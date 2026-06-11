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Plnější by byla lepší, hodnotí misska Iveta Lutovská svá prsa

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Kalhoty mívá krátké, partnery převyšuje. „To je tou mojí výškou, že vypadám hubeně, mám běžnou velikost 36 nebo 38. Ale všechno je mi krátké. To je můj celoživotní problém. S kalhotami a s partnery,“ říká Iveta Lutovská.
Iveta Lutovská

Iveta Lutovská | foto: Styl a Kabo / Tino Kratochvil

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„Proto vítám, že se vrátily do módy tříčtvrteční nohavice. Džíny si musím kupovat prodloužené, ale ty se sehnat dají. I tak jsou mi ale tip ťop. Největší problém jsou lyžařské věci. Ty se buďto v prodloužené verzi nedělají, nebo nevím, kde je hledat. Takže je mi všechno krátké,“ stěžuje si Česká Miss 2009.

I s partnery mívala „problémy“. Pouze jeden z nich dosahoval v minulosti její výšky, ostatní byli spíš menší. „Protože vyšší chlapi k sobě většinou nechtějí vysokou holku,“ vysvětluje Lutovská, která narostla do 182 centimetrů. Proto ani v civilu nenosí podpatky. „To už bych měla metr devadesát, a to je na ženu hodně. Na moderování a přehlídkách je to fajn, ale v osobním životě volím tenisky a žabky.“

Jsem asi typ ženy, která musí být lovena, přiznává Iveta Lutovská

S přibývajícími roky o sebe víc pečuje. „Investuji do kvalitních přípravků. Používám různá séra, oční krémy. Není to o tom, že se jedním krémem natřu odshora dolů. Pleti se docela věnuju, protože to považuju za základ. Zlaté nitě (aplikace nití v obličeji za účelem soft liftingu - pozn.red.) a podobné věci ke mně nějak nepatří a ani v budoucnu asi nebudou. Chci stárnout přirozeně. Ale když mám možnost zpomalit to tím, že se o sebe budu starat, tak to dělám,“ říká.

V létě pravidelně chodí na microneedling. „Nechávám si vpichovat do pleti jehličky, tím se stimuluje tvorba kolagenu. Pleť je potom jasnější, šťavnatější,“ popisuje proces, který podstupuje jednou ročně.

Chirurgický zákrok dosud žádný neabsolvovala. Ale hlavou jí jdou myšlenky na modelaci poprsí. „Když si vzpomenu, jaká pěkná pevná prsa jsem měla před dětmi… Přece jenom stáří, gravitace a kojení udělaly svoje. Tílko bez podprsenky už nenosím. Ale do šatů, když jsou nařasené, bez ní jít můžu. Tak si říkám, že dokud to takhle jde, že s nimi nic dělat nebudu. Ale samozřejmě mě jako každou ženu napadne, že by bylo lepší, kdybych je měla plnější,“ přiznává.

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I když je ve spokojeném partnerském vztahu, svatbu neplánuje. „Jednou stačilo. Není potřeba se znovu vdávat. Když chce člověk s někým být, tak si čas a možnosti najde. A to, že si uděláte slavnostní den, kterým to zpečetíte, a pak se z ‚toho‘ dlouho nemůžete dostat, je zbytečné,“ naráží na rozvod s podnikatelem Jaroslavem Vítem.

„Jsem staromódní, chtěla jsem, abychom měli všichni jednotné příjmení a fungovali jako velká šťastná rodina. Ale další děti už neplánuji, takže manželství pro mě postrádá jakýkoliv smysl,“ dodává.

S přítelem nežije ani ve společné domácnosti, což jim ovšem vyhovuje. „Bydlíme kousek od sebe. Každý máme svoji rodinu, o kterou pečujeme a když je to možné, tak se vídáme,“ říká. Její partner je vdovec se dvěma dětmi. Ona má s Vítem dvanáctiletou Anetu a skoro pětiletého Matěje.

Iveta Lutovská a její děti Matěj Vít a Aneta Vítová (24. října 2023)

„Vídáme se několikrát v týdnu, často i o víkendech a plánujeme dovolenou. Ale sestěhování ne. Obsáhnout šestičlennou domácnost je těžké, byť bychom na to byli dva. A taky si myslím, že každé dítě potřebuje jinou péči. A my to už máme tak zajeté, že si každý obstaráme to své a pak jsou chvíle, kdy fungujeme společně. Navíc každé dítě má svůj vrtoch, náladu a potřebuje mít svoje místo, kde je doma. Nevím, jestli je to dobře, ale v mých očích ano,“ říká.

Její Aneta navíc chodí se synem partnera do stejné třídy a taky na fotbal. „Dcera si fotbal vybrala už v sedmi letech a je do něj pořád zapálená. Nedejbože, aby přišla o zápas, vždycky to obrečí. Je ve smíšeném týmu, a přesto ji to baví, možná právě prosto,“ usmívá se Lutovská. „Ale je všestranná, hraje na buben, chodí módní přehlídky a dneska právě čekáme na výsledky, protože dělala talentové zkoušky na literárně dramatický obor, který je při škole.“

Synovi bude v létě pět. „Říkám mu, ať hlavně nehraje fotbal. Dceru vozím v pondělky, středy a pátky na tréninky a každý víkend ještě na zápas. Menší děti se scházejí v úterky a čtvrtky. Takže představa, že by Mates hrál taky fotbal, je pro mě šílená. Zatím naštěstí chodí na kroužky v rámci školky. Ale až přijde doba, kdy se pro něco vážně rozhodne, tak to do toho svého rozvrhu budu muset nějak nacpat,“ prozradila.

Iveta Lutovská (4. června 2026)

Děti jsou v péči obou rodičů, přičemž u modelky jsou častěji. Když se s exmanželem rozcházeli, bylo Matějovi pár měsíců. „Předávat miminko je strašně citlivé téma. Ale teď jsou obě děti větší a už si samy říkají, u koho chtějí být, a my bychom to měli nějak víc akceptovat. Jak rostou, mění se jejich nálady, takže těžko říct, co bude zítra, za měsíc nebo za rok. Snažíme se nějakým způsobem fungovat oba a děti si na to nějakým způsobem zvykají,“ dodává.

Lutovská přišla podpořit iniciativu Blanky Matragi, která hledá pro svoji výstavu šatů, porcelánu a skla, která je dosud k vidění v pražském Obecním domu, nové prostory. Bývalá královna krásy a moderátorka během své kariéry vynesla řadu modelů od významných návrhářů, žádný si ale nenechala.

Nekonečná výstava Blanky Matragi končí. V Obecním domě jí neprodloužili smlouvu

„Kovářova kobyla chodí bosa,“ krčí rameny. „Já si je ráda půjčím a zase vrátím. Protože takovou honosnou věc si obvykle na sebe vezmete jenom jednou. Ani svatební šaty jsem si nenechala, protože by mi visely ve skříni. Šili je přímo pro mě, pak putovaly dál, byly na přehlídkách, půjčovaly se... Ale já je měla na sobě jako první, o to mi šlo. Ale abych si je z nostalgie nechala a každé výročí se do nich oblékala, to jsem nepotřebovala,“ přiznala.

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