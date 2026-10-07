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Mám za sebou dva nejhorší roky života, bilancuje Ivana Jirešová před padesátkou

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Na herečku Ivanu Jirešovou (49) jsou čeští diváci zvyklí z divadel i televizní obrazovky. Může se ale stát, že ji potkají na dovolené také v Řecku, kde jim kromě „šoku“ může způsobit i nějakou fyzickou aktivitu. A nejen o tom herečka promluvila v rozhovoru pro iDNES.cz.

Jak je to s tím „šokem“ v Řecku?
(smích) Způsobuji šok ráno v Řecku v krásném hotelu Minos Imperial, kde cvičím jógu. Ale zjistila jsem, že ženy někdy nejsou úplně naladěny na jógu, takže jsem to trošku opepřila intenzivní lekcí pilates, kterou jsem se učila asi šest hodin. Mám hrozně krásný velký tahák, kde mám namalované pozice. Je to devětadvacet cviků, které jsem neznala, takže jsem se je učila, než jsem sem jela.

Ivana Jirešová v pořadu 13. komnata (červen 2026)
Ivana Jirešová na premiéře Magická posedlost 2
Sofie Höppnerová a Ivana Jirešová společně v roce 2024 (Praha, projekce seriálu Lež na pláži)
Ivana Jirešová v pořadu 13. komnata (červen 2026)
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Proč myslíte, že jóga Čechy děsí a spíš jdou na pilates?
Já to vím od sestry. Ráda se hýbe, ale má ráda aerobní cvičení. Nechce moc protahování, to jí nedělá dobře. Má ráda dynamiku, aktivitu. Taky má pocit, že víc zhubne, když se zapotí. Vnímám taky, že když je člověk na dovolené, tak si chce spíš užívat. Lekce jsem protkala jógou s aktivním aerobním cvičením. Vždycky se lidí ptám, jestli chtějí víc posilovat, nebo chtějí jógu, dýchání. Kdybych byla opravdu lektor jógy, tak bych se toho držela. Aby poznali, co to jóga je, tak bych je musela dovést do nějakého stavu, aby se jim to začalo líbit. To se ale nemůže tady během pár hodin asi stát.

Ivana Jirešová

Jste tady s nejdůležitějším mužem svého života. Kdo to je?
Je to můj tatínek, který bude mít letos 80 a já příští rok 50, takže to máme jako narozeninovou cestu.

Už jste se stihli shodnout, jak bude vypadat společný dort?
On už byl. Vím, že se to nesmí. Máme ještě třetího oslavence, a to je moje sestra, která měla 55. Takže jsme letos oslavily ty kulatiny ve Špindlu o prázdninách. Sestra učí a já moc taky nemám čas, takže byly čtyři dny, kdy jsme slavili tři narozeniny a dort už byl.

Jste rodinný klan?
To nejsme. Klan je více rozvětvená rodina. Mám jenom jednoho strejdu, protože táta byl jedináček. Takže nejsme klan, nás je málo, ale myslím si, že o to víc držíme při sobě.

Ivana Jirešová

Co potřebujete k cestování? Co vám dělá nejlíp?
Všechno cestování je skvělé. Ale na odpočinek, abych dobila tělo, je to určitě moře a slunce. A to, že nemusím nikam jezdit autem. Nic nepoznávat, protože díky pořadu Bedekr si to zažiji prací, takže už nemám tendence jezdit do hlavních měst. Pro mě je odpočinek fakt nic nedělat. Umím být hezky líná, na to jak jsem hodně pracovitá. Takže se umím povalovat, plavat, jíst, spát, a to mě hrozně baví. Takže na dobití baterek je určitě moře a slunce.

Do jaké fascinující nebo extrémní situace jste se už během natáčení Bedekru stihli dostat?
Docela do vícero. Třeba nás v Barceloně okradli během pěti minut, když jsme natáčeli u parku de Güell. Řidič si šel jenom pro kafe a Marokánci nás prostě vykradli. Což nebylo příjemné. Tři hodiny jsme strávili na policii. Pak taková blbost, že se natáčela příroda dronem, a nevěděli jsme, že je to vojenský prostor. Takže zase na policii. (smích) Naštěstí jsme vždycky stihli letadlo, vlaky. Máme tak skvělou produkční, že dokonce málem jednou zastavila vlak, abychom stihli spoj z Madridu. Je to náročné. Nikdy to není tak, jak je to naplánované. Vždycky se musí člověk umět přizpůsobit, přijmout tu situaci.

