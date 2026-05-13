Jaime Pressly oznámila, že startuje na platformě OnlyFans. Americká herečka překvapila fanoušky jen několik dní poté, co o svém rozhodnutí promluvila v rozhovoru pro magazín Variety. Říká, že chce „držet krok s dobou“ a být svým fanouškům blíž než kdy dřív.
Herečka uvedla, že ji k založení účtu inspirovala setkání s fanoušky na Comic Conech. Právě osobní kontakt a možnost sdílet obsah bez hollywoodských filtrů ji podle jejích slov láká nejvíce. Na OnlyFans chce nabízet své fotografie, videa ze zákulisí, osobní postřehy i „uvolněnější a hravější“ obsah.
Pressly se netají tím, že s rozhodnutím dlouho váhala. Platforma OnlyFans je sice stále spojována hlavně s erotickým obsahem, v posledních letech ji ale využívá stále více celebrit jako způsob přímé komunikace s fanoušky a možnost převzít kontrolu nad vlastní image i příjmy.
Velkou inspirací pro Jaime Pressly byla podle jejích slov herečka Shannon Elizabeth známá z filmů Prci, prci, prcičky, která si podle zahraničních médií měla jen během prvního týdne na OnlyFans vydělat více než milion dolarů. Právě její úspěch údajně přesvědčil Pressly, že platforma nemusí být jen o explicitním obsahu, ale také o svobodě a nezávislosti.
Jaime je fanouškům dobře známá především díky kultovnímu sitcomu Jmenuje se Earl (My Name Is Earl), kde ztvárnila postavu Joy Turnerové. Za svůj výkon získala cenu Emmy a stala se jednou z nejvýraznějších televizních hereček přelomu tisíciletí. Diváci ji znají také z filmů Not Another Teen Movie, I Love You, Man nebo seriálu Mom.
Už roky se navíc mluví o její nápadné podobnosti s hollywoodskou hvězdou Margot Robbie. Sociální sítě pravidelně zaplavují komentáře fanoušků, kteří si obě blondýnky pletou. Sama Pressly v minulosti přiznala, že jistou podobnost vidí také a že ji lidé často zastavují kvůli fotkám nebo autogramům s tím, že si myslí, že je Margot.
OnlyFans už dávno není doménou neznámých tvůrců. Na platformě vydělávají také Bella Thorne, Denise Richardsová, Carmen Electra nebo herečka Drea de Matteo, která v jednom z rozhovorů uvedla, že díky OnlyFans měla během pěti minut na exekuci. Platformu využívají i hudební hvězdy jako třeba Iggy Azalea či Cardi B.