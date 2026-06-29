Herec Patrik Děrgel svádí kolegu Ivana Luptáka na scestí

Jenomže na místě je omylem ještě jedna skupina – ženská, která má podobný záměr. Pobavit se a zapít poslední dny svobody. Chyba v rezervaci zapříčiní, že Petr (Ivan Lupták), najedou zjistí, že žena, se kterou chtěl prožít zbytek života, není ta pravá.
Ve skutečnosti Lupták žije na psí knížku s partnerem, interiérovým designérem a jeden ani druhý po svatbě netouží. „A i kdyby k tomu jednou mělo dojít, určitě bych rozlučku se svobodou nedělal. V tom si rozumím se svojí postavou, která koncept takových party nechápe. V podstatě to dělá jenom kvůli kamarádům,“ vypráví herec.
Stále se drží svého střídmého způsobu života. Nepije, nekouří a na sociální sítě se vrátil teprve před rokem, kdy mu vyšla kniha Pán Bůh a paní Bohová mají krizi. „Ale pořád mám tendenci odtamtud utíkat, protože mi to prostředí nedělá dobře,“ říká herec.
O knihu už projevili zájem filmaři, ale o tom Lupták z pověrčivostí ještě mluvit nechce. „Takové věci trvají strašně dlouho. Než se třeba režiséru Petru Kubíkovi podařilo realizovat film Rozlučky se svobodou, uběhlo osm let,“ vypráví Ivan Lupták.
Patrik Děrgel ve snímku hraje lehkomyslného sukničkáře. „Narozdíl od budoucího ženicha, je Tomáš živel, vtahuje svého kamaráda do dobrodružství a i tu rozlučku se mu snaží udělat pěkně divokou a nespoutanou…,“ popisuje Patrik svoji postavu.
Sám před sňatkem s Markétou, za svobodna Frösslovou, prožil s kamarády skvělé odpoledne na roudnickém letišti. „Bylo to strašně poetické a krásné. Organizoval to můj svědek. Dokonce jsme si pustili v hangáru na obrovském plátně Mistrovství světa v ledním hokeji, protože zrovna hráli Češi,“ vzpomíná. „Hned jsem si snil, že ze mě jednou bude pilot. Ale pak jsem si ten pocit volnosti ve vzduchu naplnil a přešlo mě to.“
Ve volném čase se už několik let věnuje thai boxu. „Našel jsem si takový ‚ostrůvek‘, kde se neřeší nic ze sociální bubliny, ve které běžně funguju, což pro mě znamená absolutní oddech. Jsou to jiní lidé, odlišná kultura a je mi tam dobře. Mám skvělého kouče Jirku Apeltauera, který zároveň trénuje reprezentaci a docházím i do jeho klubu Aplik Muaythai. Sice jsem tam vedle těch o deset let mladších kluků za totální kopyto, ale je to pro mě obrovská čest, že tam můžu být. Letos o prázdninách s nimi poprvé pojedu na kemp a těším se na to jako malé dítě,“ říká.
„Ten sport není jenom nějaké bušení do pytle, ale má i neuvěřitelný osobnostní přesah. Člověk se v těch nekomfortních situacích víc poznává, protože reaguje podvědomě, pudově a umět se svými emocemi pracovat je daleko složitější než dát dobrou ránu,“ vysvětluje.
Krom jiného pojede v létě s rodinou na měsíc do Norska. „Na střeše auta máme stan, tak pocestujeme nadivoko, máme i solární panely, budeme si vařit… Jsme takoví nomádi,“ říká. Nejvíc se prý těší na „výlet“ jejich desetiletý syn a pětiletá dcera.
„Norsko jsme volili jako únik před horkem. Minulý rok jsme byli dva týdny v Provence a bylo to úžasné. Tam jsme si tenhle typ cestování otestovali a teď jsme chtěli jet někam na dýl. Norsko je pro nás jako začátečníky příznivé v tom, že tam panuje v kempování naprostá svoboda. Stačí, když se utáboříme minimálně sto metrů od nejbližšího obydlí a můžeme spát, kde chceme. Tamní infrastruktura je tomu přizpůsobená. Takže tam nemůžeme udělat chybu. Kdežto na jihu Evropy se vám může stát, že vás od moře pošlou do kempu. A my po kempu netoužíme, chceme být volní a svobodní,“ vysvětluje Děrgel.
Doufá, že rodinu doveze až za polární kruh na souostroví Lofoty. „To je můj velký sen. Myslel jsem, že uvidíme i polární záři, ale ta je tam později. Naopak nás čeká denní světlo i v noci. Kamarádi mi říkali, že se tam večer dá číst venku knížka. Bude to divný, ale těším se, že si to užijeme,“ vypráví. Auto řídí s manželkou na střídačku a krize nezažívají. „Čím víc času spolu trávíme, tím je nám líp. Na všechna trápení, která v životě přicházejí, je podle mě nejlepší řešení být spolu.“
Na sever míří i Ivan Lupták se svým partnerem. „Chceme jet obytňákem do Švédska. Objet východní pobřeží, pak to u Stockholmu stočit na Göteborg a skončit v jednom menším městě, kde žije naše známá,“ vypráví.
Po návratu ho čeká zkoušení muzikálu Dáma na kolejích v Divadle Na Fidlovačce. Lupták v ní ztvární postavu, kterou ve filmu v hlavní roli s Jiřinou Bohdalovou hrál Radoslav Brzobohatý. „Ten film miluju, i proto jsem na nabídku kývl. Ale nejsem muzikálový typ, tak jsem si vybojoval, že nebudu zpívat ani tančit. Nerad dělám věci, které mi nejdou,“ prozradil.
S partnerem dál rekonstruují svoji chalupu. „Dveře od koupelny už máme a teď v létě možná přibudou i schody do patra,“ řekl Lupták, který vlastníma rukama postavil kůlnu. „Sám bych to nezvládl. Mně se musí říct, co přesně mám dělat, a pak to udělám. Ale nevyžívám se v tom,“ přiznává.
Členy rodiny tvoří dva kocouři - Zikmund a Rudolf. První je rezavý, proto nese jméno podle Zikmunda Lucemburského. V Rudolfovi se odráží hercovy sympatie k Rudolfu II. „Mám rád Habsburky, zejména Franze Josefa I. Přišel mi důstojný a doba, ve které žil, zajímavá. I architektonicky,“ říká a netají se tím, že je příznivcem monarchie. „Mám pocit, že tenkrát lidé měli ‚Kinderstube‘, věděli, že se o majetek, který zdědili, musejí postarat a dál ho předat v o něco lepším stavu, než v jakém ho dostali,“ vysvětluje.
Ivan Lupták hraje, stejně jako Patrik Děrgel, v Ordinaci v růžové zahradě 2. Pracovně i soukromě byl spjatý se zesnulou Aničkou Slováčkovou. „Nemine den, abych si na ni v nějaké souvislosti nevzpomněl. Ale už to není tak drásavé. Každopádně byla mojí velmi blízkou kamarádkou, nejen kolegyní,“ říká. Jako tapetu na mobilním telefonu má její fotografii.