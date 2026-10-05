Kolegyně mi nabídla švédskou trojku, vzpomíná hvězda seriálu Charlieho andílci

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Nová přítelkyně Liama Hemswortha chtěla mít sex ve třech s jeho bratrem
Ve své nové autobiografii s názvem I Once Knew a Guy Named Charlie vzpomíná osmdesátiletá Jaclyn Smithová na dobu, kdy televizní seriál Charlieho andílci patřil k největším hitům obrazovky.
Hrála zde postavu Kelly Garrettové, přičemž jako jediná z původních tří hlavních představitelek (vedle Farrah Fawcettové a Kate Jacksonové) zůstala v seriálu po celou dobu jeho vysílání, jež trvalo v letech 1976 až 1981.
Tuto dobu jí tehdy nečekaně okořenila herečka Tanya Robertsová, která se k obsazení seriálu připojila v závěrečné fázi jeho příběhu. Jak Jaclyn popisuje ve své knize, během letu na Havaj za ní přišla s návrhem na společný sex, jehož součástí měl být také její manžel Barry Roberts.
Nabídku sice Jaclyn odmítla, avšak dle svých slov zpětně obdivuje její otevřenost. „Její upřímnost ohledně vlastní sexuality byla odvážná a sebevědomá,“ napsala herečka. Robertsová se prý „nijak nestyděla“ za to, že s manželem žili v otevřeném manželství, a stejně tak ani za to, že s podobnými postelovými návrhy oslovovali další lidi. Tanya a Barry Robertsovi spolu zůstali až do Barryho smrti v roce 2006.
Ve svých pamětech, které vyšly letos v září, Jaclyn Smithová popisuje i vlastní komplikovanou partnerskou minulost; první tři manželství jí nevydržela déle než deset let. Jejím prvním manželem byl herec Roger Davis, dalším herec Dennis Cole a následně britský kameraman Tony Richmond, s nímž má dvě děti, syny Gastona (44) a Spencera (40). Od roku 1997 je pak provdaná za chirurga Brada Allena.
O nezdařeném manželství s Colem Smithem ostatně mluvila otevřeně už v minulosti. „K rozchodu přispěla i veškerá ta publicita. Muž zjevně někdy nestrpí konkurenci, čemuž rozumím,“ uvedla později herečka. „Co tak chápu, Dennis chtěl být hlavou rodiny, a místo toho se mu v médiích říkalo ‚pan Jaclyn Smith’.“
O rozvodu s Richmondem nicméně podrobněji hovořit nechce. V rozhovoru pro Los Angeles Times v roce 1991 zmínila, že veřejné rozebírání tohoto tématu by pro ni bylo „zradou dvou nejdůležitějších lidí v mém životě, jimiž jsou moje děti“.