde otravovat, popocházet a číhat na zadní tyči,“ filozofuje milovník sportu a amatérský fotbalista, který podle svých slov nevyniká rychlostí, zato však dobře oslavuje. „Moje paní má pochopení, že když skončí utkání, jde se do restaurace a tam se to protahuje…“

Sportu holdují i oba jeho synové. „Starší chodí do florbalu, ale je to ulejvák po mně, takže je v bráně, a tam se klečí a neběhá se. Tak to si vybral dobře. A ten druhý je fotbalista, ale ten u toho staršího vidí, že je v bráně, a přijde mu to dobrý. Já jsem mu ale řekl, táhni ven, brankáře už doma máme!“ prohlásil s tím, že ho coby hrdého sparťana rozčiluje, že mladší, šestiletý syn ve fotbale fandí Hradci Králové.

„Semotamo přispěji svojí troškou do toho tvůrčího mlýna,“ řekl Kohák v odpovědi na dotaz Jana Krause, jak si vede ve své profesi úspěšný reklamní režisér, který má ale v současnosti spoustu dalších aktivit včetně každodenního moderování v rádiu. A chystá se i něco většího natáčet.

„Po letech tápání jsem našel látku, a tu teď s mým kolegou zpracovávám. A možná, když se to podaří, bychom mohli vkročit do světa celovečerního filmu,“ řekl o svém projektu, který je v tuto chvíli ve fázi psaní. Pak prozradil, že je to „navážno“ a jde o příběh z druhé světové války. „Opravdu se to stalo v době Pražského povstání, kdy dva vojáci z Velké Británie pomohli k osvobození rozhlasu. Je to úžasný příběh!“

Na závěr se rozhovor opět stočil k jeho partnerce, o níž režisér prozradil, že je vůči jeho tvorbě velice kritická. „Ona je mým největším kritikem a jí se třeba nelíbí nikdy nic v životě, co jsem já udělal. Nikdy se jí nic nelíbilo, ale přísahám – nic!“ dodal s tím, že výjimkou jsou snad jen jejich společní synové.