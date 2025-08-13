Karpíšková: Nechci vztah za každou cenu. Být sama neznamená, že mi něco chybí

Po desetiletém manželství zůstala dva roky single. Hledat lásku se rozhodla po svém. Bez aplikací, přetvářky a tlaku. Autorka kuchařek, influencerka a majitelka bistra Bjukitchen Barbora Karpíšková pro zářijové vydání Harper’s Bazaar promluvila o vztazích bez definice i o tom, proč outfit na první rande volí záměrně trochu „mimo“.
foto: Radek Vebr, MAFRA

„Když jsem se rozváděla, bolelo to. Plakala jsem skoro rok denně,“ přiznává Barbora Karpíšková v rozhovoru pro Harper’s Bazaar.

Po deseti letech manželství si vědomě nechala čas a dva roky single bere jako důležitou fázi, během které se dokázala znovu postavit na nohy. „Potřebovala jsem se uzdravit z původních vztahových zranění i z naivity, že to příště bude bezbolestné,“ dodává.

Partnerství podle ní není automatickou vstupenkou ke štěstí. A naopak, být sama neznamená, že vám něco chybí. „Mám skvělé dítě, práci, která mě baví, a kruh přátel, kteří jsou pro mě zásadní. Nepatřím k lidem, kteří staví všechno na jednom člověku,“ říká.

Kamarádi bez benefitu

Jedním z témat, kterým se v článku věnuje, jsou takzvané „situationships“ – vztahy bez jasné definice. Na první pohled lákavé, ale podle Karpíškové často končící ztrátou sebevědomí. „Vyzkoušeno za vás,“ směje se s nadsázkou. Její rada? Takové muže si nechat jako kamarády, ale bez sexu.

Randění v roce 2025 vnímá s nadhledem a i když se kolem často ozývají hlasy, že po prvním rande by měla následovat hypotéka, pes a dítě, ona věří v lehkost. „Nemám kapacitu na posílání srdíček přes pět aplikací a čekání, co z toho vzejde. Když něco chci, řeknu si o to,“ vysvětluje.

Na první schůzky zásadně nechodí přehnaně upravená. „Kdyby mi to náhodou moc slušelo, znamenalo by to, že jsem se snažila. A já nechci, aby to byla hra,“ říká s tím, že často přidá i pár nemístných vtipů a doufá, že to druhá strana ocení. Pokud ne, bere to jako filtr. „Jestli pro někoho jsem ‚moc‘, znamená to jen, že on je málo.“

Víra v lásku, ale bez iluzí

Barbora Karpíšková pořád věří v lásku, ale už ne v představu jediného partnera na celý život. „Různé životní etapy vyžadují různé věci,“ říká. Může to být skvělý milenec, který není ideální do života, pak výborný táta pro děti, a nakonec někdo, s kým vám je prostě dobře.

Její otevřená zpověď v zářijovém Harper’s Bazaar je nejen o vztazích a randění, ale i o odvaze být sama sebou, o tom, jak si udržet sebevědomí a proč je někdy lepší dát si čas, než skočit do dalšího vztahu po hlavě.

Zářijový Harper’s Bazaar vychází 14. srpna a kromě otevřené zpovědi Barbory Karpíškové o randění po rozvodu a hledání lásky po svém přináší i exkluzivní rozhovor s první dámou České republiky Evou Pavlovou, focený v Královské zahradě.

V beauty sekci najdete velký průvodce po nejlepších pražských hair salonech a tipy špičkových českých kadeřníků, v módní části pak podzimní trend report plný nečekaných kombinací, návratů ikonických kousků i inspiraci z české designérské scény.

Čeká vás také výběr nejzajímavějších módních výstav podzimu, kulturní tipy, designové novinky a příběhy, které propojují ženskost, kreativitu a odvahu jít vlastní cestou.

