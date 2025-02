Igor Orozovič se pochlubil fotkou miminka. Partnerku stále tají

„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl... Anebo aby jich bylo víc. Tak tedy jsem… Jsme. Víc bych nerozmazával. Média se napapají a dítě zůstane celý,“ naspal Orozovič k fotkám miminka, které drží jeho prsty.

Herec použil část citátu Jana Wericha, který původně zní: „Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. A když kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“

Orozovič o svém soukromí nemluví. V září 2023 ale prozradil, že je zasnoubený. „Já si teď nemohu stěžovat na nic. V lásce jsem taky šťastný,“ uvedl pro primácký ShowTime s tím, že se plánuje dokonce ženit. „Podnikl jsem k tomu jisté kroky, ale není to, že by to mělo být teď hned,“ prohlásil a dodal, že o své snoubence víc prozrazovat nechce.

Igor Orozovič se věnuje divadlu, hudbě, zpívání i malování a diváci ho mohou znát ze seriálů Polda, Půlnoční zpověď, Devadesátky nebo z filmů Bella Mia, Nepravděpodobná romance, Zakázané uvolnění, Laputa, Fotograf, Případ dvou sester, Řekni to psem, Jedině Tereza či Přání k narozeninám.