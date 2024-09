Chci začít jinde a jinak, ale zatím je to s ex spíš boj, přiznává Iveta Lutovská

Přítele Vojtěcha jste poprvé veřejně ukázala na slavnostním galavečeru veletrhů Styl a Kabo. Kde jste se vlastně potkali?

Potkali jsme se ve škole. Známe se od vidění už dlouho, je to tatínek spolužáka mojí Anetky. Ale vlastně ani nevím, jak ten náš vztah přesně popsat, protože to máme oba hodně komplikované. Nechci se do toho úplně zamotat. Prostě jsme spolu, pokud nám to čas dovolí, protože oba máme dvě děti, o které se staráme, a tím pádem je náš společný čas hodně vzácný a je ho málo. Skoro bych to nazvala jako vztah na dálku.

Blýskat na lepší časy se asi nebude nikdy, protože máme s bývalým manželem děti, a tím pádem spolu musíme komunikovat, i když nechceme.