„Zdá se, že vás tahle holka zajímá?! Nedivím se! A abych ukončil spekulace a urážky, které nám chodí! A kterých si nesmírně vážíme, tak vám ji představím. Npor. Ing. Veronika Šmídová,“ napsal Hynek Čermák v pondělí na Instagram k černobílé fotografii své nové lásky.

U fotky půvabné brunetky se objevilo mnoho pochvalných komentářů. „Jsem šťastná s Vámi. WAKHÁN THÁNKA,“ vzkázala například kamarádka fotografa Kateřina Kaira Hrachovcová, se kterou Čermák loni nafotil sexy fotky.

„Má ústa,“ napsal herec Karel Zíma. „Dobře ti tak,“ přidal herec Lukáš Langmajer. „Je překrásná a já vám oběma přeju jen to nejlepší. Ať vám je spolu hezky. Láska je smysl našeho bytí. Pusu oběma,“ dodala herečka Dáša Zázvůrková.

Nová Čermákova láska Veronika Šmídová uvádí na sociálních sítích i příjmení Tušlová, s manželem mají stále aktivní fotky na profilu fotografa, který jim v roce 2022 fotil svatbu v Zámecké oranžerii v Habrovanech.

Hynek Čermák a jeho manželka Veronika počátkem letošního roku společně oznámili, že se po necelých deseti letech vztahu rozešli. „Deset let, za které jsme vděční! Když se partnerství přetaví do přátelství. Když se dva lidi shodnou, že jejich společná cesta se naplnila a každý si teď najde tu svou. Když otevřenost, upřímnost a úcta vyhraje nad lží, vztekem a podlostí,“ napsala tehdy Veronika Čermák Macková na Instagram ke společné fotografii.

Čermák a Macková se dali dohromady v roce 2015. Herec tehdy odešel od partnerky Daniely Choděrové a dvou dětí. Ačkoli mnoho lidí nedávalo vztahu i kvůli dvacetiletému věkovému rozdílu příliš velkou šanci, Čermák překvapil a herečku si v roce 2017 vzal.

„Není to o tom, že bych hledal mladší partnerku, ale když se zamilujete, co máte říct? Miluju tě, ale nejde to, protože jsi o dvacet let mladší? Myslím, že nejsem první ani poslední, komu se to stalo,“ řekl herec v minulosti v rozhovoru pro magazín Zoot.