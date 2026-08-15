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Hynek Čermák ukázal fotky ze svatby. Novomanželům přeje řada známých tváří

Autor:
  17:27
Veronika Šmídová a Hynek Čermák na cenách Český lev (14. března 2026)

Veronika Šmídová a Hynek Čermák na cenách Český lev (14. března 2026) | foto: ČTK

Veronika Šmídová a Hynek Čermák se vzali. Herec ukázal na Instagramu video....
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27 fotografií
V pátek Hynek Čermák (53) na sociálních sítích ukázal video ze svatby s Veronikou Šmídovou (27). Herec a vojačka pózovali v Jevanech před chatou Švýcar patřící Lesům ČZU. Novomanželé pak ukázali i fotky z veselky.

Herec na Instagramu ukázal dva černobílé snímky. Na jedné fotce pózuje ve slunečných brýlích. Novomanželé nechali příspěvek bez popisku.

cermakhynek
14. srpna 2026 v 22:10, příspěvek archivován: 15. srpna 2026 v 17:18
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Řada známých tváří jim v komentářích přeje všechno dobré a gratuluje ke svatbě. Přání napsala například šéfka Kapky Naděje Vendula Pizingerová, herečka a moderátorka Marta Dřímal Ondráčková, herec Roman Vojtek, herečky Nela Boudová, Jana Plodková, novinářka Nora Fridrichová nebo zpěvačka Marta Jandová.

Hynka Čermáka s Veronikou Šmídovou fotografové poprvé vyfotili ve společnosti loni v červnu na premiéře divadelní inscenace Zázračné cvičení.

Veronika Šmídová a Hynek Čermák se vzali. Herec ukázal na Instagramu video. (14. srpna 2026)

Půl roku předtím herec a jeho manželka Veronika Čermák Macková společně oznámili, že se po necelých deseti letech vztahu rozešli. Čermák a Macková se dali dohromady v roce 2015. Herec tehdy odešel od partnerky Daniely Choděrové a dvou dětí. Ačkoli mnoho lidí nedávalo vztahu i kvůli dvacetiletému věkovému rozdílu příliš velkou šanci, Čermák překvapil a herečku si v roce 2017 vzal.

Veronika Šmídová, která si nyní po svatbě změnila příjmení na Čermáková, byla už také vdaná. Její první manžel se jmenuje Michal a pochází z Brna. Podle bulváru se o vztahu své ženy s hercem dozvěděl z médií v červnu 2025. Krátce předtím, než byl románek odhalen, přitom dvojice ještě společně plánovala rodinu a prožila dovolenou na Mauriciu.

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