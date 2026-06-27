Jai Larez vyrůstal v malém městě, kde se s gay lidmi téměř nesetkával. Dlouho si proto neuměl představit, že by mohl jednou prožívat vztah, manželství a rodičovství tak, jak je zná dnes. Ve svém kulturním prostředí nevídal takřka žádné příběhy, se kterými by se dokázal ztotožnit, a tak předpokládal, že na něj žádné rodinné štěstí nečeká.
„Vždycky jsem měl za to, že ze mě bude takový ten typický, osamocený, single gay strejda,“ směje se během rozhovoru pro magazín People. „Takže když se v mém životě objevil Kyler, byl to pro mě stoprocentně nečekaný zvrat.“
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Manželé Jai Larez a Kyler Martín postupně adoptovali pět dětí, kterým je mezi pěti a devíti roky, nicméně s tvorbou na TikToku Jai začal už v době, kdy o osvojení dětí teprve uvažovali. Stále ještě pravidelně chodil do práce. Jak sám říká, zpočátku měl ostych ukázat se před kamerou a také sklon nabízet co nejdokonalejší obraz – ale postupně pochopil, že právě každodennost, chaos a obyčejné rodinné situace jsou tou nejupřímnější formou reprezentace.
„Kamarád mi říkal, že musím být sám sebou, že mám prostě vzít kameru a ukázat světu, co jsme zač. A jakmile jsem si přestal na cokoliv hrát, všechno to začalo fungovat,“ říká jednatřicetiletý Jai Larez. „Jsme dva tátové. Máme pět dětí. Jsme normální. Tohle je naše normální. Nemusí to být vaše normální, ale je to naše normální.“
Právě idea toho, že rodina může mít různé podoby, je pro něj jedním z hlavních důvodů, proč svůj život sdílí veřejně. Připomíná, že i v heterosexuálních rodinách se mnohdy dějí nestandardní situace, kdy děti vyrůstají jen s jedním rodičem, s prarodiči nebo sourozenci. „Každá rodina je v něčem jiná, a ve výsledku vlastně nikdo nežije vysloveně ‚odlišně‘. Normál je subjektivní,“ dodává Jai.
„V mládí se mi ani nesnilo, že bych někdy mohl mít partnera jako @daddykyler1 nebo rodinu, jakou máme dnes,“ napsal letos Jai ve svém valentýnském příspěvku, kde označil svého manžela Kylera. „Když se nad tím tak zamyslím a vidím svůj dnešní život, srdce mi to naplňuje štěstím.“
Za to, že z nejistého mladého muže dokázal dospět v upřímného otce rodiny a úspěšného tvůrce, vděčí Jai Larez dle svých slov i vlastní rodině – konkrétně své matce a sestrám. „Když vaše rodina svojí za vámi a chrání vás, místo aby se stavěli proti vám, je to úžasné. S takovou podporou a bezpodmínečnou láskou je snazší čelit všem nástrahám světa.“