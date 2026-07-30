Ruská modelka Irina Šaiková má novou lásku, randí s výrazně mladší hvězdou NBA

Dvojici měli před několika měsíci seznámit společní přátelé. Protože se Booker brzy vrací k přípravě na novou sezonu NBA v klubu Phoenix Suns, snaží se spolu během léta trávit co nejvíce času. „Je to ještě velmi čerstvé, ale opravdu se mají velmi rádi,“ uvedl zdroj z jejich okolí pro magazín People.
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Spekulace o jejich románku zesílily poté, co instagramový účet DeuxMoi zveřejnil fotografii Bookera odcházejícího z podniku v East Hamptonu. Podle několika svědků byli oba v posledních dnech společně vídáni také v letovisku Hamptons. Ani zástupci modelky, ani basketbalisty se k údajnému vztahu zatím nevyjádřili.
Oba mají za sebou několik známých vztahů. Irina Šaiková v letech 2010 až 2015 tvořila pár s fotbalovou hvězdou Cristianem Ronaldem. Následně v letech 2015 až 2019 žila s hercem Bradleym Cooperem, s nímž vychovává dceru Leu. Později byla spojována také s raperem Kanyem Westem a v roce 2023 randila s bývalou hvězdou NFL Tomem Bradym. Jejich vztah ale vydržel jen několik měsíců.
Ani Devin Booker není ve světě celebrit žádným nováčkem. V letech 2020 až 2022 tvořil pár s modelkou Kendall Jennerovou a nové zprávy o jeho vztahu s Irinou Šaikovou vzbudily v zahraničních médiích značný rozruch.