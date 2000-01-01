Zpěvačka Iveta Bartošová by 8. dubna 2026 oslavila šedesátiny. Svůj život ukončila skokem pod vlak 29. dubna 2014. Bylo jí 48 let. Podívejte se, kteří muži byli v jejím životě osudoví a proč. Nechybí milenci, manažeři, mecenáši ani syn Artur.
Zpěvačku Ivetu Bartošovou vždy ovlivňovali muži, s nimiž žila nebo pracovala. První velkou láskou byl její pěvecký partner Petr Sepéši. Nazpívala s ním několik velkých hitů jako Knoflíky lásky nebo Červenám. Sepéši ale v roce 1985 zemřel při autonehodě. O tom, jak skutečný byl jejich milenecký vztah, se ale vedou spekulace. Podle některých byli spíš jako sourozenci.
Na začátku příběhu o popové princezně byl skladatel Pavel Vaculík. „Byl první, kdo řekl, že by bylo dobré, abychom zpívali duety, a taky první, kdo nám připravil album,“ vzpomínala později zpěvačka na vznik dua Bartošová - Sepéši. (snímek z roku 2006)
Rok po Sepéšiho smrti začala Bartošová chodit s Michalem Penkem, další hudební hvězdou 80. let. Jejich vztah ale dlouho nevydržel.
Penk Ivetu seznámil s Ladislavem Štaidlem. Ten byl pro Bartošovou osudovým. Sama to přiznala v několika rozhovorech a shodují se na tom často i lidé z jejího okolí. Začala zpívat s jeho orchestrem a právě na přelomu 80. a 90. let její popularita dosahovala vrcholu. (bývalí partneři na fotce z roku 2005)
V roce 1996 se narodil Artur Štaidl. Pár let na to Bartošová od hudebníka Štaidla i s jejich synem odešla. (snímek z roku 2000)
Artur Štaidl na premiéře třetí řady minisérie Iveta v pražské Lucerně (6. května 2024)
Bartošová později tvrdila, že Štaidlovi čím dál víc vadilo její pracovní nasazení. Brzy po porodu totiž začala hrát ve veleúspěšném muzikálu Dracula skladatele Karla Svobody. Právě on složil také hudbu k písni Tři oříšky pro Popelku, kterou popová princezna nazpívala v roce 1998.
Po rozchodu se Štaidlem vystřídala Bartošová několik partnerů. S hercem Rudolfem Hrušínským nejmladším se Iveta sblížila během natáčení filmu Svatba upírů, kde si zahráli milence. V roce 1993 se kvůli němu pokusila o sebevraždu, které zabránil Štaidl.
Roman Tříska měl v roce 1994 zpěvačku unést, znásilnit a přivázanou k radiátoru přesvědčovat o mimozemské invazi. O dva roky později jej však soud od tohoto nařčení očistil. Na snímku je údajný únosce Ivety Bartošové u soudu 1. března 1995.
O devět let mladší slovenský herec a zpěvák Karol Csino byl láskou Ivety Bartošové od roku 2002, kdy už byl vztah se Štaidlem minulostí. Csino Ivetu navštěvoval i v kroměřížské léčebně, kde byla kvůli závislosti na prášcích. Kvůli zpěvaččině žárlivosti však i tento vztah brzy skončil.
V letech 2004 až 2006 randila Iveta Bartošová střídavě s přestávkami s kolegou ze showbyznysu Zdeňkem Podhůrským. Problémy tehdy řešila alkoholem. Podruhé se také tehdy také pokusila o sebevraždu. Té zabránila Golda, chůva zpěvaččina syna Artura.
V letech 2006 a 2007 chodila zpěvačka s veterinářem Romanem Hankem. Rozešli se v lednu 2007.
Tři oříšky a další romantické hity vyšly na desce Ve jménu lásky. Jejím producentem a autorem většiny skladeb byl Vladimír Kočandrle. Právě on je považován za strůjce jejího velkého comebacku na konci 90. let. (zpěvačka a její producent na snímku z roku 2006)
Zprávám v bulváru často jen přihlíželi její manažeři, od rozchodu se Štaidlem jich Bartošová vystřídala několik. Její upadající kariéru chtěl vzkřísit třeba někdejší šéf zábavy na televizi Nova Ivan Rössler. (snímek z roku 2006)
Později, v roce 2011, se o totéž, ovšem z ještě beznadějnější výchozí pozice, pokoušel někdejší manažer Petra Muka Richard Dušák. Spolupráce nevydržela ani půl roku.
Jen pár let před tím to přitom vypadalo, že se snad blýská na lepší časy. V září 2008 si zpěvačka na zámku Hluboká vzala Jiřího Pomeje.
V té době se kolem Bartošové stále častěji objevují různí mecenáši. Právě svatbu s Jiřím Pomeje údajně financoval jeden z nich - Aleš Buksa.
V roce 2010 se Bartošová rozvádí s Jiřím Pomeje. Manželství vydrželo dva roky, pak se pár k sobě na chvíli vrátil, ale druhý pokus nevydržel dlouho. Ještě ve stejném roce se o další zpěvaččin comeback na scénu pokouší Jarek Šimek. Vytvoří pro ni tým a složí několik písniček, z nich je zřejmě nejznámější hit Heja heja.
Producent Zdeněk Kubík zase zpěvačce nabídl práci na snímku Hranaři, nakonec se ale její vokály do filmu nedostaly. (2011)
Majitel pražského kasina Pavel Pásek zase zpěvačce za dvě písně na playback na své oslavě údajně odpustil téměř milionový dluh. (2012)
Ale zpět k partnerům... V roce 2011 se z ničeho nic objevuje tajemný italský hrabě Domenico Martucci. Zpěvačka jezdí mezi Českem a Itálií a několikrát je kamerami zachycena v ne zrovna nejlepším stavu. Zdá se ale, že její partner si zájem médií poměrně užívá.
Z konce čtyřměsíční italské lásky se Bartošová léčí v domě rodiny Josefa Rychtáře. Zveřejňuje svůj deník a slibuje fanouškům, že se vrátí v plné síle.
Během několikaměsíčního pobytu v Říčanech se ale do svého hostitele zamiluje a ten kvůli ní opouští rodinu. Zasnoubili se 2. srpna 2013.
Na scéně se ale ještě objevil Zdeněk Macura. V červenci 2013 zpěvačku za přítomnosti televizní kamery odvezl z jejího domu v Uhříněvsi. Později tvrdil, že jsou v Rakousku. Údajně odjeli i proto, že Rychtář zpěvačku opakovaně bil. Ten požádal policii o vyhlášení pátrání.
Iveta Bartošová se nakonec vrátila zpět do Česka a postavila se na stranu Josefa Rychtáře. Prohlásila, že s ním chce být a že k Macurovi odešla dobrovolně. (Na snímku zpěvačka v roce 1991).
O rok později, v roce 2014, Iveta tragicky zemřela pod koly vlaku v Praze-Uhříněvsi. Podle závěrů vyšetřování šlo o sebevraždu, zpěvačka vstoupila na železniční trať v momentě, kdy projížděl vlak. Na místě svým zraněním podlehla. Její životní příběh zůstal jedním z nejvíce sledovaných a zároveň nejsmutnějších příběhů českého showbyznysu. Na snímku zpěvačka při svém posledním profesionálním focení v březnu 2014.
