„Je to už patnáct dlouhých let, co jsem opustila Hulka Hogana. A moje rodina? To je jeden velký chaos,“ napsala Linda Hoganová na Instagramu.

„Naše dcera Brooke s námi nemluví. Narodila se jí dvojčata, vdala se a ani nám to neřekla,“ popsala exmanželka profesionálního sportovce. „Dcera si před třemi lety tajně vzala svého přítele Stevena Oleksyho a letos v lednu přivítala na svět dvojčata, syna Olivera Andrewa a dceru Molly Gene,“ říká Hoganová.

Brooke Hoganová na titulce australského vydání magazínu Women´s Fitness

Dcera Brooke přestala s oběma rodiči mluvit, když se přibližně před osmi lety pohádala se svým otcem. „Nevím, jak se to odrazilo na mě, ale také mě úplně odstřihla ze svého života,“ popisuje.

„Musím upřímně říct, že jsem si v manželství prošla peklem. Hulk Hogan je lhář naprosto závislý na sexu,“ popsala exmanželka slavného wrestlera.

„Dala jsem mu několik příležitostí, aby se vrátil a všechno napravil a aby naše rodina mohla fungovat dál. Dvacet let jsem kvůli němu smutná a zničená. Vysvětlete mi někdo, prosím, proč to tak je,“ říká.

Nového partnera ani manžela však nehledá. „Zjistila jsem, že žiju opravdu ráda sama. Po tom, co jsem prožila s ním, už nikdy nechci být vdaná, to mi věřte,“ dodává.

S Hulkem Hoganem byli manželi od roku 1983 do roku 2009. Proslavili se v americké rodinné reality show Hogan má pravdu, jejíž čtyři série se vysílaly na hudební stanici VH1 v letech 2005 až 2007.

Po rozvodu se Hulk Hogan (vlastním jménem Terrence Gene Bollea) v roce 2010 znovu oženil, vzal si Jennifer McDanielovou. V roce 2021 se rozvedli a o dva roky později zamířil wrestler k oltáři se Sky Dailyovou, se kterou žije dodnes.

Dcera Brooke Hoganová se otcových svateb neúčastnila. „Pro své vlastní psychické uzdravení a štěstí jsem se rozhodla vytvořit si nutný odstup od svých rodičů a soustředím se nyní jen na lidi a věci, které léčí mé srdce a jsou v souladu s mými osobními názory, cíli a hodnotami,“ napsala tehdy ve vyjádření na sociálních sítích.

Hulk Hogan byl v 80. a 90. letech jedním z nejpopulárnějších profesionálních wrestlerů. „Zlý chlapec“ z americké Georgie, který je znám dvoumetrovou postavou a nepřehlédnutelným knírem, získal několik světových titulů.