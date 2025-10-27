Klíčník z Pevnosti Boyard se oženil, ukázal fotky ze svatby. S partnerkou má syna

Ikonická tvář pořadu Pevnost Boyard začíná novou kapitolu svého života. Anthony Laborde alias Klíčník (43) se oženil. Vzal si svou o devět let mladší partnerku Gaëlle Dassyovou (34), se kterou tvoří pár už šestnáct let a mají spolu syna.

Herec Anthony Laborde a jeho partnerka Gaëlle Dassyová se vzali ve francouzském městě La Ferté-Bernard, manželský slib si řekli na hradě z 15. století.

„Ano na celý život,“ napsal Laborde, známý ze soutěžního televizního pořadu Pevnost Boyard, v příspěvku na Instagramu. Na sociální síti se pochlubil několika fotografiemi ze svatebního dne.

Jeho manželka Gaëlle zvolila ve svatební den bílé šaty zdobené krajkou s úzkými ramínky a hlubokým výstřihem. O několik hlav menší herec vysoký 120 centimetrů oblékl elegantní béžový oblek a bílou košili.

Snímky ze svatby dojaly mnoho fanoušků slavného televizního pořadu, kteří páru gratulují v komentářích. „Hodně štěstí celé vaší krásné rodině,“ píší například.

Milostný příběh netypického páru začal v roce 2009. Anthony, který trpí nanismem, tedy poruchou růstu, měl tehdy autogramiádu s ostatními členy štábu. Právě tam poznal Gaëlle, která je mimochodem dcerou partnerky Klíčníkova kolegy z Pevnosti Boyard – „Paklíče“ Andrého Boucheta (58).

Zemřel Patrice Laffont, populárnímu moderátorovi Pevnosti Boyard bylo 84 let

„Přišla dívka... Podívali jsme se na sebe. Něco se tam tehdy stalo, byla to pro nás oba opravdu láska na první pohled. Bylo to poprvé v životě, co se mi něco takového přihodilo,“ vyprávěl herec v jednom z rozhovorů v roce 2014.

V roce 2019 přivítali partneři na svět syna. Pro Gaëlle to bylo první dítě, Anthony má z předchozího vztahu ještě šestnáctiletou dceru. Přesto, že má Anthony zdravotní handicap, dokáže si užívat naplno života ve všech směrech. Sportuje, má rodinu, rád chodí do společnosti.

První díly napínavé soutěže Pevnost Boyard vznikly ve Francii v roce 1990. Televizní show spojila dobrodružství, hádanky a špetku magie a stala se fenoménem, který zasáhl miliony diváků po celém světě. Koncept odkoupilo mnoho zemí včetně České republiky. Soutěž byla ve své době obrovsky populární, většině diváků utkvělo v hlavě i stálé osazenstvo pevnosti – Profesor, Paklíč, Klíčník, Kebule, Felindra či moudrý kmet otec Fura.

27. října 2025  11:55