Ivana Jirešová a Martin Písařík v pořadu Bedekr

Existuje země, kde si řeknete, že kvůli drahým letenkám tam určitě soukromě nechcete?
Asi by to byla třeba Patagonie. Tam bych se chtěla podívat kvůli přírodě. Martin Carev ze Survivoru mi to doporučil. Asi tam bude drahá letenka, ale třeba se tam někdy podívám. Určitě mě zajímá i Mongolsko. Spíš místa, kde je příroda, protože zjišťuju, že ta dobíjí úplně nejvíc.

Hodně lidí u kulatin má potřebu bilancovat, ohlížet se. Vy působíte ale spokojeně. Kde najít vnitřní klid? Je to skutečně o duchovnu?
Pro mě určitě. Měla jsem teď dva nejhorší roky v životě. Určitě to je spojené i s tou krizí. Je mi padesát, ženy to mívají, mění se i myšlení. Přemýšlíte nad všemi chybami, které jste za život udělali. Je těžké mít se v téhle chvíli rád a neodsuzovat se za to.

A duchovno mi hrozně pomáhá. I s cvičením jógy. Emoce, které v sobě člověk má, ať už je to nějaká úzkost, vina nebo strach, si tím nějak vycvičím. Pak po nějaké době zjistím, že to, co se stalo, mělo svoje plusy, bylo to pro něco dobré. V tuhletu chvíli lidi začnou panikařit a začnou mít pocit, že všechno zkazili. Je dobré nenechat se tím ubít, těmi špatnými myšlenkami nebo pochybnostmi, situacemi.

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Vnitřní štěstí má člověk v sobě a to není závislé na tom, jestli jste úspěšný, máte práci, partnera. To uvnitř vám nikdo nevezme. Je dobré, když to člověk má, i když nemá ty věci okolo. I když by neměl práci, partnera nebo zdraví, tak když si uchová v sobě lásku k sobě a nějakou vůli k životu, nebo oheň života, tak je to důležité a jde to. Já tomu věřím.

Ivana Jirešová a Martin Písařík v pořadu Bedekr

Jak zpracovat ty věci z minulosti, abyste byla v klidu, měla čistý štít a mohla jít dál? Třeba když si vezmeme skandální knihu vašeho exmanžela. Tu byste určitě chtěla rituálně spálit na hranici.
(smích) Teď poslouchám dost často pana Junga na YouTube. Ten stín se nesmí potlačit, protože cokoliv potlačuješ a nepřijmeš, čehokoliv se bojíš, to roste. Takže je třeba mluvit o těch věcech, přijmout je. Je to součást života. Není to tak, že ty jsi horší. Všichni ty stíny máme. Jde o to, jak s nimi umíme pracovat. Rozhodně vím, že není cesta dělat, že neexistují a někam je schovávat. Protože to na tebe jednou vykoukne a budeš se asi hodně divit. Když lidi o svých stínech pořád mluví, viní se, tak ta negativita roste. Ale když se člověk na to podívá jinak a vidí to… Celé je to o tom přístupu, o pohledu. Inspirativní lidi, kteří něco dokázali, tohle uměli.

Je vám inspirací třeba herečka Dana Homolová, která je fakt střela a účinkujete spolu v divadle, nebo otec, kterému bude osmdesát, ale absolutně na to nevypadá a má energii?
Vždycky si říkám, jak je možné, že to třeba ta Dana takhle zvládá. Ale ona má jinou povahu. Inspirací je určitě v té pracovitosti. Táta taky. Miluje lidi a neškatulkuje, nemá předsudky, že by řekl: ‚Ten je takový.‘ Myslím si, že každý člověk mi může něco nabídnout. Tátova babička mu říkávala, že každý člověk je nás schopen něco naučit. I když nás irituje, i když nesouhlasíme, tak umí něco, co třeba my nemáme a potřebujeme.

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Důležitý je nadhled, který i právě díky cestování člověk získá. Všude jsou lidi jako my a jsem kolikrát překvapená, že jsou strašně hodní. Že vám vždycky pomůžou. Člověk si v Praze myslí, že do něj šťouchají v metru, je věčně naštvaný, do toho politika a furt si stěžuje. Ale pak, když vyjedete do terénu a něco se vám stane, tak opravdu vám lidi pomůžou a jsou prostě dobří. Takže i kvůli tomu je cestování skvělé, že vám rozšíří obzory.

Nepřestat věřit v dobro.
No určitě. Protože dobro je. A to zlo je jenom ve vaší hlavě. Jak si tvoříme realitu a svůj život, to je jenom o způsobu myšlení.

24. října 2023
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