Sex s mužem? Za mého mládí nezákonné, říká představitel Gandalfa z Pána prstenů

„Téměř přes noc se všechno v mém životě změnilo k lepšímu. Zlepšily se mé vztahy s ostatními lidmi i celý můj postoj k herectví. Herectví, ve kterém jsem byl dobrý, spočívalo v převlecích, v používání legračních hlasů a podivných chůzí. Bylo a je o lhaní světu. Už jsem nebyl v situaci, kdy jsem běhal vedle postavy a vysvětloval ji divákům. Prostě jsem se stal sám tou postavou,“ říká Ian McKellen o vlivu coming outu na jeho herectví v rozhovoru pro magazín Variety.

Tvrdě také odsoudil všechny, kteří si myslí, že by gayové měli o své orientaci mlčet.

„Lidé, kteří nejsou gayové nebo lesby, prostě vůbec netuší, jak vás vnitřně poškozuje, když lžete o tom, kdo jste, a stydíte se sami za sebe. Já sám jsem vyrůstal v době, kdy bylo nezákonné mít sex s mužem. A není to tak dávno,“ vysvětluje hvězda Pána prstenů.

Na odchod do důchodu ani po osmdesátce nepomýšlí. „Odejít do penze? A dělat co? Nikdy jsem nebyl bez práce, ale jsem si vědom toho, že se mi každou chvíli může stát něco, co mi v další práci zabrání. Ale dokud mě kolena udrží a paměť zůstává nedotčená, proč bych nemohl pokračovat? Opravdu mám pocit, že mi to herectví teď docela jde,“ dodává McKellen.

Ian McKellen v roli Gandalfa ve filmové trilogii Pán prstenů

Ačkoliv se herec nijak netají svou homosexuální orientací, nepřipadá mu správné, aby role mužů, které přitahují muži, hráli výhradně jenom gayové. Reagoval tak na výrok producenta Russella T. Daviese, podle něhož by heterosexuální herci neměli hrát homosexuální postavy.

„Vždyť o tom přece hraní je. My všichni před kamerou předstíráme, že jsme někdo jiný. Jsme snad schopni definovat, co znamená být Židem? Budeme snad přesvědčovat diváky, že jsme Židé? To snad přece nemusíme, vždyť nejdůležitější je zkrátka herecký um,“ argumentuje herec.

Sir Ian McKellen byl v roce 1999 nominován na cenu Academy Awards a v roce 2002 si odnesl ocenění Screen Actors Guild. Kromě toho je držitelem Zlatého glóbu a mnoha dalších významných filmových cen.

