Hynek Čermák ukázal fotky ze svatby. Novomanželům přeje řada známých tváří

Herec na Instagramu ukázal dva černobílé snímky. Na jedné fotce pózuje ve slunečných brýlích. Novomanželé nechali příspěvek bez popisku.
Řada známých tváří jim v komentářích přeje všechno dobré a gratuluje ke svatbě. Přání napsala například šéfka Kapky Naděje Vendula Pizingerová, herečka a moderátorka Marta Dřímal Ondráčková, herec Roman Vojtek, herečky Nela Boudová, Jana Plodková, novinářka Nora Fridrichová nebo zpěvačka Marta Jandová.
Hynka Čermáka s Veronikou Šmídovou fotografové poprvé vyfotili ve společnosti loni v červnu na premiéře divadelní inscenace Zázračné cvičení.
Půl roku předtím herec a jeho manželka Veronika Čermák Macková společně oznámili, že se po necelých deseti letech vztahu rozešli. Čermák a Macková se dali dohromady v roce 2015. Herec tehdy odešel od partnerky Daniely Choděrové a dvou dětí. Ačkoli mnoho lidí nedávalo vztahu i kvůli dvacetiletému věkovému rozdílu příliš velkou šanci, Čermák překvapil a herečku si v roce 2017 vzal.
Veronika Šmídová, která si nyní po svatbě změnila příjmení na Čermáková, byla už také vdaná. Její první manžel se jmenuje Michal a pochází z Brna. Podle bulváru se o vztahu své ženy s hercem dozvěděl z médií v červnu 2025. Krátce předtím, než byl románek odhalen, přitom dvojice ještě společně plánovala rodinu a prožila dovolenou na Mauriciu.
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1. dubna 2026