Iva Pazderková ukázala odvážné snímky. Skvělá práce, pochválil ji Hynek Čermák

Fotografie, pořízené v sauně, vířivce či vaně, zachycují Ivu Pazderkovou přirozeně a bez okázalých stylizací – někdy je na nich v plavkách, jindy bez nich, snímky však působí decentně a bez náznaku laciné provokace.
„Vzala jsem se na wellness. Naposledy jsem byla před víc jak dvěma lety. Vezměte se někdy taky. Nejde ani tak o tu vířivku, bazén, saunu, masáž. Jde o princip. Nechat o sebe pár dní pečovat, hýčkat se. Jen tak,“ vyzvala herečka své sledující na Instagramu.
Mezi pozitivními ohlasy nechybí ani komentář od herce a fotografa Hynka Čermáka, který často fotí akty (nejen slavných) žen. „Ty vado! Ty máš ale oko! Skvělá práce,“ pochválil ji.
Pazderková se netají tím, že si podobný odpočinek dopřává jen výjimečně. Své sledující potěšila fotkami a zároveň je vyzvala, aby v každodenním shonu alespoň někdy zpomalili a udělali si čas sami na sebe.
V komentářích se objevují převážně slova obdivu a podpory i chvála za odvahu a přirozenost. Řada sledujících také ocenila, že fotografie nepůsobí prvoplánově eroticky, ale spíše jako oslava ženského sebevědomí a autenticity. Srdíčko poslala Ivě například i modelka a bývalá miss Jitka Boho (34) nebo herečka Marie Doležalová (38).
Iva Pazderková je herečka, modelka a moderátorka, v roce 2004 se proslavila ve stand-up pořadu Na stojáka. Účinkovala mimo jiné také v pořadu Tvoje tvář má známý hlas, a to jako soutěžící, koučka herectví i členka poroty. V roce 2022 soutěžila v reality show Survivor. Milovnice posilování skončila v roce 2020 na 10. místě soutěže Bikini Fitness.