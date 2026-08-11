„Jde jí o peníze.“ Nová láska šéfkuchaře Radka Kašpárka reagovala na ostrý útok

|
Šéfkuchař Radek Kašpárek je po rozvodu znovu zamilovaný. Ukázal novou partnerku
Radek Kašpárek si po rozvodu užívá novou životní kapitolu. Pětačtyřicetiletý šéfkuchař tvoří pár s Ivanou Věžníkovou, která se na sociálních sítích prezentuje jako Iwuša. Dvojice svůj vztah nijak neskrývá a společné fotografie zveřejňuje na sociálních sítích.
Naposledy se o společný snímek podělila právě Ivana. K černobílé fotografii, na níž je se svým partnerem, napsala: „Život je přesně takový, jaký si ho sami uděláme.“ Většina komentářů byla přející. „Moc vám to spolu sluší. Jste tak krásná,“ napsala jedna ze sledujících. Další popřála páru hodně štěstí a poznamenala, že Radek vypadá velmi zamilovaně.
Mezi pozitivními reakcemi se však objevil i značně ostrý komentář. Anonymní sledující naznačil, že Ivanu ke Kašpárkovi nepřitahuje láska, ale peníze. Zároveň šéfkuchaře označil za „dědka“.
Ivana se rozhodla na nepříjemnou poznámku reagovat. „Charismatický, pětačtyřicetiletý muž není dle mojí definice dědek. No, ale každý máme ten slovník jiný. Děkujeme za tvoji nekonečnou starost s každou naší fotkou,“ odpověděla s nadhledem.
Věk přitom mezi partnery nepředstavuje nijak výrazný rozdíl. Ivana je podle dostupných údajů o sedm let mladší než Radek. Jejich vztah začal poté, co se poznali v Kašpárkově restauraci. Ivana tam nejprve veřejně pochválila jeho podnik a šéfkuchař na její slova reagoval. Jejich další setkání už mělo podobu rande.
Kašpárek následně vztah potvrdil prostřednictvím společných fotografií. „Šli jsme původně jen na jednu skleničku, ale nějak se z toho stala další kapitola našeho příběhu,“ napsal.
Nová láska přišla po definitivním konci jeho manželství s Andreou Kašpárkovou. Manželé se vzali v roce 2020 a mají spolu syna Sebastiana. Rozchod a následný rozvod veřejně potvrdili v roce 2025.