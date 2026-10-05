Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Kolegyně mi nabídla švédskou trojku, vzpomíná hvězda seriálu Charlieho andílci

Autor:
  14:00
Jaclyn Smithová na cenách Emmy v Los Angeles (14. září 2026)

Jaclyn Smithová na cenách Emmy v Los Angeles (14. září 2026) | foto: AP

Jaclyn Smithová, Kate Jacksonová a Cheryl Laddová na cenách Emmy v Los Angeles...
Kate Jacksonová, Joan Collinsová a Cheryl Laddová v Los Angeles na natáčení...
Jaclyn Smithová
Cheryl Laddová a Jaclyn Smithová na cenách Emmy v Los Angeles (14. září 2026)
19 fotografií
Jaclyn Smithová, jedna z nejvýraznějších tváří seriálu Charlieho andílci, nedávno vydala životopisnou knihu. Mimo jiné zde prozradila, v jaké neobvyklé situaci se ocitla během natáčení. Kolegyně Tanya Robertsová ji pozvala k sexu ve třech.

Nová přítelkyně Liama Hemswortha chtěla mít sex ve třech s jeho bratrem

Ve své nové autobiografii s názvem I Once Knew a Guy Named Charlie vzpomíná osmdesátiletá Jaclyn Smithová na dobu, kdy televizní seriál Charlieho andílci patřil k největším hitům obrazovky.

Hrála zde postavu Kelly Garrettové, přičemž jako jediná z původních tří hlavních představitelek (vedle Farrah Fawcettové a Kate Jacksonové) zůstala v seriálu po celou dobu jeho vysílání, jež trvalo v letech 1976 až 1981.

Tuto dobu jí tehdy nečekaně okořenila herečka Tanya Robertsová, která se k obsazení seriálu připojila v závěrečné fázi jeho příběhu. Jak Jaclyn popisuje ve své knize, během letu na Havaj za ní přišla s návrhem na společný sex, jehož součástí měl být také její manžel Barry Roberts.

Jaclyn Smithová na cenách Emmy v Los Angeles (14. září 2026)
Jaclyn Smithová, Kate Jacksonová a Cheryl Laddová na cenách Emmy v Los Angeles (14. září 2026)
Kate Jacksonová, Joan Collinsová a Cheryl Laddová v Los Angeles na natáčení seriálu Charlieho andílci v březnu 1978
Jaclyn Smithová
19 fotografií

Nabídku sice Jaclyn odmítla, avšak dle svých slov zpětně obdivuje její otevřenost. „Její upřímnost ohledně vlastní sexuality byla odvážná a sebevědomá,“ napsala herečka. Robertsová se prý „nijak nestyděla“ za to, že s manželem žili v otevřeném manželství, a stejně tak ani za to, že s podobnými postelovými návrhy oslovovali další lidi. Tanya a Barry Robertsovi spolu zůstali až do Barryho smrti v roce 2006.

Ve svých pamětech, které vyšly letos v září, Jaclyn Smithová popisuje i vlastní komplikovanou partnerskou minulost; první tři manželství jí nevydržela déle než deset let. Jejím prvním manželem byl herec Roger Davis, dalším herec Dennis Cole a následně britský kameraman Tony Richmond, s nímž má dvě děti, syny Gastona (44) a Spencera (40). Od roku 1997 je pak provdaná za chirurga Brada Allena.

O nezdařeném manželství s Colem Smithem ostatně mluvila otevřeně už v minulosti. „K rozchodu přispěla i veškerá ta publicita. Muž zjevně někdy nestrpí konkurenci, čemuž rozumím,“ uvedla později herečka. „Co tak chápu, Dennis chtěl být hlavou rodiny, a místo toho se mu v médiích říkalo ‚pan Jaclyn Smith’.“

O rozvodu s Richmondem nicméně podrobněji hovořit nechce. V rozhovoru pro Los Angeles Times v roce 1991 zmínila, že veřejné rozebírání tohoto tématu by pro ni bylo „zradou dvou nejdůležitějších lidí v mém životě, jimiž jsou moje děti“.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Od Christové přes Kuchařovou až po Osako a Piskovou. Jak dnes vypadají vítězky Miss

Ivana Christová, Taťána Kuchařová, Gabriela Lašková a Krystyna Pyszková

V roce 1989 se první novodobou královnou krásy v tehdejším Československu stala Ivana Christová. Dnes už fungují tři klání vedle sebe - dvě z nich už vítězku pro rok 2026 mají, vyhlášení zbývající...

Urbanová ukázala postavu rok po porodu, bývalá pornoherečka žije v Ekvádoru

Karolína Urbanová se synem Theem žijí v Ekvádoru.

Karolína Urbanová alias Daisy Lee se na Instagramu podělila o proměnu svého těla rok po porodu. Bývalá pornoherečka přiznala, že se po narození syna ve svém těle necítila dobře. Návrat k původní...

Taťána Kuchařová se před 20 lety stala Miss World, začínala jako Miss mléko

Miss World 2006 Taťána Kuchařová (Varšava, 30. září 2006)

Před 20 lety, 30. září 2006, se mohli čeští fanoušci soutěží miss poprvé radovat z celosvětového úspěchu české dívky. V polské Varšavě byla v soutěži krásy Miss World vyhlášena vítězkou tehdy...

Šestnáctiletá Salma Hájek Belohorcová zazářila na módní přehlídce Laffity

Zuzana Belohorcová s dcerou Salmou

Šestnáctiletá Salma Hájek Belohorcová má k módě blízko. Dcera moderátorky Zuzany Belohorcové se znovu objevila na přehlídkovém mole, tentokrát během velkolepé show návrháře Osmanyho Laffity v...

