Herec Hynek Čermák a jeho o dvacet let mladší manželka Veronika se rozešli

„Deset let, za které jsme vděční! Když se partnerství přetaví do přátelství. Když se dva lidi shodnou, že jejich společná cesta se naplnila a každý si teď najde tu svou. Když otevřenost, upřímnost a úcta vyhraje nad lží, vztekem a podlostí,“ napsala v pátek odpoledne Veronika Čermák Macková na Instagram ke společné fotografii s manželem Hynkem Čermákem.

„Když partneři zůstanou parťáci, kteří tu pro sebe budou, jen každý na jiný straně cesty. Když se podrží a jejich vzájemné pouto přetrvá... tak je to skvělý! A to jsme my. S veškerou úctou a láskou jdeme dál a přesto tu pro sebe zůstaneme,“ pokračuje.

„Zlí jazykové, pisálci, média různého charakteru – místo nesmyslných domněnek a pomluv se bavte a pište spíš i tom, jak je úžasný, že i přes odloučení spolu dokážou dva táhnout za jeden provaz a vzájemně si i nadále přát hlavně štěstí a radost,“ dodala herečka Veronika Čermák Macková.

Hynek Čermák a pohledná brunetka Veronika se dali dohromady v roce 2015. Herec tehdy odešel od partnerky Daniely Choděrové a dvou dětí. Ačkoli mnoho lidí nedávalo vztahu i kvůli dvacetiletému věkovému rozdílu příliš velkou šanci, Čermák překvapil a herečku si v roce 2017 vzal.

„Nikdy jsem nebyl ženatý. S Danielou máme dvě děti, což je velký závazek, ale svatba nikdy neproběhla. Svatba je o tom, že někomu slíbíte, že s ním budete v dobrém i zlém. To je sakra velký slib. A teď už se na něj cítím,“ sdělil tehdy herec v rozhovoru pro magazín Zoot.

Strach neměl ani z většího věkového rozdílu, který mezi ním a Veronikou je. „Není to o tom, že bych hledal mladší partnerku, ale když se zamilujete, co máte říct? Miluju tě, ale nejde to, protože jsi o dvacet let mladší? Myslím, že nejsem první ani poslední, komu se to stalo. Nutno říct, že Veronika není typická mladá holka. Je to taková stará duše,“ dodal.