Zrádci 3: Kdo ze hry vypadl, koho zrádci poslali domů a kdy bude nový díl

Reality show Zrádci 2026 prozradila druhou osmičku účastníků.

Hrad Křivoklát znovu otevřel své brány soutěžícím, kteří pod vedením moderátora Vojtěcha Kotka bojují o hradní zlato. Z 25 hráčů vybral dva zrádce, třetího si zvolili sami. Nové díly reality show...

Kníže Jiří Lobkowicz se v 70 letech potřetí oženil, ukázal manželku Kateřinu

Na facebookovém profilu mělnického zámku se o víkendu objevily fotografie...

Kníže Jiří Jan Lobkowicz se necelého půl roku po svých sedmdesátých narozeninách potřetí oženil. Majitel mělnického zámku poprvé představil veřejnosti svou novomanželku Kateřinu na sociálních sítích...

5. října 2026  14:26

Kolegyně mi nabídla švédskou trojku, vzpomíná hvězda seriálu Charlieho andílci

Jaclyn Smithová na cenách Emmy v Los Angeles (14. září 2026)

Jaclyn Smithová, jedna z nejvýraznějších tváří seriálu Charlieho andílci, nedávno vydala životopisnou knihu. Mimo jiné zde prozradila, v jaké neobvyklé situaci se ocitla během natáčení. Kolegyně...

5. října 2026

Je na úplně jiné úrovni než mí bývalí, říká Katy Perry o expremiérovi Trudeauovi

Katy Perry a Justin Trudeau si užívali romantickou dovolenou na jihu Francie....

Katy Perry (41) se otevřeně rozplývá nad vztahem s bývalým kanadským premiérem Justinem Trudeauem. Zpěvačka tvrdí, že podpora, kterou jí čtyřiapadesátiletý Trudeau poskytuje během jejího turné, je ve...

5. října 2026

Krize, terapie i deprese. Co předcházelo rozchodu Farne a Chobota

Manželé Ewa Farna a Martin Chobot na prvním ze tří koncertů v Edenu (13. června...

Ewa Farna (33) a Martin Chobot (37) oznámili po třinácti letech společného života rozchod. Ještě letos přitom oba veřejně mluvili o náročném období. Chobot se v květnu svěřil s depresemi a úzkostmi a...

5. října 2026  8:59

Gwyneth Paltrowová se zase svlékla. Polonahá herečka propaguje své svetry

Gwyneth Paltrowová si během dovolené na Sardinii užívala slunce a koupání v...

Herečka Gwyneth Paltrowová se znovu rozhodla při propagaci své značky překvapit. Třiapadesátiletá herečka na TikToku zveřejnila video s titulkem „počasí na svetr“, ve kterém předvádí různé pletené...

5. října 2026

Chtěla jsem si od něj jen koupit houseboat, říká Jana Kolesárová o partnerovi

Jana Kolesárová (2024)

Elegantní, temperamentní a s nakažlivým smyslem pro humor. Herečka Jana Kolesárová (50), známá ze seriálů Polda či Lovec a filmů Vyšehrad nebo Flightplan, žije mezi Českem, Slovenskem a Amerikou. V...

5. října 2026

Na premiéru bez podprsenky. V módě jsem spontánní, říká Radka Třeštíková

Radka Třeštíková

Spisovatelka Radka Třeštíková v rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, odkud čerpá inspiraci, jak prožívá kritické recenze svých knih a proč si z komentářů k odvážným módním kreacím nic nedělá....

5. října 2026

Jedna drobnost se později ukázala jako důležitá, naznačila Dáša ze Zrádců

Dáša

Ostatní ji nejprve nechtěli pustit do hry, ovšem po návratu na Křivoklát se Dagmar Čechová rovnou stala Zrádkyní. V rozhovoru popisuje, proč jí tato role přinesla klid a jak chtěla využít svou...

4. října 2026  18:30

Filip Kaňkovský se v tichosti oženil. Veselku odhalila změna příjmení

Daniela Šišková a Filip Kaňkovský (MFF KV, 6. července 2024)

Herec Filip Kaňkovský (41) a jeho přítelkyně Daniela Šišková (34) se v tichosti vzali. Herečka už vystupuje pod novým příjmením Kaňkovská na sociálních sítích i v práci. Manželé se ukázali také na...

4. října 2026  16:15

Investigativní i ve Zrádcích. Zdíša prokoukla jedno z tajemství letošní řady

„Jsem zvyklá na hodně stresové situace i na to, že se mě někdo snaží dostat pod...

Investigativní novinářka Zdislava Pokorná alias Zdíša uplatnila svůj postřeh i ve Zrádcích. Pojala podezření, že se Barnabáš Jurič a Štefan Rehák znají už z doby před natáčením. Přestože to u...

4. října 2026  11:30

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Miloš Zapletal promluvil o těhotenství Taťány Kuchařové

Miloš Zapletal a Taťána Kuchařová (30. září 2026)

Nejen vnější, ale i vnitřní proměnou prošel bývalý prezident soutěže Miss Miloš Zapletal. Namísto kudrnaté kštice má rovné bílé vlasy, nechal si narůst vousy, které nikdy v životě nenosil, a začal...

4. října 2026  10:10

Pět operací během sedmdesáti dní. Miss Beličková promluvila o pádu z okna

Lenka Beličková (nyní Langmeier) a její manžel Wolfgang (30. září 2026)

Soutěže Miss se zúčastnila v roce 1994 a bylo z toho třetí místo. Tenkrát se jmenovala Lenka Beličková. Teď je z ní Lenka Langmeier. „Chtěla jsem obě příjmení, svoje i manželovo, ale na matrice mi...

4. října 2026  8:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.